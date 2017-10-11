الفنان التشكيلي المغترب سعد السعدون في هبة الخيال

المفردة بتدرجات لونية

حاورة: عبد جبر شنان

يتمتع الفنان سعد السعدون بثقافة بصرية ويعيد صياغة افكاره وهناك قراءات خاصة لدراجات اللون و التكوين و بناء المفردة التشكيلية وله كذلك طريقة للتعامل مع الفراغ و المساحات من خلال فرادته في البحث عن اصوله لذلك لا يمكن اغفال اثر الفنون السومرية و البابلية و الاسلامية كذلك لا يمكن اغفال صدى الموسيقى التي تشبعت بها روحه و استبعادها عن التأثير في التشكيل رؤاه الفنية التي تؤسس لخطابه الجمالي الرافديني و المنجز الحداثوي

حاول الفنان السعدون جاهدا ان لا يقع في شراك التقليد لذلك سعى لتجنيس ميراث عراقي من خلال توظيفه للنهل اليومي أسطرت لوحاته مطرقة تحطم دهشتنا فاللوحة لديه ليست مجرد شكل بلا ايقاع يتمثل في علاقة الفنان بعالمه والسعدون يعدها.

{ اللامعقول واللامتوقع من الطفولة والصبى وهومجنون بكثافة الشخوص والاسماء والامكنة الحاضرة التي تشكل منها

– بعد معرفي وحاضرها بالمألوف والمصير الفردي واضحت اللوحة حصته من الصمت الشخصي في ليل الغربة ليل اللعب بالذكريات والكلمات والصور ثم اهمية اللامألوفة لوحاته تنبعث منها لا يقظة غرائبية وهناك خوف هجيني مفاجئ من انقضاض الفضاء بختة ويبعث بأقوامه الهمجية على الارض ويحيلها الى كوابيس مقهورة وهي تعود الى المبتذل السحيق من الشيخوخة الغارقة في وحدتها لقد ابدع في تجديد العلائق ساعد بذلك التنقل بين جوانح الدول الولايات المتحدة شيكاغواريزونا مشيغان واختلاطه مع المبدعين قاسم الموسوي الفنان سعد الموسوي الفنان سلام القلعاوي الفنان محمد فرادي الفنان عامر فتوحي كما تمتاز لوحاته بفلسفة جمالية مركبة ونتفحص لوحة هبة الجمال لما لها من جمالية عالية اللوحة نادرة وجذابة وتميل الى التفرد وتنقلنا الى اجمل مراحل المتعة البصرية والسعدون يميل الى الرقي والاصالة واكثر لوحاته حضارة سومر وحضارة ما بين النهرين ويميل الى اللوحات الصعبة والمركبة والغامضة والتجريد والسريالية العالية ويدعوالمتلقي للانغماس في فردوس اللوحة.

تحليلات الفن

سعد السعدون تجليات الفن التشكيلي في المهجر من البديهيات التي يتعامل معها مثقف اليوم على الساحتين المحلية والعالمية هي ان الفن التشكيلي العراقي ذوالجذور التاريخية العريقة التي تجمع ما بين نتاج حضارات ما بين النهرين والفن الحديث قد خلق برغم كل المعوقات ظلت هذه الحركة التي واجهة حركة الفن التشكيلي مسيرة بالمشاركات العالمية التيس كان لها نكهة عراقية خالصة واذا ما تتبعنا المنجز التشكيلي العراقية عبر مراحله سواء في الولايات المتحدة الامريكية وكندا وأوربا واستراليا لدهشنا ذلك الكم الهائل من الاعمال التي يغلب عليها طابع الروعة والجمال والمشاعر الجياشة التي تدخلنا في عوالم مختلفة ولهذا اقتحم التشكيليون العراقيون كل مدارس الفن التقليدية والحديثة فهضموها وتجاوزوها الى ما هوفريد ومثير وتميز منه الفنان برهان كركوكلي والفنان فيصل العيبي والفنان ستار كاووش والفنان جودة حسيب والفنان ضياء العزاوي والفنان علي طالب والفنان كمال خريش شكلت اعمالهم ذروة الفن التشكيلي في المهجر .

واعلنت للعالم قدرة العراقيين على احتواء الخراب وتحويله الى رؤى فنية تعد مفخرة الفن التشكيلي العربي والعالمي على حد سواء .

{ الاستاذ سعد ماذا تعني لك سينما البطحاء في الناصرية

– ان السينما تشكل احد روافد الثقافة والابداع وتعد وسيلة انتشار يحكمها خطابها المرئي وهي عالم ساحر خلاب تشترك في تشكيل مفرداته فروع عدة من المعرفة والثقافة والبحث الدائم عن محفزات الابهار والدهشة فرحلة الفن السابع طويلة وتحمل بين جنباتها تجارب ابداعية بالجملة ابتداء من معالجتها الدراسية للتاريخ والاساطير والملاحم والحروب ومرور بالقصص الخرافية وانتهاء بالخيال العلمي وقد تجاوزت السينما عصرها الذهبي وشع بريقها واقترن اسمها بأوسع فضاء للحرية وقد احتضنت مواهب من جميع العالم اما سينما البطحاء في الناصرية وما كان يعرض في هذه الصالة من افلام غايه في الروعة والجمال الفني وكنا من روادها لأنها لم تبعد عن مسكني 80 مترا حيث كنا ثلاثة اصدقاء الطفولة والشباب وكنا نستمتع ونستفيد من ترجمة خوري وعبيد ونقرأها بلمح البصر حيث تميزت هناك بعض الافلام الرائعة فيلم سبارتكوس فيلم الحرب والسلم وفل البؤساء وفيلم احدب نوتردام وفيلم كولومبوس وفيلم الى استاذي مع التحيات وفيلم الفراشة وفيلم وداعا للسلاح للكاتب ارنست همنغواي وفيلم الشــــــــــيخ والبحر وفيلم عناقيد الغضب للكاتب جون شتنايبك وفيلم زوربا اليوناني للكاتب الغضب للكاتب جون شتنايبك وفيلم زوربا اليوناني للكاتب كازنتزاكي وفيلم خريف الكاتب والمفتش العامل لغيغول وفيلم مئة عام من العزلة لماركيز وفيلم سائق خصوصي ودائما تمثل السينما الابداع الدائم وكشف الظلم وهي دعوة للمعرفة والحق والخير والجمال والرقي انها عالم الثقافة وهنالك اسماء لا زالت في الذاكرة كاترين دينوف وصوفيا لورين وآلن ديلون دان فادس وفرانكونيرووستيف ريفس وانتوني كون والكصير من روائع الافلام والاساطير انه عالم ضاج بامعرفة والثقافة الواسعة .