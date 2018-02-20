تونس تفتتح الدورة 17 لملتقى المبدعات العصاميات التشكيليات بمشاركة العراق – الزمان

انطلاقا من فكرة وزارة الثقافة التونسية في ان يكون ملتقى المبدعات العصاميات في الفن التشكيلي موعدا دورياً و سنوياً تلتقي فيه الفنانات التشكيليات العصاميات لتبادل الخبرات وللاستفادة من تجارب بعضهن و بالإضافة إلى مشاركتهن في الدورات و الندوات الفنية التي تنتظم بالمناسبة , باعتباره فضاء مفتوحا ومناخا ملائما للإبداع والإنتاج مساهمة في بناء المشهد التشكيلي التونسي من خلال أعمال فنية و إبداعات بأياد وأنامل الفنانات التشكيليات العصاميات التي نجد أن الفنانة منهن تتخطى كل الحواجز الأكاديمية لتفرض ذاتها و تعرف بأعمالها الفنية و تطور تجاربها ،تحت إشراف و حضور وزير الشؤون الثقافية التونسية الدكتور محمد زين العابدين وبدعم من وزارة الشؤون الثقافية والمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بمدينة المنستير ،احتضن المركز الثقافي بولاية المنستير مساء اليوم السبت الماضي فعاليات الدورة 17 لملتقى المبدعات العصاميات في التعبير التشكيلي، حيث تم تدشين المعرض الجماعي المنتظم تحت عنوان ” بروموثيوس و لمسات الفن و الإرادة ” من قبل وزير الشؤون الثقافية التونسي و اكرم السبري والي المنستير و بحضور المعتمد الأول و أعضاء مجلس نواب الشعب طارق البكوش وعدد من ممثلي المنظمات ومكونات المجتمع المدني ومن الفنانين التشكيليين.

هذه التظاهرة النسوية التي دأب على تنظيمها المركز الثقافي بالمنستير تحت أشراف المندوبية الجهوية للثقافة طيلة 17 سنة كشفت وعرفت بالعديد من المواهب النسائية في الفن التشكيلي التونسي و العالمي. وتميزت هذه الدورة عن سابقاتها باستحداث مسابقة بالرسم الحر ( سمبوزيوم ) و لمدة يومين وبعنوان ” المبدعات و رسوم الحياة ” و التي تم تخصيص جائزة ميدالية ذهبية للفائزة فيها إضافة إلى الجوائز الخاصة بالملتقى و التي لها تسمية خاصة وهي ميدالية اللمسة العصامية, مع تكريم خاص لأحدى الفنانات التشكيليات التونسيات من الرائدات العصاميات مع تكريم للفنانة الراحلة الرائدة نبيهة قيقة.وفي هذه الدورة 17 من المهرجان لعام 2018 , تم اختيار 66 فنانة تشكيلية للمشاركة في هذه الدورة من تونس و الجزائر والعراق و تايوان واليابان .

تنويع الملتقى

عمل المشرفون والمنظمون في هذه الدورة للملتقى على التنويع في الملتقى شكلا ومضمونا من خلال أحداث قرية ثقافية مصغرة بالفضاء الخارجي للمركز الثقافي فضلا عن تنظيم ورشات فنية (رسم و نحت ) و عرض للتوظيف الجمالي للخط العربي وعروض فنية موسيقية وعروض مسرحية وعرض للأزياء, مشاركة العراق كانت من خلال الفنانتين فاطمة العبيدي وفاتن العبيدي , حيث ان مشاركة فاطمة العبيدي تعد الثالثة لها و التي سبق لها الفوز بميدالية اللمسة العصامية ( الجائزة الرابعة) في الدورة 14 عام 2014 مشاركة فاطمة العبيدي كانت من خلال عمل لها حمل عنوان جزيرة ألألوان في حين حمل عمل الفنانة فاتن العبيدي عنوان فنطازيا .