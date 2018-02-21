الثآليل – صالح جبار محمد خلفاوي

رحت أحك ظاهر يدي بقوة , حتى أحمر الجلد , بعدها شعرت بالنعاس .. لم أعد أشعر بشيء .. تتلاشى صور النهار في عتمة الليل , حين يطوي أراجيح الامل تتدافع الذكريات المخزونة تحت وسادة تحمل هم رأسي المتخم بأمور لا حصر لها ..

تمتد أصابعي , تحت صدغي , أتحسس جار جمجمتي , وتتراءى خطوط بيضاء تزحف الى جدار الشمس , حيث ينهمر الضوء بلا انقطاع ..

تكتوي الاحاسيس, بلهب يغطي مساحات لخرائط توقظ الندوب على جسد يمتد بأتساع الوطن .. يلعق تواصل الجلد المفروش على حجارة الحضارة المبنية من رموز باهتة ومبهمة , لا تتناول سوى مسلة تحكي تأريخا لا ينتهي .. من دوامة النبض يومئ بسريان الحياة …

واجهني , بوجهه المزروع عليه ابتسامة , وحنك دقيق , لما عرف معاناتي .. تعاطف معي , استل من الرفوف الموضوعة خلفه , قنينة دواء قائلا :

— أنها تفيد حالتك

ما بين الغفوة والحلم , نهضت ليلة كاملة , بنجومها التي تبرق في الفضاء , كلما تومض نجمة .. يكون لها في جسدي أثر .. يتلف أعصابي الموجوعة …

احتجت أن أقول للصيدلي البشوش :

— لا أحتمل هذا الدواء ..

وجعي في القلب , حين يكون القلب , مضخة لا تدفع في أوردتي سوى حفنة دماء .. تبقى مشاعري مستلبة , أمنياتي مستلقية على ظهر الجدب , النابت في طين الهوس , حاصدا إصراري لحياة أفضل ….

لازال الحلم يتمرغ في وحل رأسي والنجوم تضع في المسامات ألمها المدمن …

كيف يجرؤ , من أحمرت عيناه من البكاء على وقف تداعي حقائق كانت ثابتة , زمن تحول لهوس يبني حضارة عمياء … حاملا أصرار الوجوه المخفية , خلف أقنعة , بلا ملامح تشي بالآتي …

لا عرق يهتاج فيها ليكشف خلل الجينات بطفرتها الوراثية …

أسلمت رقبتي للجلاد , لكنه أستغفر ربه .. لما رأى شيب لحيتي يلمع تحت ضوء القمر .. تذكرت احمرار يدي ووجه الصيدلي البشوش , حين ناولني )التيزاب( على أنه دوائي …

تحجر الدمع , في محجر عيوني , , وسكينة الجلاد تبتعد ,عن عنقي في ظلمة لم أعهدها , خشيت أن يرجع , فرفعت عيناي الى السماء , شاهدت النجوم ترفل وتترك في مسارها حجر من نيازك ملتهبة , على الخوف المتسربل بدثار اللوعة , أمتلاءت هياكلي , حين سبر أغوارها الخواء

افترشت الحصى , وشواهد القبور , حملت في قيعاني , سيقان النخل المقطوعة الرؤوس …

وعند آذان الفجر , حركت قدمي , لكنها كانت ثقيلة , كأني لم أمش منذ دهور … زحفت على بطني , أسحب بمرفق ذراعي , أضلاعا متخشبة , وبطن ضامرة من الجوع , وسيقان لا فائدة ترجى منها …

أحبو نحو النهر القريب , , عسى أن أبل عطشي برشفة ماء , لا رتوي .. وألمح التراب يئن بلا ندى …

— من يرفع يده الساعة للدعاء ..

ليأتيني بغيمة تهطل بجرارها …الضوء يملا الارجاء المح الشاطئ يصافحني من بعيد اسرعت اتدحرج نحو المياه …

يتوثب داخلي سريان الحياة .. أهتف في سري :

— سأشفى .. ويتعافى بدني .. لا أعيد للنخل بهجة السعف , حين تطرزه الرياح … أهفو على الماء يبللني .. أرى صورتي

على وجه النهر … فيستفزني هول المنظر ..

— لقد كانت الثآليل تطفو على جسدي كالطحالب .. تسرق نضارتي .. أبدو عجوزا مهشما ,يأكله الجرب ..

فرحت أفرك ظاهر وجهي بقوة , حتى أحمر جلدي .. وبقيت يقظا لا يراودني النعاس ..