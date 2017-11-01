الثقافة تحتضن معرض النصر المبين

لوحات تواجه العنف والتطرف

وسام قصي

افتتح الوكيل الأقدم لوزارة الثقافة جابر الجابري و مدير عام دائرة الفنون العامة، شفيق المهدي، صباح الاثنين23/10/2017 معرض (النصر المبين)، والذي أقيم في القاعة الكبرى لقسم المعارض لدائرة الفنون في مقر وزارة الثقافة والسياحة والآثار.

وقال المدير العام شفيق المهدي (يتقدم الفنانون التشكيليون على غيرهم من المبدعين، في النضال من أجل صون الحياة، رافعين أكثر من (لا) في وجه أعداء الإنسانية والحضارة و تجار الأسلحة، وناهبي أمن وخبز الشعوب، عبر خطاباتهم البصريّة المختلفة، التي لا تزال، تنداح من بين أصابعهم، مواجهةً العنف الأرعن، ومطالبةً بإزالته)

صوت العنف

واضاف (وهكذا يرتفع صوت الفن ضد صوت العنف تارةً يأخذ رد الفعل المباشر، والسريع، متجسداً في ملصق، أو رسمة كاريكاتيريّة، أو رسوم توضيحيّة مرافقة لمادة منشورة، وتارةً أخرى يأوي إلى نص بصري (مجسم أو مسطح) راســــــخ وفاعل ومؤثر، له سمة الديمومة والخلود). وأشار المهدي إلى إن (أي لوحة

للفن التشكيلي يمكن أن تكون وسيلة غير مباشرة لمواجهة الإرهاب، فالتطرف ينجم في المقام الأول عن افتقار الحس الجمالي وعن الكراهية والحقد على المجتمع، ودور الفن التشكيلي هو بناء إنسان سوي ومتعلم وقادر على تذوّق الجمال في الكون ).

وختم حديثه بالقول( خطوة أخرى نحو التفوق والنجاح تضيفها دائرة الفنون العامة ضمن (معرض النصر المبين)، إذ يؤمن الفنانون التشكيليون في العراق بأن كل صورة لضحايا العنف والإرهاب يجب أن يقابلها رسم بالزيت يدعو إلى التسامح، ويعتقدون أن الدم الذي يراق في ساحات القتال يمكن أن يمحوه لون أبيض لحمامة تزيّن لوحة، ويؤكدون أن للريشة التي لا يتجاوز وزنها 10 غرامات تأثيرا معنويا مساويا لقذيفة مدفع ويصرّون على أن التطرف رمز الموت لن يقضي عليه إلا شعار الفن هو الحياة). ووجه المهدي تحية إلى كل الفنانين المشاركين بهذا المعرض، وخص بالذكر فناني نينوى.

وقال مدير قسم المعارض الفنان التشكيلي ماهر الطائي (في أغلب الأحوال يكون دور الفنان إبداعيا موثقا للإحداث صورياً، كما يوثق التأمل الذي يحيلنا إلى النصر الذي طالما حلم به كل طموح، إذ هيئنا اليوم معرضاً موثقاً للنصر العراقي الذي جسد تضحيات من أريقت دماؤهم من جيشنا العراقي البطل وحشدنا المقدس دون سبب إلا حب الوطن والتفاني له).

الفن التعبوي

وأضاف إن ( الفن التعبوي يبقى حريصاً لتتابع الأجيال الفنية .. وليكون له ماضٍ عريق من الذائقة الجمالية وللبحث عن أصول الحدث من خلال الرؤية البصرية التشكيلية التي تغنى فيها الفنان بحب بلاده بأساليب الواقعية والتعبيرية من رسم ونحت وخزف .. سررنا كثيراً بهذا الدعم المتواصل للفنانين التشكيليين والذي تنتهجه دائرة الفنون العامة برعاية من الفنان شفيق المهدي المدير العام).

وقال مدير مؤسسة ألوان والداعم الرسمي للمعرض محمد عبد الرضا جاسم( للأسف شهدت الفترة الأخيرة تراجعاً كبيراً في المستوى النوعي للمعارض، أقمنا هذا المعرض النوعي الذي نلمس فيه الطابع الأكاديمي والعمل والفن على مستوى عالي، والفكرة جاءت بالتعاون مع الفنان التشكيلي شاكر خالد، وهنالك فكرة أخرى طرحت على مدير المعارض الفنان ماهر الطائي لإقامة معرض للمخطوطات القديمة من مقتنيات والدي الفنان عبد الرضا القرملي وهي لرواد الخط من الأتراك وفيها أيضا للخطاط الكبير هاشم البغدادي). وشارك في المعرض اكثر من 40 تشكيليا قدموا اعماهم في مجال الرسم والنحت والخزف ولاقت استحسان الجمهور الكبير الذي حضر افتتاح المعرض .