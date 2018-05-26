العراق مع 62 فناناً ينتمون لجنسيات مختلفة في معرض كابين آرت ببلجيكا

لوحات البدري تختار علاقة الإنسان بالآثار – فائز جواد

افتتح مؤخرا في العاصمة البلجيكية بروكسل المعرض التشكيلي كابين آرت والذي يستمر لمدة ثلاثة اشهر وبدءا من نهاية شهر ايار حتى مطلع شهر ايلول ، الفنان العراقي المصمم البارع والمقيم في بلجيكا وائل البدري اختير للمشاركة في المعرض الذي يضم مختلف الجنسيات العربية والعالمية ، البدري قال لـ ( الزمان ) ان ( المعرض يقام ومنذ اكثر من عشرة اعوام حيث ينطلق نهاية ايار وينتهي مطلع ايلول اي لمدة ثلاثة اشهر متواصلة ) واضاف (يتم توجيه دعوات لمجموعة من الفنانين من مختلف الجنسيات وترسل الاعمال من قبل الفنانين ليتم اختيار من يصلح للعرض من قبل مجلس الثقافة والفنون الفلامانية المشرفة على المعرض ) وعن مشاركته للعام الحالي قال ان ( مشاركتي للسنة الثانية على التوالي في العام الماضي اشتركت مع 55 فنانا وتم اختيار 30 عملا فقط وكان عملي من الاعمال المختارة وبالنســــــــبة للعام الحالي 2018 شاركت بجـانب 62 فنانا وتم اختيار 30 عملا ايضا كنت من ضمن المشاركين ، والعمل الذي شاركت به يتحدث عن علاقة الانسان بالاثار والحفاظ عليها وكان عبارة عن شباك لاحد الأديرة القديمة ومزجت بين الهندسة المعمارية العربية المتمثلة بالقوس والالوان والزجاج المستخدم بشبابيك الاديرة وركّبت كلمة كوكسيجدي وهو اسم المدينة التي اقيم فيها والتي تحتضن هذا المعرض ) موضحا ( يكون العمل مباشرة امام الجمهور على لوحات بقياس متر ونصف في مترين مثبتة على الكابينات (الغرف الخشبية البيض التي يستأجرها السياح وقت الصيف) والمنتشرة على ساحل بحر الشمال حيث تكتظ السواحل بالسياح من كل بلدان العالم كون الوقت صيفاً وموسم العطلات في اوربا ..

افتتاح المعرض

إفتتح المعرض السيد مارك وندين وبدعم واشراف مجلس الثقافة والفنون الفلاماني في المدينة ) مؤكدا ان ( هذه المرة الثانية أكون المشارك العربي الوحيد وأفتخر كوني عراقيا احاول ان اوصل صورة وضاءة عن العراق الرائع)، مشيرا الى ان الجديد في المعرض تقوم الادارة وطوال الثلاثة اشهلر بتوزيع اوراق استفتاء على السائحين الذين بدورهم سيختارون ثلاثة اعمال فائزة يقدم من بلدية المدينه للفنانين الثلاثة فقط باستفتاء يكون مشابها باستفتاء برنامج احلى صوت على الام بي سي ، وعن مشاركاته الاخرى قال (استعد ومنذ أشهر للتحضير لمعرضي المشترك مع الفنان غسان العلوچي وعلى أهم وأشهر قاعة للعروض في الشمال الغربي لبلجيكا ستيرديزي في 24 آب من العام الحالي وبدعم كامل ودعوة من قبل بلدية مدينتي كوكسيجدي ستكون لي تجارب جديدة اعرضها في المعرض ).

يشار الى ان الفنان المصمم وائل البدري المتخرج في معهد الفنون الجميلة قسم الفنون التشكيلية – بغداد منتصف الثمانينات نظمت له وشارك في اكثر من معرض شخصي ومشترك داخل العراق حصل على عدة جوائز وشهادات تقديرية وصمم العديد من الشعارات للمؤسسات الفنية والمدنية ونالت تصميماته استحسان المتلقي ، وعمل بجد واخلاص منذ ان كان طالبا بمعهد الفنون لغاية تخرجه ليفتتح له مشغلا في شارع المتنبي يمارس فيه عمله الفني وغادر العراق قبل اكثر من ثلاثة اعوام ليختار بلجيكا مدينة لاقامته مع عائلته يمارس فيها ابداعاته الفنية من تصميم ورسومات وتبقى هواجسه تحوم حول العراق بانتظار الفرصة المناسبة للعودة اليها ليواصل مع زمــــلائه واصدقائه ابداعاته الفنية .