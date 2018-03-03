نزهة الجلساء في اشعار النساء

مقاربة بين دور المرأة والرجل بالقصيدة العربية – حامد حسن الياسري

يشتغل الكاتب والباحث الأستاذ ناصر محسن المعاضيدي في هذا الكتاب على دور المرأة ومكانتها الثقافية والأدبية في المجتمع العربي القديم وهل كان الشعر حصراً على الرجال والغناء حكراً على النساء؟. فأعتمد الكاتب في كتابه هذا على بعض الشاعرات والمغنيات القديمات في عصر الجاهلية والعصر الاموي والعباسي والاندلسي وأواسط القرن الرابع الهجري، وقد تناول في هذا الكتاب اشعار بعض الشاعرات ممن كتبن الشعر في تلك الفترة وعاصرن بعض الملوك والامراء، وان قسما منهن كن جواري ومغنيات في قصور الامراء والملوك، وقد كان شعرهن ينطوي على مدح هؤلاء والتغزل بصفاتهم وشجاعتهم في الحروب ومنهن الشاعرة عائشة التيمورية وديوانها الذي اسمته (حلبة الطراز) والشاعرات أم العلا، وام الكرام بنت المعتصم بالله وأم السعد القرطبية وبوران بنت الحسن بن سهل واسمها خديجة وحمامة بنت عبد الله البصري، وثواب بنت عبد الله الحننظلية وحفصة بنت الركوني، وشمه الموصلية، ومنهن شاعرات وجواري مغنيات من الاندلس وشاعرات ومغنيات في الدولة العباسية والاموية وغرناطة وآخرهن الشاعرة العربية المعروفة بالخنساء أخت صخر الذي قالت فيه:

يذكرني طلوع الشمس صخراً

واذكره لكل غروب شمسي

فولولا كثرت الباكين حولي

على أخوانهم لقتلت نفسي

وأن شعرهن يتصف بالمدح والثناء والحزن والرثاء والمعانات الاجتماعية

وقد قال الاديب المصري الكبير عباس محمود العقاد فيهن ( ان الاستعداد للشعر نادر وانه بين النساء لأندر)

وان شعر النساء في تلك الفترات يعكس صفاة من الحياة عبرا ودورسا وعبرا وضروفا أخرى مختلفة وان معاناة المرأة الشاعرة كانت شاقة ومقيدة بسبب العادات والتقاليد القبلية المختلفة والمهيمنة على كافة مناحي الحياة الاجتماعية المحاصرة بالتقاليد والعادات العشائرية.

وان المرأة كانت تخاف من هذا الوضع الاجتماعي الذي يراقبها في كل مكان لهذا عمد الكاتب في هذا الكتاب الى اظهار اشعار هذه النساء والشاعرات والجواري المغنيات مع شعر الرجال وهذه حقبة من الزمن الماضي والذي سيتصل بالحاضر في منطقة أخرى مشرقة اكثر من ذي قبل، وهذا الكتاب هو أطلالة تاريخية على شعر المرأة العربية ومسيرة الحياة الأدبية الى جانب الرجل ودورها ومكانتها الثقافية في المجتمع العربي وتطوره . والكتاب يحتوي على (121) صفحة من القطع المتوسط

صدر في بغداد عام 2017م