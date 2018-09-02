مسلة الأحزان السومرية – بغداد – الزمان

مجموعة جديدة

صدرت عن دار الدراويش للنشر والتوزيع في بلغاريا لعام 2018 م ، المجموعة القصصية الموسومة تحت عنوان لافت : ( مسلة الأحزان السومرية ) ، للقاص العراقي المبدع ( علي السباعي ) ، وضمت بين دفتيها 10 قصص قصيرة تناولت الراهن العراقي بطريقة جميلة صادقة جسدت حزننا العراقي بصدق ، وصنعت قصص المجموعة مسلة من أحزاننا جميعاً ، وكان تصميم الغلاف للفنان المبدع ( عصام أمين ) . جاء على ظهر غلافها كلمات مثلت بصمة القاص العراقي المبدع علي السباعي في كتابة فن القصة القصيرة اللاحب : ( أنا أكبرُ عاشق ٍ في الناصرية ِ …وقعتُ في غرام ِ القصة ِ التي طَرَقَتْ بابَ قلبي ولم تغادرْهُ ، فصِرتُ أُؤمِنُ بأنَ القصة َ هيَ : الحبُ ! تعلَمتُ مِن مدرسةِ الحياةِ أن الموسيقى والشعر َ هما أجملُ ما يمكن أنْ تعطيهِ الحياة في هذه ِ الدنيا باستثناء الحبِ .لذا أحببتُ القصة َ” .. لأن العلاقة َ بينَ الإنسان ِ واللغة ِ هي كالعلاقة ِ بينَ الرجل والمرأة ، إنها علاقة ُ حبٍ “.. أغرِمتُ بالقصةِ ، نذرتُ نفسيَ لها . ويومَها قالت لي :- -أنا حبيبةُ أكبرُ عاشقٍ في الناصريةِ ) .