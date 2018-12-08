البزّاز يعزي بوفاة السمعاني ويمنح عائلة الخالدي 10ملايين دينار

بغداد – الزمان

نعت الاوساط الاكاديمية والثقافية العراقية استاذ الهندسة المدنية موفق السمعاني الذي توفي الخميس. والراحل الذي كان تدريسيا في كلية الهندسة بجامعة النهرين قبل تقاعده، هو نجل توفيق السمعاني صاحب جريدة (الزمان) التي كانت تصدر في الحقبة الملكية وحتى شباط 1963 كما زاول العمل الصحفي خلال عقد التسعينات مشرفا على عدد من الصحف الاسبوعية، ونقل رئيس تحرير طبعة العراق تعازي الاستاذ سعد البزاز لاسرة السمعاني خلال استقبال عائلته للمعزين في قاعة مار افرام بشارع الصناعة يومي الجمعة والسبت الماضيين، كما نقل مؤاساة البزاز ودعواته للعائلة بالصبر والسلوان. وقدم البزاز ايضا تعازيه الى عائلة الزميل الراحل صباح عبد الغفور الخالدي خلال مجلس العزاء، الذي اقيم على روحه في حسينية الزوية. كما منحها مبلغ عشرة ملايين دينار لتغطية نفقات عزائه الذي حضرته شخصيات وفعاليات اجتماعية واعلامية عدت رحيله خسارة للاسرة الصحفية العراقية. وتتقدم (الزمان) للشخصيات السياسية والاعلامية التي واستها بوفاة الخالدي داعية الله الا يريهم مكروها، ووصف وزير الكهرباء الاسبق كريم وحيد الفقيد بالصحفي القدير والخلوق. وقال في برقية مواساته (اتقدم بالتعازي الحارة والمواساة الى اسرة تحرير صحيفة (الزمان) الغراء بوفاة المغفور له الصحفي القدير والخلوق صباح الخالدي وادعو العلي القدير ان يسكنه فسيح جناته ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان وتلقت (الزمان) ايضا مواساة مدير المكتب الاعلامي في مديرية توزيع كهرباء الرصافة الاعلامي احمد الحلفي، كما تقدم وزير النفط الاسبق ابراهيم بحر العلوم لـ (الزمان) بالمواساة كما حضر مجلس العزاء النائب محمد الخالدي.