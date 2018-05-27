الأمن الثقافي يتصدر العدد الجديد من مجلة المجمع العلمي

العدد الرابع والستون من مجلة المجمع العلمي –

بغداد- الزمان

صدر في بغداد الجزء الرابع – المجلد الرابع والستون من مجلة المجمع العلمي العراقي واستهل بتقرير موسع عن مؤتمر الامن الثقافي الذي عقد بقسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة العباسية في مدينة كربلاء المقدسة واعقبته دراسة عن الغزو الثقافي بقلم الدكتور احمد مطلوب ودراسة عن رموز الشعر العربي القديم بقلم الدكتور عبد الرزاق خليفة ونشرت دراسة عن (الادب والرحلات) للدكتورة ندى عبد الرزاق ودراسة تهتم بما هو صائب من افكار ابن خلدون التعليمية بقلم الدكتور نجاح كبة وهي امتداد لدراسات اهتم فيها الدكتور نجاح كبة بالافكار التربوية والتعليمية في التراث العربي وقد تلتها دراسة بعنوان ( ما اجازة البصريون من مواضيع الفصل بين المضاف والمضاف اليه) بقلم الدكتور طه محسن ودراسة بعنوان (الانهاء الصرفي نظرة في قراءات مجمع اللغة العربية في القاهرة ) بقلم الدكتور محمد حسين علي وعمار حسن الخزاعي ونشر في العدد تقرير عن مؤتمر عقد بمناسبة مرور نصف قرن على وفاة الشيخ محمد رضا الشبيبي احد رؤساء مجلس النواب السابقين واول رئيس المجمع العلمي العراقي واختتم العدد بدراسة عن (الظاهر المظمر في لامية الطغرائي) بقلم الدكتورة وسن عبد المنعم ياسين.