– January 13, 2017

نائبة تدعو الحكومة إلى وقف تحرش مسؤولين كبار بالموظفات

بغداد – الزمان

دعت النائبة عالية نصيف مجلس الوزراء الى الالتفات الى ظاهرة التحرش التي يمارسها كبار موظفين دوائر الدولة بحق الموظفات، مهددةً بالكشف عن بعض الأسماء لوسائل الإعلام إذا لم يتم محاسبتهم.وقالت نصيف في بيان (ندعو مجلس الوزراء الى الالتفات الى ظاهرة التحرش والفساد الأخلاقي الذي يمارسه بعض كبار الموظفين في بعض وزارات ودوائر الدولة)، مضيفة (سبق وأن أشرنا الى وجود ثلاثة موظفين في وزارة التربية وردت بحقهم شكاوى بالتحرش بالموظفات او المتقدمات بطلبات نقل أو تعيين، وتم اتخاذ الإجراءات بحق احدهم، فيما لم يتم اتخاذ أي إجراء بحق الاثنين الاخرين وأحد هذين الاثنين من أصحاب الدرجات الخاصة و ما زال يمارس عمله ويتبجح بأنه مدعوم من بعض السياسيين).ومضت نصيف قائلة(إذا لم يتم ردع هؤلاء ومحاسبتهم سأكشف أسماءهم في وسائل الإعلام )، مؤكدة أنها ستقدم خلال الأيام المقبلة مقترح قانون مكافحة التحرش في دوائر الدولة لـ(وضع حد لهذه الظاهرة اللاأخلاقية والسيطرة عليها، وترسيخ أخلاقنا العراقية الأصيلة في مجتمعنا الذي اشتهر بتمسكه بمبادئ الغيرة والشرف والخلق الكريم).