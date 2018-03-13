مئة فنانة تجسد الحب والجمال باساليب مختلفة

كرنفال المبدعات العراقيات يحاكي أعياد المرأة

فائز جواد

بمناسبة يوم المرأة العالمي افتتحت رئيسة لجنة الثقافة والاعلام النيابية في مجلس النواب ميسون الدملوجي ورئيس جمعية الفنانين التشكيليين العراقيين الفنان قاسم سبتي المعرض المشترك للفنانات التشكيليات العراقيات 2018 صباح السبت العاشر من ايار الجاري الحفل الذي حضره حشد ضخم من الجمهور اقيم على القاعة الكبرى لجمعية التشكيليين العراقيين في المنصور، وحضر الافتتاح السفير الفرنسي في العراق برونو أوبيرت ومدير عام دائرة العلاقات الثقافية في وزارة الثقافة فلاح العاني وشخصيات ثقافية وفنية وعدد من الفنانات المشاركات من بغداد والمحافظات كافة وشارك في المعرض اكثرمن مئة فنانة تشكيلية ومن واساليب فنية متنوعة بين فن الرسم والنحت والخزف ، من جانبهم اكد غالبية المتابعين لاعمال المعرض على اهمية هذا الحدث الذي تؤكد اقامته الهيئة الادارية في الجمعية ويرأسها بمهنية الفنان قاسم سبتي، ودعمها المستمر لجميع الفنانات التشكيليات خلال كل عام من اجل الارتقاء بمستوى دورهن المهم والمميز في اغناء الحراك الثقافي والفني في العراق . رئيس الجمعية الفنان قاسم سبتي قال بكلمته (حيث يلتئم شمل سيدات التشكيل في معرض نسائي مشترك فاعلم ان جدران جمعيتنا ستزدان بالفرح والزهو والالوان ، وهاهو عيد المراة يطل علينا ونحن معه على وعد الاحتفاء بهذه النخبة التي تفيض بالابداع والجمال ، فيما مضى كانت هنالك فجوةمابين امكانيات فرسان التشكيل وفارساته ، وهاهي اليوم وعبر سلسلة من المعارض استضافتها جمعيتنا خلال السنين الماضية نجد ان مبدعاتنا التشكيليات قد نجحن في ردم الهوة تلك ورحن يتخذن مقمنا عاليا ننظر اليه اليوم بعين الاحترام والفخر ، والا بماذا نفسر هذا الكم الرائع من مبدعاتنا وهن يتابطن اعمالهن الفنية غير ابهات بمشاغلهن الاخرى ولا باحتياجات الشركاء ، هن يحتفلن اليوم على طريقتهن الخاصة وبيوم امسى جزءا كبيرا من انشطتنا التشكيلية الراسخة وعلى الاخرين احترام هذه الرغبة وهذا العطاء) وختم ( مرحى لهن في عيدهن ، هي ايام يدرك الاخرين من خلالها ان التشكيل العراقي بالف خير مادام نصفه الاخرتبدع بيد وتهدهد المهد باليد الاخرى ) ومن جهته قال امين سر الجمعية الفنان قاسم حمزة ( دأبت الجمعية على اقامة المعارض لكافة الاختصاصات وكذلك خصصت معرضا سنويا للتشكيليات العراقيات الذي يتزامن مع يوم المراة العراقية واعطيت هذه الخصوصية باقامة معرض خاص لهن والمشاركة في معارض اخرى ) واضاف ( تركت الجمعية الحرية لمن في اختيار الموضوع فكانت الافكار والطروحات كثيرة ) وختم ( بهذه المناسبة نتقدم نحن اسرة الهيئة الادارية رئيسا واعضاء بالتهنئة الخالصة لكافة نساء العراق والعالم وخصوصا للتشكيليات العراقيات لمناسبتهن الرائعة يوم المراة العالمي ) ومن المشاركات الفنانة التشكيلية زهراء علي التي قالت لـ ( الزمان ) ان (مشاركتي هذه هي الاولى وانا جد سعيدة بذلك ولدي العديد من الاعمال واللوحات التي تجسد معاناة وصبر المراة العراقية ، كذلك لي مشاركات في معارض جماعية واللوحات التي ارسمها تمتاز بالطابع التجريدي والتعبيري ، وانا اشكر جمعيتنا لهذا الجمع الكبير للفنانات العراقيات )

وتحدثت عدد من التشكيليات المشاركات عن مشاركتهن بلوحات رسم ونحت وخزف جسدت اهمية المراة في المجتمع العراقي كما عبرن عن سرورهن بالمعرض السنوي والدعم المتواصل من قبل الجمعية ورئيسها الفنان قاسم سبتي الذي يحرص على اقامة مثل معارض كهذه تدفع الحركة التشكيلية العراقية الى امام واليوم نحن سعداء برسم الجمال والحب والحرية ودور المراة العراقية في عيدها الاغر .