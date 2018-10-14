ثلاثية محطات للأديب حميد الحريزي – النجف – سعدون الجابري

صدرت الثلاثية الروائية للاديب حميد الحريزي ((محطات)) باجزائها الثلاثة ((العربانه وكفاح والبياض الدامي)) عن دار الفؤاد للطباعة والنشر والتوزيع، وهي منتج ادبي جمع للوثيقة التاريخية والمخيال السردي، ومحاولة لمتابعة تطور الوعي لدى الانسان العراقي، وادبنة الاحداث الهامة في تاريخ الشعب العراقي منذ العهد الملكي لحين سقوط الديكتاتورية على يد الاحتلال الامريكي، شغل تاريخ اليسار العراقي وتحولاته ومواقفه المختلفة وخصوصا الحزب الشيوعي العراقي حيزا مهما من الثلاثية … نتمنى ان لايفسد اختلاف الرأي والتصور الود بين الثلاثية والمتلقي الكريم فقد يتفق مع الحدث وتاويلاته وما ذهب اليه الراوي وقد لايتفق … كان للاهوار واهلها وانتفاضاتها حيز جيد في الرواية مزيج من الواقع والمخيال السردي … ذكرت العديد من الاسماء الحقيقية وهناك اسماء من ابتداع الروائي ولكنها ليست بعيدة عن الواقع ايضا … نعم الرواية منحازة الى قضية الانسان والى الفكر الثوري الماركسي بقدر فهم واستيعاب الكاتب للنجف واهلها ورموزها ومناضليها في المدينة والريف مساحة جيدة من احداث الرواية وحياة بطلها ((مظلوم)) نتمنى ان تلقى قبول القارئ الكريم مع الود متوفرة الان في عدد من المكتبات النجفية في شارع الحويش ومنها مكتبة الرافدين.