مجلة مشرقات ..آفاق في عالم المرأة

مجلة مشرقات في عددها الثالث – بغداد – الزمان

صدر العدد الفصلي الثالث من مجلة مشرقات الالكترونية الثقافية الاجتماعية المنوعة المعنية بإنجازات المرأة العراقية والعربية والعالمية وقضاياها ، والتي أسستها وترأس تحريرها الصحفية أسماء محمد مصطفى ، ووضعت لها شعارا : (أشرقي دائما ، كي تقودي المجتمع الى آفاق أكثر إشراقا) .تضمن العدد الجديد مجموعة من العناوين ، منها : سلسلة (بزوغ الصوت الانثوي ) إبعاد النساء من مجالات العلوم ـ لطفية الدليمي ، أفكار بصوت عال في يوم المرأة العالمي ـ بثينة الناصري ، عن سيدة نساء حياتي في عيد المرأة ـ عبد الزهرة زكي ، الاديبة مارغريت دوراس ـ عبد الرحمن عناد ، أوراق ـ فؤاد العبودي ، هي الدنيا ـ أسماء محمد مصطفى ، في يوم المرأة .. لاجنس للعقل ـ عبد الحميد الصائح ، نساء تحت إمرة الغضب ـ غادة بطي ، المعمل (هكذا هنّ …. أمهاتنا في العراق) ـ برهان المفتي ، لنكسر حاجز الصمت أمام ظاهرة التحرّش ـ فؤادة العراقية ، صبيحة الشيخ داود رائدة النهضة النسائية في العراق ، البروفيسورة الدكتورة صفا لطفي صاحبة براءات الاختراع الخمس ، المرأة في لوحات ليلى العطار ، الملكة الآشورية سميراميس ، جميلة بوحيرد ، الفيلسوفة اسبيشيا الملطية ، آني جمب كانون عالمة فلك ابتكرت نظام التصنيف النجمي ، ستيفاني كووليك مخترعة السّترات الواقية من الرّصاص ، أم قصي تحوز على جائزة أشجع امرأة في العالم ، دار الكتب والوثائق الوطنية تحتفي بـ (فارسة التراث العراقي) نبيلة عبد المنعم داود ، (أعيد تدوير نفسي) المعرض الرابع للموهوبة سماء الامير، قصيدة : ماذا يَعني ؟ للشاعر إبراهيم البهرزي ، الجهاز المركزي للإحصاء يكشف عن عدد نساء العراق العاطلات عن العمل والأرامل ، تأملات عراقية في اليوم الدولي للمرأة : حان الوقت ، اليونيسيف : ربع أطفال العراق يعانون الفقر بعد حرب داعش ، تفاصيل قيادي “داعشي” قتل أجمل نساء العراق ، مخترعات عراقيات شابات ، فراق أغلى الناس ـ هدى جاسم ، قطوف من الوجع ـ مسعود الجنابي ، أم سعد : أعمل لأنّ كرامتي لاتسمح لي بالتسول ، أم صلاح مثال عن المرأة الحديدية ، ما صفات المرأة المشرقة ؟ ، المذيعة المعروفة أمل حسين في لقطات من المسلسل التعليمي العراقي القديم : (أحلى الكلام ـ مدينة القواعد) ، فضلا عن الزوايا الثابتة والأبواب الأخرى : الحياة لوحة رسم ، لمسات ، بوح شهــــــرزاد ، صور وعبارات .

يذكر أن المجلة تصدر بجهود فردية لرئيسة لتحرير التي تجمع بين مهام التحرير والإخراج الفني للمجلة ، وتقول إن (الذي دعاها الى إنشاء موقع مشرقات الالكتروني ومن ثم إصدار المجلة هو الإجحاف بحق المرأة تاريخيا ماولد انطباعات وتصورات مخطوءة لدى الكثيرين ممن يتصورون أن المرأة غائبة عن ميادين عدة منها مثلاً ميدان الاختراعات والابتكارات والاكتشافات والفلسفة وغيرها ، لهذا قررت أن تفتتح موقعا وتصدر مجلة هادفة الى إيصال رسالة وبمعلومات موثقة وليس بالكلام العاطفي الانفعالي مفادها أن المرأة كانت موجودة في مجالات قد لايخطر في البال أنها موجودة فيها . ولهذا حددت هوية الموقع بإنجازات المرأة ومن ثم ألحقت بها كلمة قضاياها لتضم كل مايعني المرأة والمجتمع) .