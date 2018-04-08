المترجم العراقي عدد جديد وتقارير متنوعة

عبد اللطيف الموسوي

حفل العدد الجديد من جريدة المترجم العراقي الشهرية الصادرة عن دار المأمون للترجمة و النشر – قسم الترجمة الفورية بالعديد من المواد المتنوعة توزعت بين الترجمة والاخبار والتقارير الخاصة بنشاطات الوزارة والاحداث المهمة في البلد. وقد تصدر الصفحة الأولى تقرير عن انتخاب العراق عضوا في لجنة منح جائزة عاصمة السياحة الدولية, فضلاً عن لقاء وزير الثقافة فرياد رواندزي بعدد من وزراء السياحة وممثلي البعثات الدبلوماسية في العراق. فضلاً عن متابعة اهم نشاطات الوزارة والمعارض الثقافية والفنية التي تقيمها ومنها معرض (للأمل وقت مستقطع) الذي اقيم على قاعة كولبنكيان للفنون على هامش مؤتمر إعادة أعمار العراق في الكويت . وخصصت الصفحة الثانية لنشاطات دار المأمون التي تمثلت بإقامة ندوات ثقافية ودورات جديدة في اللغات المختلفة منها ندوة عن ترجمة التعابير التلطيفية حاضرت فيها المترجمة سميرة جبار عنبر. ومن المواد التي تضمنتها الجريدة نقرأ مقالين مترجمين عن اللغة الفرنسية الأول بعنوان ( أي كتابة نختار للعنف؟) ترجمة إيمان قاسم ذيبان والثاني (مساء شجرة البوباس) من الأدب الكاميروني ترجمة نور جلال. وعن الأسبانية نطالع مقالين ايضاً أولهما بعنوان ( الأمثال كنز ثقافي وأداة تعليم) ترجمة طارق توفيق والثاني بعنوان ( الكوريغرافيا) ترجمة أحمد حميد. ونقرأ من ترجمة هدى عبد علي عن الروسية تقريراً بعنوان ( شراكة الحضارات ) ولسيف حسن عبد السادة مادة جاءت بعنوان ( أدب ديستوفسكي وأثره النفسي و الفلسفي) . وعن اللغة الألمانية تطالعنا ثلاثة تقارير الاول عنوانه (أجمل قلاع ألمانيا ) ترجمة ضمياء صبحي توفيق والثاني بعنوان( دوكيومنتا: ستون عاما من الإبداع) ترجمة زينب علاء سامي والثالث كان عنوانه (الفن يزيل غبار الحياة اليومية عن النفس) ترجمة نور محمد البحراني. وترجمت رشا حسن عن اللغة التركية تقريراً بعنوان ( الآلات الموسيقية التركية ) فيما ترجم محمد عباس عن اللغة نفسها مادة جاء عنوانها ( أورهان باموك). وكتبت ندى مهدي شكر باللغة ألانكليزية دراسة نقدية تناولت الفنانة سمية البغدادي كما ترجمت ليلى مراد سرحان الى الانكليزية مادة عن الأعمال المتحفية فيما تولت رئيسة التحرير سناء محمود المشهداني ترجمة نشاطات الوزارة إلى اللغة الإنكليزية .