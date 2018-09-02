الزين تصدر إلي وحدي أنا كل هذا الدمار

أصدرت الأكاديمية اللبنانية أميرة الزين أستاذة الأدب العربي في جامعة جورج تاون، ديوانها الجديد إلي وحدي أنا كل هذا الدمار الذي حوى مجموعة قصائد نشر بعضها في الكرمل أو في جسوربواشنطن، وترجم بعضها إلى الإنكليزية والفرنسية.

عن منشورات جامعة سيراكوس بنيويورك. كما صدر لها عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر كتاب بعنوان “الابداع والمقدس” تواصل أميرة الزين في هذا الديوان الصادر عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر، والواقع في 144 صفحة من القطع المتوسط، تجربة حياة بدأتها مع زملائها الشعراء الشباب في لبنان، وقد نشرت بعد اغترابها عددا من المجموعات الشعرية بالعربية والإنكليزية، منها بالعربية: كتاب النخيل بدو الجحيموبالإنكليزية: «The Jinn & Other Poems» ولها عدد من الكتب، آخرها العرب والاسلام.