تحذير‭ ‬مصري‭ ‬لحفتر‭ ‬بعدم‭ ‬دعم‭ ‬حميدتي‭ ‬والهدنة‭ ‬الحذرة‭ ‬أمدها‭ ‬72‭ ‬ساعة

الإمارات‭ ‬تشيد‭ ‬بجهود‭ ‬السعودية‭ ‬لإجلاء‭ ‬رعاياها‭ ‬من‭ ‬السودان

القاهرة‭- ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ – ‬​أبو‭ ‬ظبي‭ -‬الزمان

دخلت‭ ‬الهدنة‭ ‬التي‭ ‬رعتها‭ ‬واشنطن‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬التنفيذ‭ ‬على‭ ‬امل‭ ‬استمرارها‭ ‬72‭ ‬ساعة‭ ‬بعد‭ ‬موافقة‭ ‬طرفي‭ ‬الصراع‭ ‬البرهان‭ ‬وحميدتي،‭ ‬فيما‭ ‬يستمر‭ ‬اجلاء‭ ‬الأجانب‭ ‬والدبلوماسيين،‭ ‬ويقترب‭ ‬عدد‭ ‬القتلى‭ ‬من‭ ‬500‭ ‬قتيلا‭ ‬ويتجاوز‭ ‬أربعة‭ ‬آلاف‭ ‬جريح‭ ‬،‭ ‬مع‭ ‬نقص‭ ‬في‭ ‬امدادات‭ ‬الأغذية‭ ‬والصحة‭.‬

​‭ ‬وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬نفي‭ ‬نجل‭ ‬خليفة‭ ‬حفتر‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬زيارته‭ ‬للسودان‭ ‬ولقائه‭ ‬بحميدتي‭ ‬قائد‭ ‬قوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬لها‭ ‬صلة‭ ‬بالأزمة‭ ‬السودانية،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬مصدرا‭ ‬أمنيا‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬أكد‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬أن‭ ‬الأجهزة‭ ‬الأمنية‭ ‬المصرية‭ ‬رصدت‭ ‬تدفق‭ ‬شاحنات‭ ‬وقود‭ ‬وشاحنات‭ ‬عسكرية‭ ‬تابعة‭ ‬للجنرال‭ ‬خليفة‭ ‬حفتر‭ ‬لامداد‭ ‬قوات‭ ‬حميدتي‭ ‬بالأسلحة‭ ‬والوقود،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬دفع‭ ‬القيادة‭ ‬العسكرية‭ ‬المصرية‭ ‬إلى‭ ‬إرسال‭ ‬تحذير‭ ‬شديد‭ ‬اللهجة‭ ‬إلى‭ ‬حفتر‭ ‬بالتوقف‭ ‬عن‭ ‬إمداد‭ ‬قوات‭ ‬حميدتي‭ ‬بالأسلحة‭ ‬نظرا‭ ‬لخطورة‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬المصري‭ . ‬فيما‭ ‬حذر‭ ‬خبراء‭ ‬عسكريون‭ ‬من‭ ‬خطورة‭ ‬استمرار‭ ‬الأزمة‭ ‬على‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬المصري‭ ‬إذ‭ ‬تعمل‭ ‬قوى‭ ‬إقليمية‭ ‬ودولية‭ ‬على‭ ‬استغلال‭ ‬الأزمة‭ ‬لتحقيق‭ ‬أجندات‭ ‬خاصة‭ ‬،فقد‭ ‬تم‭ ‬رصد‭ ‬تحركات‭ ‬للقوات‭ ‬الأمريكية‭ ‬والروسية‭ ‬كما‭ ‬دخلت‭ ‬إسرائيل‭ ‬على‭ ‬خط‭ ‬الأزمة‭ ‬بعرضها‭ ‬التوسط‭ ‬بين‭ ‬الفريقين‭ ‬المتنازعين‭ .‬

في‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬استمر‭ ‬تدفق‭ ‬اللاجئين‭ ‬السودانيين‭ ‬ولاجئين‭ ‬من‭ ‬جنسيات‭ ‬أخرى‭ ‬إلى‭ ‬مصر‭ ‬عبر‭ ‬الحدود‭ ‬المصرية‭ ‬السودانية‭ ‬هربا‭ ‬من‭ ‬المعارك‭ ‬الدائرة‭ ‬وسط‭ ‬دعوات‭ ‬من‭ ‬ناشطين‭ ‬سياسيين‭ ‬بالسماح‭ ‬لهؤلاء‭ ‬اللاجئين‭ ‬بدخول‭ ‬مصر‭ ‬بدون‭ ‬تأشيرة،‭ ‬ويرى‭ ‬خبراء‭ ‬اقتصاديون‭ ‬أن‭ ‬يؤدي‭ ‬استمرار‭ ‬تدفق‭ ‬هؤلاء‭ ‬اللاجئين‭ ‬من‭ ‬تفاقم‭ ‬الأزمة‭ ‬الإقتصادية‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬دفع‭ ‬مصر‭ ‬إلى‭ ‬مساهمة‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬معونات‭ ‬إلى‭ ‬مصر‭ ‬لمواجهة‭ ‬أزمة‭ ‬تدفق‭ ‬اللاجئين‭ .‬

‭ ‬فيما‭ ‬أعربت‭ ‬السيدة‭ ‬مريم‭ ‬الصادق‭ ‬المهدي‭ ‬وزيرة‭ ‬الخارجية‭ ‬السابقة‭ ‬للسودان‭ ‬في‭ ‬اتصال‭ ‬مع‭ -‬الزمان‭- ‬عن‭ ‬صدمتها‭ ‬مما‭ ‬يجرى‭ ‬في‭ ‬بلدها‭ ‬وأكدت‭ ‬السيدة‭ ‬مريم‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬حدث‭ ‬بين‭ ‬فرقاء‭ ‬في‭ ‬الجيش‭ ‬السوداني‭ ‬شكل‭ ‬صدمة‭ ‬للسودانيين‭ ‬الذين‭ ‬كان‭ ‬لديهم‭ ‬أمل‭ ‬كبير‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬الجيش‭ ‬السوداني‭ ‬حاميا‭ ‬للديمقراطية‭ ‬خاصة‭ ‬أن‭ ‬الأزمة‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬طريقها‭ ‬للانفراج‭. ‬ودعت‭ ‬وزيرة‭ ‬الخارجية‭ ‬السابقة‭ ‬طرفي‭ ‬النزاع‭ ‬إلى‭ ‬تحكيم‭ ‬صوت‭ ‬العقل‭ ‬والحكمة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الظروف‭ ‬الصعبة‭ ‬التي‭ ‬يعاني‭ ‬منها‭ ‬السودانيين‭ ‬،‭ ‬ومن‭ ‬ناحية‭ ‬أخرى‭ ‬علق‭ ‬الباحث‭ ‬المصري‭ ‬في‭ ‬الشئون‭ ‬الإقليمية‭ ‬هاني‭ ‬الجمل‭ ‬علي‭ ‬تدخل‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬حل‭ ‬الأزمة‭ ‬وتحذير‭ ‬البعض‭ ‬من‭ ‬خطورة‭ ‬هذا‭ ‬الدور‭ ‬على‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬المصري‭ ‬وأوضح‭ ‬الجمل‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬اهتماما‭ ‬خاصا‭ ‬من‭ ‬الإمارات‭ ‬ومصر‭ ‬بالأزمة‭ ‬السودانية‭ ‬لانها‭ ‬خاصرة‭ ‬الجنوب‭ ‬للعمق‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬المصري‭ .‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬التنسيق‭ ‬المصري‭ ‬الإماراتي‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬إنهاء‭ ‬أزمة‭ ‬احتجاز‭ ‬الجنود‭ ‬المصريين‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬مروى‭ .‬وأشار‭ ‬أن‭ ‬الجانبين‭ ‬المصري‭ ‬والإماراتي‭ ‬ركزا‭ ‬على‭ ‬بذل‭ ‬الجهود‭ ‬الحثيثة‭ ‬لتهدئة‭ ‬الأوضاع‭ ‬ووقف‭ ‬التصعيد‭ ‬والعودة‭ ‬للحوار‭ ‬كما‭ ‬دعى‭ ‬الجانبان‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لإقامة‭ ‬هدنة‭ ‬والحد‭ ‬من‭ ‬نزوح‭ ‬20‭ ‬ألف‭ ‬مواطن‭ ‬سوداني‭ ‬نحو‭ ‬الحدود‭ ‬التشادية‭ ‬و‭ ‬ثمّن‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬والتعاون‭ ‬الدولي‭ ‬الإماراتي‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان جهود‭ ‬نظيره‭ ‬السعودي‮ ‬الأمير‭ ‬فيصل‭ ‬بن‭ ‬فرحان‭ ‬لإجلاء‭ ‬رعايا‭ ‬الإمارات‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬الأخرى‭ ‬من‭ ‬السودان،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬جاء‭ ‬على‭ ‬وكالة‭ ‬أنباء‭ ‬الإمارات‭ ‬‮«‬وام‮»‬‭.‬

وأوردت‭ ‬الوكالة‭ ‬أن‭ ‬الوزير‭ ‬الإماراتي‭ ‬شكر‭ ‬خلال‭ ‬اتصال‭ ‬هاتفي‭ ‬نظيره‭ ‬السعودي‭ ‬‮«‬على‭ ‬المساعدة‭ ‬في‭ ‬إجلاء‭ ‬مواطني‭ ‬الدولة‭ ‬من‭ ‬السودان،‭ ‬مشيدا‭ ‬بالجهود‭ ‬البارزة‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬الرياض‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬عمليات‭ ‬الإجلاء‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬الدول‮»‬‭.‬

وكانت‭ ‬الرياض‭ ‬نظّمت‭ ‬عمليات‭ ‬إجلاء‭ ‬بحرًا‭ ‬وجوًا‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬بورتسودان‭ ‬إلى‭ ‬جدّة‭ ‬شملت‭ ‬356‭ ‬شخصًا‭ ‬هم‭ ‬101‭ ‬سعودي‭ ‬و255‭ ‬أجنبيًا‭ ‬من‭ ‬26‭ ‬بلدًا،‭ ‬بحسب‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬السعودية‭.‬

واندلعت‭ ‬المعارك‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬في‭ ‬15‭ ‬نيسان‭/‬أبريل‭ ‬بين‭ ‬الجيش‭ ‬بقيادة‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬البرهان‭ ‬وقوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬بقيادة‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬محمد‭ ‬حمدان‭ ‬دقلو‭ ‬المعروف‭ ‬بحميدتي،‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬حليفا‭ ‬للبرهان‭ ‬ونائبا‭ ‬لقائد‭ ‬الجيش‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتحولا‭ ‬الى‭ ‬خصمين‭. ‬وأدت‭ ‬المعارك‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬427‭ ‬شخصًا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬وجرح‭ ‬نحو‭ ‬أربعة‭ ‬آلاف‭ ‬بجروح،‮ ‬وفق‭ ‬وكالات‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭.‬