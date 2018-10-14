تونس والعرفان .. كتاب جديد – بيروت – وجدان شبارو

عن دار الفارابي في بيروت صدر كتاب جديد عن المفكر والأكاديمي العراقي ” عبد الحسين شعبان” بعنوان ” تونس والعرفان” احتوى على وقائع حفل تكريمه في تونس والكلمات التي ألقيت، فيه ورسائل التحية التي وصلت إلى المعهد العربي للديمقراطية ومنتدى الجاحظ والجامعة الخضراء، وهي الجهات التي أشرفت ونظّمت حفل التكريم في 25 أيلول/سبتمبر 2016. وتضمّن الكتاب بعد المقدمة التي كتبها معالي الدكتور خالد شوكات رئيس المعهد العربي للديمقراطية، كلمات 40 مفكراً وباحثاً ومثقفاً عربياً من العديد من الأقطار العربية، وإلى باقات تهنئة من عدد من الشخصيات، إضافة إلى كلمة المحتفى به. كما شمل الكتاب توثيقاً لما كتبه وقاله بعض رموز الثقافة والأدب والفن والفكر والإعلام والسياسة والقانون بحق شعبان. وجاء في كلمة الشكر والتقدير باسم لجنة الاحتفال: إن هدف ذلك هو إعطاء الرجل ما يستحقه من تقدير … مع ثقتنا إن هذه المقتطفات والأقوال لا تفي شعبان حقه، لكنها تعطي صورة أولية لموسوعيته وامتداد نشاطاته إلى حقول متنوعة، وتعكس شخصيته المتسامحة والمتصالحة، لإنسان انشغل بالفكر والثقافة وكرّس حياته كلّها للدفاع عن قيم إنسانية آمن بها…! والكتاب من عنوانه حسب د. خالد شوكات ” هو ديوان عرفان بالجميل تقدمه تونس للمفكر العربي العراقي الكبير الدكتور عبد الحسين الذي قدم للمشروع الحضاري العربي المعاصر ما يزيد عن نصف قرن من العطاء الفكري والحقوقي والسياسي والإنساني، وساهم وحده بجهود ذاتية غالباً ، في إغناء المكتبة العربية بأكثر من مئة مؤلف في صنوف الفكر والأدب والبحث المختلفة…” وأضاف: إن ” عرفان تونس″ الجديدة هو عرفان لأحد أصحاب مشاريع “الحضارة”، فليس كل من كتب أو خطب أو حاضر يحمل مشروعاً، ناهيك عن أن يكون مشروع حضارة يقدّمه رجل لأمته.. الكتاب يضم في دفتيه شهادات اعتراف وتقدير واعتزاز وتوقير للدكتور عبد الحسين شعبان، وهو مثال يحتذى به في الاعتراف بالجميل للمفكرين الذين يمثلون علاقات اهتداء للأمة، كل أمة ، تبغي سلوك طريق الحضارة وتأثيث ركن في بيت الإنسانية . جدير بالذكر إن هذا الكتاب هو الثالث الذي يصدر عن د. عبد الحسين شعبان ، فقد صدر عنه كتاب بعنوان ” عبد الحسين شعبان: الحق والحرف والإنسان” بُعيد تكريمه كأبرز مناضل لحقوق الإنسان في العالم العربي، العام 2003 وهو من إعداد المركز العربي لنشطاء حقوق الإنسان – القاهرة ومديره المحامي حجّاج نايل ، وصدر عنه كتاب آخر بعنوان ” عبد الحسين شعبان – الصوت والصدى ” من إعداد كاظم الموسوي، العام 2010. يقع كتاب “تونس والعرفان” في 365 صفحة من القطع الكبير وصورة الغلاف من أعمال الفنانة رندا بيروتي، وصدر عن دار الفارابي، بيروت، 2018.