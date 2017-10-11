الثقافة تحتضن لوحات ألوان ودموع

معرض تشكيلي يجدّد الفرح بالإنتصارات

وسام قصي

شهدت قاعات قسم المعارض في دائرة الفنون التشكيلية في وزارة الثقافة والسياحة والآثار، صباح الاثنين الماضي، معرضاً للفنان عدنان عبد القادر الرسام بعنوان (ألوان ودموع).يمثل هذا المعرض أول تعاون مع فناني إقليم كردستان وعلى مستوى معرض شخصي .. والمعرض فيه إستنادات واقعية وانتقادات فنية وشخصيات متعددة التقت في حي شعبي .. والغريب انه زاوج بين الشخصيتين الكردية والعربية.الفنان عدنان عبد القادر قال ( استخدمت في رسم اللوحات أقلام الرصاص والفحم والألوان المائية وأقلام السوفت، لافتاً إلى إن اللوحات التي بلغ عددها 57) ) جسدت واقع الشارع العراقي ومعاناة المواطن.

الم ومعاناة

وبين عبد القادر، إن اسم المعرض (ألوان ودموع) كان مستوحى من ألم ومعاناة حياته الشخصية.

ودون وزير الثقافة والسياحة والآثار فرياد رواندزي ومدير عام دائرة الفنون التشكيلية خلال تجوالهما في المعرض انطباعتهما في سجل الزائرين بالقول: زرت المعرض الشخصي للفنان عدنان عبد القادر .. تضمن المعرض عددا من الفيكرات .. عن المجتمع والحياة في العراق .. ويأتي هذا المعرض تزامنا مع احتفالات النصر الكبير. فرحت بقوة إمكانيات الفنان في التعبير عن مشاعره الفنية وصورة المجتمع .. متمنياً له دوام النجاح والموفقية.

الناقد التشكيلي قاسم العزاوي أدلى بانطباعاته بخصوص التجربة الفنية للرسام قائلاً: تناول الفنان بمعرضه على جدران قاعة الفنون التشكيلية، وبأسلوبه الواقعي .. البورتريه/ والفيكرات .. ألهم الإنساني والفرح أيضا … وجاءت مائياته طافحة بالتعبير الإنساني من خلال ألوانها الشفافة .. وأجاد أيضا في مشهديته البصرية التي نقلها بقلم الفحم لوجوه ومشاهد عراقية وعالمية مثل بورتريه (جيفارا). وأضاف العزاوي: ونلاحظ ايضاً بعض وجوه الامازيغ التي تعبرّ عن الثقافات والمعرفيات المشتركة بين الشعوب … شكراً للفنان وهو يفرحنا ويصنع الجمال وسط الخراب الذي خلفه لنا داعش وقوى التكفير .. أسعدنا الفنان كما سعدنا بالانتصارات المشرفة لقوى الأمن بجميع صنوفها في طرد داعش من الموصل يشار إلى إن الفنان عدنان عبد القادر قد اشترك في العديد من المعارض الجماعية .. وكانت له مشاركات في المسابقات الفنية التي أقيمت في بعض الدول العربية .. وهو من مواليد مدينة خانقين 1971 .. تخرج من معهد الفنون الجميلة عام 1991 .