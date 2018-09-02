العدد العاشر من ضفاف العراقية

خطوات على طريق تقديم مجلة عراقية متميزة – حسين سرمك

صدر هذا الأاسبوع العدد العاشر من مجلة ضفاف العراقية التي يرأس تحريرها الدكتور باسم الياسري مدير دار ضفاف للطباعة والنشر التي تُصدر المجلة.

ومع كل عدد سيلاحظ السادة القرّاء تصاعدا بارزاً في تطوّر المجلة من ناحية الشكل والمضمون في سعي يجعل المجلة مجلة العائلة العراقية كما اشار رئيس التحرير في افتتاحية العدد التي حملت خبرا مهما هو بدء المجلة بنشر مقالات الأساتذة الجامعيين في حقل “مقالات جامعية” بعد أن اعتمدت وزارة التعليم العالي النشر في المجلات العامة بالإضافة إلى المجلات المحكمة كوسيلة لتقييم جهد الأستا- الجامعي.

وقد اكتنزت المجلة بالعديد من المقالات في حقولها المختلفة :

في حقل فنون نطالع المقالات التالية :

المسرح السيميائي عند المخرج العراقي د.صلاح القصب- د. جميل حمداوي

الدكتاتور حين يمنح الحياة ويصادرها (نقد سينمائي عن فيلم زمن الفراشات) – د. باسم الياسري

روايات صارت أفلاما (عن رواية أنا كارنينا)- مها فجال

الفنانة هدى أسعد والعلامات التكوينية- مؤيد ابصام

أغنية غيّرت نهج الأغنية العراقية (أغنية المكيّر) – سمير أمين

أما في حقل أدب فقد ضم نصوصا ومقالات متنوعة منها :

متوقفا هنا (قصيدة) – عبد العزيز الحيدر

الثقب (قصيدة) – سهيل نجم

حكاية لم تكتمل (قصة قصيرة) – نيران العبيدي

ملاحظات حول مناهج التاريخ في الجامعات العراقية – د. كريم مطر الزبيدي

الوعي بالحضارة – الروائي حميد الربيعي

وفي حقل حوارات هناك حوار ممتع مع الفنان عزيز خيون بعنوان (راهب الجنوب الذي أصبح فنانا) أجراه الصحفي عصام كشيش

وحوار آخر مع الكتبي “نوري السلطاني” صاحب مكتبة الضياء في شارع المتنبي وذكريات مهمة عن شارع المتنبي وطبيعة الحياة الثقافية فيه. وقد أجرى الحوار الصحفي أحمد شريف الجوراني.

وفي زاوية تراث وحضارة هناك مقالات ممتعة للمهندسة إيمان البستاني عن حافظ القاضي ، وعن السرداب كطراز معماري للباحث مرتضى الأوسي ، وقصيدة من الشعر العامي لميثم الهلالي ، وعرض كتاب الطبيخ للدكتور حسين سرمك حسن ، ومقالة طالب باشا النقيب في سوق الهرج للدكتور طالب البغدادي

وفي حقل متابعات ثقافية هناك مقالة للصحفية خلود الحسناوي بعنوان “هاشم أبو عراق يستذكر الماضي في قاعة الجواهري” ، ومتابعتان أخريان: الحياد..محاضرة للبابي في نادي الكتاب بكربلاء لحسن عبيد عيسى ، والشاعر حبيب السامر في بيت السياب بجيكور لناظم المناصر ..

وفي زاوية القانون والمجتمع هناك مقالة عن الأمم المتحدة والمرأة للأستاذة دكتورة واثبة داود السعدي أستاذة القانون الجنائي في جامعة بغداد والجامعات الأردنية.

وفي حقل رحلات هناك تحقيق عن واحد من معالم النمسا الآثارية البارزة للأديب الأستا- بدل رفو.. وتحقيق عن السياحة في تونس لمنى بعزاوي..

وتختتم المجلة بزاوية واحة ضفاف المعتادة بمقالة “منتصف الحكاية” للصحفية سوسن زنكنه.