الثقافة تحتضن معرض الشهادة ربيع الحياة

أعمال تجسد الواقع الحسيني

وسام قصي

احتضنت القاعة الكبرى في دائرة الفنون العامة في وزارة الثقافة والسياحة والآثار، صباح الاثنين التاسع من تشرين الجاري ، معرض الطفّ السنوي الذي حمل عنوان الشهادة ربيع الحياة.تضمن المعرض الذي افتتحه الوكيل الأقدم للوزارة جابر الجابري ، ومدير عام دائرة الفنون التشكيلية الدكتور شفيق المهدي ، مشاركة 70 فناناً وفنانة بما يقارب لـ 80 عملاً فنياً تراوحت مابين التجريد والواقعية والتعبيرية ، فضلاً عن أعمال النحت. الوكيل الأقدم قال في تصريحات صحفية ( هذا المعرض هو تجسيد لواقع مستمر من عام 60 هـ ولغاية 1438 وهذا المشهد والواقع الحسيني الذي رسمه الحسين (ع) لكي يزرع جسده في العراق ليكون نبراساً للأمة ).

وأضاف ( هذه اللوحات هي رسالة بكل ما تعنيه من إبداع وروعة وفرادة، وهذا المعرض يمثل الشواهد الحية لعراق الحسين وكربلاء الذي الهم المبدعين حقاً .. إذ نجد عوالم من الإبداع وثقت اللحظة التي عاشتها كربلاء .. والحمد لله إن الوزارة تشرفت بهذا المعرض).

من جهته اكد مدير عام دائرة الفنون التشكيلية الفنان شفيق المهدي على ان ( المعرض باتجاهاته المختلفة بدأت مشاركاته تزداد، وباتجاهات الفن المتعددة، ونحن ننظر إلى المعرض كقيمة فنية ومن بعده القيم الأخرى، فالرسالة التي يحملها هي الطف واسم الطف الذي أصبح اسم عربي إسلامي عالميا، له رسالة وأهداف) وتابع: نحن حريصون على إقامة هذا المعرض كل عام .. وهذه السنة تميزت بأعمال الفنان العراقي بهذا الاتجاه الذي عبر قضية الواقعيات في أعمال متميزة، ونتمنى أن ينفتح هذا المعرض على المحافظات العراقية الأخرى ). وأضاف المهدي ( هذا المعرض رسالة انتماء أكثر مما هو رسالة فن إلى قيم الاستشهاد، ودونما وساطة يعلن المسلم حبه إلى الإمام الحسين (ع) ودونما ثغرة أو اتجاه طائفي، الحسين (ع) ملك العراقيين جمعياً ونحن الآن علينا أن نؤكد هذه القيمة الكبرى).

مدير المعارض الفنية في دائرة الفنون التشكيلية الفنان ماهر الطائي قال ( الحياة فكر .. فعندما تكون الفكرة إلهية مقومة للإصلاح وتحقيق العدالة الاجتماعية بين الناس وإبعاد الظلم عنهم نقول إنها معركة الطف .. التي قادها سبط الرسول الأعظم سيد الشهداء الإمام الحسين (ع) .. فهي من الثورات الأولى التي زعزعت عروش الطغاة .. واليوم بدورنا كفنانين تشكيليين نجسد هذه الذكرى الخالدة من منابر ثقافية تليق وحدث هذه المناسبة التي يحييها محبو ال بيت الرسول الأطهار .. وكل إنسان غيور على نصرة الحق ضد الباطل، فاشترك جميع الفنانين التشكيليين المبدعين بأعمال فنية منها الرسم والنحت بشكل يعبر عن واقعية هذه المعركة ومنها التعبيرية التي ترمز إلى قوة هذه الذكرى السنوية التي يحييــها جميع مسلمي العالم).

مدير قسم الثقافة الفنية في دائرة الفنون التشكيلية الفنان والناقد قاسم العزواي اضاف (معرض الطف .. بعض وفاء لسيد الشهداء والإصلاح رمزية الأعمال في معرض الطف رمزيات مقدسة تنوعت الأعمال باتجاهات وأساليب ورؤى تدور حول هذه الذكـرى والمأساة الكبيرة).