جمعية التشكيليين تصدر مجلتها رواق

حلة جديدة تعتمد الحوار

بغداد – فائز جواد

تحت عنوان تاخرنا ومازلنا بين ايديكم ومازلنا على قيد الابداع ، كتب رئيس جمعية الفنانين التشكيليين العراقيين المشرف العام على المجلة الفصلية رواق التشكيل الفنان قاسم سبتي الافتتاحية التي جاء فيها (ويستمر النقاش وكان هذه المرة ساخنا ، ولكن هاهو العدد الجديد بين ايديكم ومازلنا على قيد الحياة) ويضيف ( نعم تاخرنا بسبب بعض الامور الفنية ولاضير كما اسلفنا من ان الاهمال يصدر العدد بكامل حلته واناقته بجهود ثلاثة فرسان فقط يعملون ويتحاورون ويتجادلون طوال الشهر ليظهر هذا المطبوع الجميل رواق التشكيل الى قرائه، انها رحلة طويلة وغير يسيرة بلا شك صوب انجاز هذه المهمة في مواعيد قد تتباعد احيانا بما لايصح ان نسميها فصلية ، وهنا اكاد اجزم ان هذا الموضوع لايعد حيويا بيد اننا نحاول بجهد مضن ان نجد المادة والصور المناسبة لمطبوع يعتمد بالاصل على ثراء موضوعاته وجودة صوره التي لابد ان تكون مطابقة لشروط العمل الفني ) ويختتم ( انها مسؤولية اخلاقية ايها السادة فما ينشر قي رواقنا سيعتمد من الدارسين والباحثين وطلاب الفن ومن بعدهم المزورون ايضا ، رواقنا التشكيلي وبمرور الزمن ستكون مصدرا نبيلا يعوض الى حد بعيد ضياع الالاف من اعمال ارثنا التشكيلي الذي سرق ، ان تاتي متاخرا افضل من ان لاتاتي والبحث عن الرقي لايفسد في الود قضية مع الاحترام).

بحوث مصورة

وضم العدد الجديد الثالث موضوعات وبحوثا وتحقيقات مصورة تشكيلية تسلط الضوء على المشهد التشكيلي في العراق ومتابعة جهود ومنجزات الفنانين التشكيليين العراقيين في الداخل والخارج كتبها وسلط الضوء عليها كتاب المجلة فكتب مؤيد البصام تحت عنوان جعفر كاكي بين خوان ميرو وكاندنسكي ، سلط الضوء على تجربة واعمال كاكي لما تحمله اعماله الكرافيكية من سمات ابداعية تنطوي على حس مرهف في التلاعب بشفافية اللون وموسيقية الحركة . وكتب الباحث طلال قسومي تحت عنوان الجسد الخامة التكنلوجيا الاداة ابعاد التداخل بين البث والتلقي وفي العدد حوار مع النحاتة مها مصطفى لقحطان جاسم جواد تحت عنوان مها مصطفى موضوعاتي عن الحرب والتدمير البيئي ، والنحاتة مها فنانة عراقية شابة لكنها كما وصفها الكاتب مهمة بافكارها وطريقة نحتها ونحتت اسمها في الصخر من خلال تجربة فردية عمدتها بالدراسة الاكاديمية في بغداد والسويد. وكتب محمد الكناني تحت عنوان رومانسية التجريد ، قراءة في اعمال الفنان حسن ابراهيم مستعرضا تجربته مدعمة بالصور .وعنون الكاتب علي ابراهيم موضوعه البعد الهندسي والمعماري في اعمال الخزاف رعد الدليمي مستعرضا تجربته وسلط الضوء على اعماله وعلى معرضه الاخير الذي اقيم في قاعة مجلس الاعمال العراقي للفنون في عمان والذي جاء تحت عنوان حروف وذهب .وكتب سهيل سامي نادر عن الفن التشكيلي العراقي في زمن الحصار التحديات والاستجابة واهداه الى صديقه الشاعر الراحل رعد عبد القادر ، ذكرى تدخين ثلاث علب سيكاير بن في اليوم .وعن اعمال شوكت الربيعي عنون ماضي حسن موضوعه مابين النقد وتنوعات الفن التشكيلي استعرض بالصور واعمال ومنجزات الربيعي الفنان والكاتب بلاسم محمد عنون موضوعه الذي استعرض الفن العراقي خلال اربعين عاما بكل تفاصيلها تحت عنوان عام على مذبحة الكرادة .. الفن العراقي في عمق المأساة .

اجراء حوار

واجرت رواق التشكيل حوارا فنيا مع النحات رضا فرحان تحت عنوان فرحان في الميزان مستعرضه اعماله وتجربته النحتية .وكتب جواد الزيدي موضوعا تحت عنوان تناص الخفاء والتجلي في اعمال الفنانين السريان . اما داود سلمان شويلي فعنون موضوعه الكتل اللونية والفن البصري ، الخطاب التشكيلي للفنان محمد سوادي انموذجا ومدعما بلوحات واعمال سوادي .وجاء موضوع جاسم عاصي تحت عنوان الرماد ..سيرة التامل والمغيب . وكتبت ندى مهدي شكر تحت عنوان فنان الشعب دراسة نقدية عن الفنان الارجنتيني بابلو سولاري . وتضمن العدد متابعة لمعرض لمعرض الفنانات التشكيليات والبحث عن الماهية ومعرض عشتار للشباب تابعهما جواد الزيدي وتحت عنوان ينابيع الفنون الاولى كتب مؤيدجواد الطلال . ووتضمن العدد متابعة للمهرجان الدولي للفنون والشباب والمدينة بالشمال الغربي بتونس لدلال صماري. وكتب زياد جاسم عن المعلقات الثلاثون للفنان محمد شوقي وذيله بعنوان بين التنوع في الانشاء واللعب في الافق المفتوح . وتضمن العدد رسالة عمان لضياء العزاوي الذي كتب عن معرض الفنان والنحات علوان العلواني بعنوان من تجربتي الذي اقيم بعمان . وكتب الناقد مؤيد البصام عن لغة الجسد وحركاتها التعبيرية في اعمال الفنان حسين مطشر . وهناك متابعة لغاليري ارت تودي في باريس الذي ضيف اعمال الفنانة منى مرعي وتضمن العدد ايضا لقطات مصورة عن مهرجان يوم النصر والسلام الذي اقامته الجمعية في منتصف اب 2018 لمناسبة تحرير الموصل من عصابات داعش . يشار الى ان رواق التشكيل يشرف عليها الفنان قاسم سبتي ويرأس تحريرها مؤيد البصام وهيئة التحرير تتالف من عادل كامل ، بلاسم محمد ، جواد الزيدي ومحمد الكناني والمشرف اللغوي عيسى الصباغ والتصوير الفوتغرافي حسين مطشر والتصميم والاخراج الفني سمير مرزة .