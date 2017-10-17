جمعية التشكيليين تفتتح معرضها النحتي 2017

سبتي : رأس سرجون الأكدي في صدارة الإرث الإنساني

فائز جواد

دأبت جمعية الفنانين التشكيليين العراقيين على اقامة معارضها التشكيلية السنوية والفصلية والشخصية والتي تضيف فيها نخبة من الفنانين الرواد والشباب من بغداد والمحافظات ليقدموا على القاعة الكبرى للجمعية في المركز العام بمنطقة المنصور لتتوشح جدران القاعة بمختلف الاعمال التشكيلية وتتوسط ممراتها عدد من اعمال النحت والخزف لتؤكد ان الفن العراقي عموما والتشكيلي خصوصا مازال هو المتصدر في العراق والوطن العربي من خلال مايقدمه الفنان التشكيلي العراقي من نتاجات مبدعة تعلن ان العراق كان ومازال الولاد والمنتج للابداع رغم الظرف الحرجة التي مر ويمر بها يبقى الابداع العرقي يضيئ ويحتضن الجمال والحب ،

حرصت الجمعية على اقامة معارضها الكبرى بوقتها المحدد وتستضيف فيعا اكبر عدد من الفنانين التشكيليين وبدعم شخصي من الجمعية تعلن كافة المعارض نجاحها في استقطاب جمهور من النخبة ومن كافة الشرائح يستمتعون بالاعمال التشكيلية المختلفة بمدارسها ونوعياتها ابدع فيها تشكيلييون من بغداد والمحافظات العراقية كافة ، وفي صباح السبت الرابع عشر من تشرين اول الجاري كان الجمهور من المثقفين والفنانين على موعد مع معرض النحت العراقي 2017 الذي اقيم على القاعة الكبرى للجمعية وبمشاركة واسعة من الفنانين الرواد والشباب بلغت اكثر من 68 فنانا تشكيليا ومن مختلف الاعمار والاجناس حيث قدموا اعمالا نحتية كان في غاية الجمال والروعة والابداع الذي تميز فيه رواد النحت العراقي امثال كالفنان اكرم شكري وفائق حسن وعطا صبري وحافظ الدروبي وجواد سليم وخالد الرحال ومحمد غني حكمت ومحمود صبري واسماعيل فتح الترك وعشرات المبدعين من رواد النحت العراقي ، ونجحت جمعية الفنانين التشكيليين العراقيين بلملمة نخبة من مبدعي النحت العراقي ليقدموا اعمالا نحتية كانت في غاية الجمال والمهنية اكدت على ان التشكيل العراقي مازال ينتج ويبدع ويقدم رغم كل ماجرى ويجري من تهميش لواقع الفن والثقافة من قبل اعداء الجمال والحياة ، وتمز معرض النحت بحضور جماهيري من قبل النخب الثقافية والفنية والاعلامية وعشاق الفن التشكيلي عموما والنحتي خصوصا واشادوا جميعا بمبادرة الجمعية في الدعم المتواصل للفنان التشكيلي وديمومة واقع الحركة التشكيلية العراقية والتي ترفد الفنون التشكيلية في الوطن العربي والعالم من خلال تقيم اعمال ومعارض تشكيلية فردية ومشتركة تحت رعاية ودعم الجمعية التي تعلن سنويا عن منهاجها الحافل والمتخم بالمعارض المختلفة الانواع تقدم على قاعة الجمعية وقاعات بغداد. افتتح المعرض مدير عام دائرة العلاقات الثقافية العامة بوزارة الثقافة فلاح العاني يرافقه رئيس جمعية الفنانين التشكيليين العرقيين الفنان قاسم سبتي واعضاء الهيئة الادارية للجمعية وعدد من الشخصيات الثقافية والفنية .

رئيس جمعية الفنانين التشكيليين العراقيين الفنان قاسم سبتي قال بكلمته (مااسعدنا و نحن نبتدئ موسمنا التشكيلي الثاني لهذا العام بمعرض للنحت العراقي ولثلة من النحاتين الذين راهنوا ولازالوا يراهنون على حيوية هذه التجربة والتي تمتد بافاقها الى ازمان سحيقة . نعم فالنحت العراقي هو خلاصة الذاكرة لبلاد مابين النهرين وعنوان قدرتها التي ابهرت العالم وما نتج من نحت هنا وعلى اديم هذه الارض المعطاء يثبت وبما لايقبل الشك من ان اللبوة الجريحة او راس سرجون الاكدي هما في صدارة الارث الانساني الذي نفخر به وان مبدعي النحت في الوقت الراهن مازالوا على عهد الاجداد الخلاقين وان الصعاب التي يعيشها زملاؤنا النحاتين لم تثنيهم ابدا وظل اكثرهم يصر على انجاز الاعمال وهويعلم من انه لا جدوى مادية سيكسبها من منجزه غير تاكيد ذاتهم التواقة للابداع وهم على خطى الاوائل الافذاذ يخطون وبامكانيات جديرة بالتقدير ) واختتم ( تاريخ وطن تتكالب عليه الملمات من كل صوب ، انهم وبازاميلهم يتصدون لحرب التجهيل التي يمارسها الاعداء . انكم وبحق مفخرة هذا الوطن والذي تحملون لواء الابداع فيه . فتحية خاصة لهذه القدرات النبيلة ومحبة )

معرض متميز

مدير عام دائرة العلاقات العامة فلاح العاني قال لـ ( الزمان ) ان ( معرض اليوم متميز جدا وكل عمل منحوتي في المعرضيحمل رسالة حقيقية وهذا ما شدني للمعرض ولانني متابع ومتواصل مع مايقدم ويعرض ورغم من عدم اختصاصي ولكني وجدت بالمعروضات ان الادارة اخذت بعدا حقيقيا جميلا وملفتا كذلك توقيت افتتاح المعرض مهم جدا خاصة ان في هذه الفترة من السنة يصار الى ركود في حين يجب ان نوظف غالبية الاعمال في هذه الفترة بدلا من التوقف ولااعني فقط للفنون التشكيلية بل اعني كافة الفنون المسرحية والسينمائية والموسيقية ) واضاف ( ارى اليوم حراكا حقيقيا للفن والثقافة من خلال الجموع التي وفدت لمتابعة المعرض ومن مختلف شرائح المجتمع العراقي وكذلك مختلف الاعمار وهي علامة صحية وخاصة ان اعمال النحت تحتاج الى رعاية خاصة لذلك سجلت ملاحظة صغيرة اننيرايت وخلال متابعتي لاعمال النحت رايتها انها تصغر حجما وخاصة ان مادة البرونز تحب ان تحرك الفضاء الذي حوله ومطلوب منا ان ندعم تلك النشاطات مثلما ندعم كافة النشاط الاعلامي والثقافي ويقينا انا اسجل اعجابي وتقيري للمعرض وكافة المشاركين فيه ) الشاعر شوقي عبد الامير قال لـ ( الزمان ) ان (الفن العراقي وفي كل مرة وعندما اتابعه واتلمسه احس بانبعاث امل وطاقة عجيبة لان العراق هو في جذوره ابداع لان الابداع يتدفق وبدون توقف رغم كل المحن والماسي وكلما نشعر بالياس والتشاؤم ناتي لنرى الفن العراقي لننبعث من جديد لان العراق قدرة على الخلق نادرة وتتجلى بالفن التشكيلي والشعر والرواية وهذا شيء يبعث على الامل اشعر اليوم بسعادة جدا مع ماقدموه مجموعة من النساء والرجال وخاصة الشباب منهم واستطيع القول ان مادام الفن يتدفق مادام العراق معافى ) النحات الفنان فاضل وتوت احد المشاركين في المعرض قال ( يقينا سعادتي لاتوصف ان اشارك زملاء لي واساتذة في معرض النحت العراقي المشترك الذي حقيقة تميز باعمال تبشر بان التشكيل العراقي عموما والنحت خصوصا مازال بخير مادامت هنالك طاقات مبدعة وتتواصل لاننا وممنذ وعينا ادركنا ان العراق منبع للفن والابداع في كافة المجالات ويكفينا الرموز والاسماء التي تركت لنا ارثا وطنيا من النتاج الفني والادبي والثقافي نفخر به وتبقى امنيتنا ان يدعم الفنان من الجهات المعنية حكومية كانت ام مؤسساتية مدنية كافة وخاصة في مجال التشكيل والنحت وبعد ان تعثرت عملية تسويق الاعمال واقتصرت على اشخاص فقط ولان الابداع يتدفق من قبل طاقات شبابية واعدة حان الوقت لدعمها ماديا ومعنويا بهدف التواصل مع المشهد الفني والثقافي )

المشاركون في المعرض

اشراق علي ، امير جنون، باسم التكريتي، تحسين الجابري ، جاسم كاظم ، جعفر صادق ، جواد كاظم ، حامد لطيف ، حسام عسل ، حسنيناكبر ،حسنين صادق ، رضا فرحان ، زهراء رحيم ، زهراء فاضل ، ساهرة سلامة ، ستار السنجري ، سعد العاني ، سليم لطيف ، سميرة حبيب ، سهاد احمد ، صالح الكناني ، طه وهيب ،عاتكة الخزرجي ، عادل رشيد ، عبد الحميد الزبيدي ،عبد القادر جلاب ن عبد الكريم خليل ن عقيل خريف ، علاء الحمداني ، علاء سمي ، علاء ضياء الدين ، علوان العلوان ، علي الهاشمي ، علي جلاب ، علي رسن ،علي شاكر جاووش ، علي عبد الله ، فارس عبد الحسين ، فاضل وتوت ، فرنسيا خبو ، قاسم حمزة ،قصي زين العابدين ، كاظم سعيد سيلاوي ، لؤي الحضاري ، مازن منذر ، محسن علي حسين ، محمد سماعيل ، محمد الكناني ، محمد المطلبي ، محمود عجمي ، منذر علي ، موفق مكي ، ميثم محمد السنبسي ، ناثر البياتي ، ناصر السامرائي ، ناصر الهنداوي ، نجم القيسي ، نمير الكناني ، هادي عباس ، هادي كاظم ، هدى العزاوي ، هناء معلة ، هيثم حسن ، وليد البدري ، وليد محمود ، يحيى عبد القهار ويوسف ستار ،

المشرفون على المعرض

قاسم سبتي ، طه وهيب ، سعد الربيعي ، وعلون العلوان . المنظمون قاسم حمزة ، سمير مرزة ، جمعه شمران ومراد ابراهيم .