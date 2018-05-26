حوار مع الرسام الموهوب مرتضى الشيخ هادي

لا تنتظر بل إصنع دواءك بنفسك – زينب عبد الامير

لوحات فنية اختزلت قصص من الواقع برموز وخطوط والوان حينما راح الرسام يداعب بريشته سطحه الابيض فكانت كل لوحة تروي لنا حكاية ، وقدر ما تبدو الشخصية التي ضيفناها لكم غاية في البساطة والوضوح يجد الواحد منا صعوبة جمة في تقديمها فهي بقدر ما تحاول أن تكون متواضعة تشعرك في ذات الوقت بكثير من الشموخ و العلو مرده قوة مواقفها و استنادها المتين الى ثوابت … انه طفل كبير أو رجل يتربع في جنباته طفل دكتاتور يأبى أن يفارق البراءة والعفوية والتلقائية انه الرسام الشاب الفنان مرتضى الشيخ هادي من هنا كان هذا الحوار الصريح والصادق معه.

السيرة الذاتية

{ حدثنا عن سيرتك الذاتية …

– مرتضى الشيخ هادي من مواليد 2/1/1999 و من سكنة محافظة النجف الاشرف مرحلة اولى في جامعة الكوفة / كلية الآداب / قسم اللغة الانكليزية من عائلة معروفة بالعلم والدي الشيخ هادي طه مصاب بمرض ضمور العضلات و لكنه استطاع ان يحصل على بكالوريوس لغة المانية و عمل بمجال التأليف و الكتابة و دخــــل كلية الفقه و تخرج فمنها و هو الان طالب دكتوراه .

{ كيف كانت بدايتك مع الرسم ؟

– البيئة التي ترعرعت فيها كانت صديقة للفنون فأمي كانت مغرمة بالفن وأبي كان يشجعني ويدعمني ،وأنا كبرت في هذا المنزل الممتلئ فنا منزل لم يكن فيه جدار يخلو من اللوحات، وبعدها جاء تأثير اخي الكبير الشهيد (حسن الشيخ هادي ) كان رساما وشاعرا ومنه واستلهمت موهبتي وقد كان قدوة لي وشجعني ولطالما تمنيت أن أكون مثله .

{ ماهي المدارس التي تأثر بها مرتضى ؟

– وبالرغم من ممارستي لتجربة الرسم في كل المدارس ألا اني اميل إلى المدرسة الواقعية والانطباعية ، وذلك ميلا لموهبتي التي اكتشفتها عائلتي ونمتها ولم تأت عن دراسة وإنما هي نعمة من نعم الله عز وجل .

{ كيف توازن بين الرسم والدراسة ؟

– اجهد ان اوفق بين الدراسة والرسم وارسم اغلب الاحيان في اوقات فراغي .

{ هل استطعت كفنان ان تنتج اعمالا فنية لها بصمات خاصة بك ؟

– اكيد هويتي الفنية في رسم البسطاء والمعدمين وتخلدهم في اعمال فنية والجميع يعرفني من خلال لوحاتي والحمد لله تركت بصمة فنية عبر تلك السلسلة سلسلة بسطاء من بلادي .

{ هل نظمت معارض خاصة بك ؟

– اقمت معرضي الشخصي الاول في شارع المتنبي و في المركز الثقافي البغدادي لأوصل صوت ابداع النجف الاشرف و ما تحمله هذه المدينة من فنون عريقة وتضمن المعرض 27 لوحة بعنوان ” ابتسم للحياة ” جسدت الواقع الاجتماعي الذي يعيشه النجفيون من خلال رسم البسطاء وانعكاس الواقع الديني للنجف الاشرف ودمج ما بين الماضي والحاضر وشاركت بعدة مهرجانات مختلفة وبأكثر من محافظة.

{ لوحة رسمتها ولها اثر في حياتك؟

– كل لوحة لها اثر معين , لكن يبقى الاثر الاكبر للوحة اسميتها ,للشهادة رجالها ولوحة بحيرة العشق بدل بحيرة البجع ولوحات الحشد الشعبي وجميع لوحاتي لها اثار في حياتي .

{ كيف تختار عنوان اللوحة؟

– أنا اعتمد على الفكرة التي توحي إلي بعنوان اللوحة ،مثلا التقط صورا لأشخاص او مناظر وبعدها ارسم اللوحة واختار عنوانا لها .

{ هل حصل أن مزقت عملا قبل اكتماله أو حتى بعد الانتهاء منه؟

– لا لا لا أنا لدي طاقة للتأسيس والبناء والإفادة وليست طاقة للتدمير والاقتلاع فانا اكره التحطيم وحتى العمل الذي لا يعجبني فاني أحفظه ولا أمزقه.

دخول الانترنت

{ بعد دخول الانترنت لحياتنا واتجاه الفنانين لإنشاء مواقع خاصة بهم ؟ وهو الحال بالنسبة لك حدثنا عن موقعك الالكتروني ؟

– اخترت ان يكون موقعا بسيطا سهل الابحار فيه لكافة الزوار حتى يسهل التواصل بيني وبين المتلقي ويمكن مشاهدة لوحاتي وقراءة جديدي من خلاله.

{ اهم الفنانين العراقيين الذين تأثرت بهم ؟

– جميع الفنانين بدون استثناء ودون ذكر اسماء تأثرت بفنهم واستفدت من خبرتهم .

{ طموحاتك بشان الرسم ؟

-طموحاتي ان يصل فني للعالم اجمع ولا يقتصر على العام العربي او المحيط الاقليمي وان امثل العراق في المحافل والمعارض العالمية فهو بلد نشئت الفنون ويستحق الاجمل دائما .

{ هل تتمنى الدراسة الاكاديمية للتخصص بشان الفن ؟

-لا لكني احاول ادخل دورات تزيد من خبرتي واتمنى السفر الى خارج العراق لزيادة معلوماتي والاستفادة من الخبرات الخارجية واضافتها الى موهبتي .

{ التواصل مع العالم الخارجي (الفن) هل حققت منه شيئا؟

– نعم رغم اختلاف الحضارات والمجتمعات وكل بلد يتميز بلون معين من الفنون فأخذت القليل من كل بلد ومزجت في لوحاتي روحا جديدة من خلال التواصل الذي يربطني بأصدقاء اشقاء من الوطن العربي .

{ باي الالوان تحب الرسم وعلى اي نوع من الورق او القماش؟

– في البداية بدأت ارسم بقلم الرصاص على الورق العادي وتحولت الى الالوان الخشبية واقلام الفحم واستعملت دفاتر الرسم ومن ثم الالوان الزيتية ان لوحة الفحـــــم أو الرصاص ممكن أن تستغرق خمـــسة أيام أو أكثر، في حين تستـــــــــــمر اللوحة الزيتية اطول من شـهر حسب الإلهام .

بيع اللوحات

{ هل تبيع لوحاتك وتتاجر بها ؟

– ارفض بيع لوحاتي أو استخدام الأسلوب العرض التجاري ،وانوي أقـامة معرض شخصي ثاني للوحاتي التي اعتز بها في منزلي لحين يتكون لدي خزين فني كاف”.

{ كلمة اخيرة ….

– انصح الشباب باستغلال اوقاتهم بتنمية قدراتهم ومواهبهم وتحطيم الظروف القاسية من خلال العمل واؤمن بالحكمة التي تقول (لا تنتظر الدواء بل اصنع دواءك بنفسك ) .

حوار ممتع

كان الحوار معك ممتعا ولم اشعر بالوقت واعتذر عن الإطالة وادعو من الله ان يوفقكم ويسدد خطاكم لكل من عمل معكم واسهم في انجاح الفن والفنانين …. ولرغبته في أبراز معاناة الطفل العراقي في ظل الحروب والتي امتزجت براءة الطفولة بدماء الحروب والعنف ،وانه ترك بصمة في كل لوحاته لتحاكي العالم بضرورة الاهتمام بالطفل العراقي لأنه بحاجة فعلية للاهتمام وان الحادث الذي تعرض عام 2013 قد ساءت حالته الصحية اكثر واصبح لا يستطيع تحريك اطرافه الاربعة ابداً ، فنان مبدع يحتاج الى رعاية واهتمام من قبل الجهات الحكومية .