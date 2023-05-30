ا لمركزي الأردني يشيد بمبادرة العراق في التحول الرقمي

تميم: نتّجه إلى إيقاف الإقتراض الخارجي

بغداد – ندى شوكت

اشاد محافظ البنك المركزي الأردني عادل شركس، بمبادرة العراق بالتحول الالكتروني ، واصفاً اياها بالواعدة. وقال شركس، في تصريح امس إن (علاقات تاريخية واستراتيجية تربطنا مع العراق سواء اقتصادية أو على المستوى الأخوي والإنساني). وأشار الى (أهمية التجارة بين العراق والأردن)، معرباً عن (طموحه بزيادة تصدير المنتجات للعراق كونها ذات جودة عالية). وأضاف أن (العراق يتجه نحو الدفع الالكتروني، والأردن لديها تجربة ناجحة بهذا المجال وسيتم العمل على تسخير الجهود لدعم العراق بغية الاستفادة من التجربة في المجالات كافة)، مؤكداً (استعداد البنك المركزي الأردني للتعاون في الأمن السيبراني وبكل ما يحتاجه البنك المركزي العراقي). ولفت الى أن (مبادرة العراق بالتحول الالكتروني واعدة، فضلاً عن الاهتمام بالريادة والتي تعد محور نجاح أي اقتصاد). على صعيد آخر أكد نائب وزير التخطيط، محمد علي تميم، توجه الحكومة إلى إيقاف الاقتراض الخارجي، وأشار إلى رغبة العراق الصادقة لجذب الشركات الصينية الكبيرة للاستثمار في جميع المجالات.وذكر بيان لوزارة التخطيط، تلقته (الزمان) امس أن (تميم، أستقبل السفير الصيني في العراق، تسوي وي والوفد، وجرى خلال اللقاء، الذي حضره مدير عام التعاون الدولي ساهر عبدالكاظم، وعدد من المعنيين في وزارتي التخطيط والخارجية، بحث اليات تفعيل وتنفيذ بنود الاتفاقية الاطارية بين العراق والصين، بما ينسجم مع اولويات البرنامج الحكومي ، وتوجهات الحكومة ، للنهوض بواقع الخدمات، لاسيما في مجال المدارس والمستشفيات، والكهرباء، وباقي القطاعات الخدمية). وأكد تميم أن (الحكومة تتوجه إلى إيقاف الاقتراض الخارجي، الا في حالة الاضطرار، وتكون القروض موجهة لتنفيذ المشاريع التنموية الاستراتيجية العملاقة، مثل مشاريع الكهرباء والطرق ومحطات الري والموانئ)، مشيرا إلى (رغبة العراق الصادقة في تطوير العلاقات الثنائية والاستفادة من التجربة التنموية الصينية، عبر استقطاب الشركات الكبيرة للاستثمار في مختلف مناطق البلاد، وفي جميع المجالات). من جانبه اعرب وي عن استعداد بلاده الى دعم جهود الحكومة العراقية، في المجال التنموي، وتحقيق الشراكة الاقتصادية مع العراق، وفقا للمصالح المشتركة بين البلدين وأكد (أهتمام الحكومة الصينية بتنفيذ بنود الاتفاقية الاطارية، وتهيئة كل ما يرتبط بها من اجراءات تسهم في دفع عجلة التنفيذ الى الامام).

وكانت وزيرة المالية طيف سامي ، قد استقبلت وي وجددت تأكيدها على اولويات الارتقاء بمستوى العلاقات طويلة الأمد مع جمهورية الصين ، عبر تهيئة الظروف للبيئة الاستثمارية المستقرة في السوق العراقية ، مشيرةً الى (مواصلة العمل على ترسيخ التعاون المشترك بين الطرفين ، وبناء شراكات لتعزيز التنمية المستدامة في قطاعات المال والإقتصاد والبنى التحتية والإستثمار عبر المساهمة الفعالة للشركات الصينية الرصينة في مشاريع اعادة الاعمار) من جانبه اعرب السفير عن رغبة حكومة بلاده رفع مستويات التبادل والشراكة المالية والتجارية مع العراق، وكل ما يتعلق بالإسهام في تعزيز التنمية الاقتصادية بين الجانبين .