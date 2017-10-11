عبق التاريخ في المداد الأسود

المخطوطات اللغوية والدينية المكتوبة باللغة التركية

أحمد كاظم نصيف

يرتبط فن كتابة المخطوطات بالازدهار الحضاري، ويعد هذا اللون من فنون الكتابة هو أول من مثل تجارب كتابة التاريخ ولاسيما الأدب العربي؛ ولما يمثله عبق التاريخ على أوراق الكتب، كما تمثله رائحة الأوطان على ثياب المسافرين، فقد أولى الباحثون والخبراء والمؤرخون والمحققون، للمخطوطات عناية خاصة ومهمة وفائقة في تحقيقها، وإعدادها، وتقديمها، وترجمتها، وفق منظور حداثوي، ويذهب كثير من النقاد إلى أن فن كتابة المخطوطات هو شاهد، وخير تعبير عن عصره، فهو الحالة الفنية لاعادة صياغة الواقع وتوثيقه بشكل جمالي مكثف ومركز، وفيه من الابداع ما يجعله قادرا على الرقي بذوق القارئ ووجدانه، ومؤخرا صدر للباحث وخبير الآثار والمخطوطات “محسن حسن علي” عن مطبعة “السيماء” بغداد، 2017 ثلاثة كتب، في فهارس “المخطوطات اللغوية”، و “المخطوطات الدينية”، و “مخطوطات الفلك والطب والعسكرية” المكتوبة باللغة التركية في دار المخطوطات العراقية.

المخطوطات اللغوية

الكتاب الأول “المخطوطات اللغوية المكتوبة باللغة التركية” في دار المخطوطات العراقية، إذ ذكر المعد في مقدمته:”من جملة المخطوطات الموجودة في دار المخطوطات العراقية، مخطوطات مكتوبة باللغة التركية، تتضمن مواضيعها في اللغة، قواعدها وصرفها واعرابها وترجمة الكلمات من العربية إلى اللغة الفارسية أو التركية، وكذلك العكس، ثم كيفية تعليم اللغة بهذه اللغات الثلاث، حيث توجد المعاجم والقواميس المختلفة”، واتبع الطريقة الآتية في الفهرست:

1- تثبيت عنوان المخطوط كما ورد في نص ومتن المخطوطات اللغوية، أو قدر المستطاع ما يلائم موضوع المخطوط.

2- ذكر اسم المؤلف أو الشارح أو المترجم، مع موجز من ترجمة حياته وما ورد من اختلاف في المصادر حول عام تولده أو وفاته.

3- أول وآخر المخطوط، أو الديباجة، وعمّا يحتويه المخطوط من أقسام وأبواب وفصول وما يتناوله المؤلف في كل قسم أو باب.

4- اسم الناسخ وتاريخ االنسخ، وهو بالتاريخ الهجري، ثم ما يقابله بالتاريخ الميلادي.

5- نوع الخط وما عليه مو حواشٍ أو شروحات أو زخارف، مع وصف موجز عن طبيعة المخطوط.

6- تثبيت رقم المخطوط والقياسات.

7- ذكر القياسات والمصادر التي تم الاعتماد عليها في التحقيق من عنوان المخطوط واسم المؤلف.

8- الاشارة إلى ما مطبوع من هذه المخطوطات وذكر سنة الطبع.

9- تم ترتيب كشاف بأسماء الأعلام والأمكنة التي وردت في هذا الفهرست مع ذكر عناوين المخطوطات والمصادر، وربما يجد القارئ الكريم بعض الأخطاء الاملائية أو النحوية عند ذكر أول وآخر المخطوط، أو عند ذكر التاريخ وكذلك ترتيب الصفحات واسلوب الناسخ، وحيث تجدر الاشارة إلى أن النقل تم كما هو موجود في أصل المخطوط، وذلك للأمانة العلمية.

1- الاعراب عن قواعد الاعراب: عبدالله بن يوسف بن أحمد بن عبدالله الأنصاري جمال الدين أبو محمد الشهير بـ (إبن هشام ) المصري النحوي 708 – 763 هـ/ 1308 – 1361م، المترجم: كركوكلي ولد، الكتاب قواعد الاعراب هو مختصر مشهور في النحو ومعروف بقواعد الاعراب، النسخة مكتوبة بخط التعليق، المتن العربي مكتوب بالمداد الأسود، الرقم: 43556/3 كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: حاجي خليفة (كتاب جلبي)، طبع أوفسيت، بغداد 1967 1/124 هدية العارفين، أسماء المؤلفين وآثار المصنفين: اسماعيل باشا البغدادي، طبع أوفسيت، بغداد 1967 1/465.

2- الانموذج في النحو: جارالله أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن أحمد بن عمر، الأديب النحوي اللغوي الشهير بـ (الزمخشري) 417هـ/ 1026م – 538هـ/ 1143م، المترجم: كركوكلي ولد، النسخة مكتوبة بخط الرقعة الجيد، المتن بالعربية وبمداد أحمر والترجمة التركية مكتوبة بمداد أسود، الرقم: 43556/2.

3- بحر الغرائب: لطف الله جلبي بن يوسف الشهير بـ (الحليمي) المتوفى سنة 922هـ/ 1516م، المخطوطة معجم لغوي فارسي – تركي، وهو مرتب على قسمين، الأول: اللغات الفارسية، والثاني: في قواعد العروض والقافية والبديع والبيان، النسخة مكتوبة بخط النسخ المعتاد بالمداد الأسود والأحمر، الرقم: 1720.

4- بحر المعارف: مصلح الدين مصطفى بن شعبان الكليبولي الأديب المشهور بـ (سروري) المتوفى سنة 969هـ/1561م، النسخة مكتوبة بخط النسخ الجميل بالمداد الأسود والأحمر، وفيها جداول لبحور الشعر، الرقم: 1222.

5- بيان قواعد الاعلال: لم يذكر المؤلف اسمه، المخطوطة هي رسالة في بيان استعمال حروف العلة، مكتوبة بخط النسخ على ورق أحمر بالمداد الأسود، الرقم: 4098/3.

زبدة الاعلام

6- بيان المقصود على قواعد الاعلال: (زبدة الاعلام)، لم يذكر المؤلف اسمه، المخطوطة مكتوبة بخطي الرقعة والنسخ، على ورق أصفر وأحمر بالمداد الأسود، الرقم: 4098/4 ايضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون – اسماعيل باشا البدادي- بغداد – طبع أوفسيت 1967 1/608.

7- تبيين المعاني في الصرف الصناعي: السيد حسين بن عباس بن يوسف بروسه لي، المخطوطة هي ترجمة لكتاب (العزي في التصريف) أي في علم الصرف باللغة، وهو لـ (عزالدين أبي الفضائل ابراهيم بن عبد الوهاب بن عماد الدين الشافعي) النحوي المتوفى سنة 655هـ/1257م، النسخة مكتوبة بخط النسخ الجيد بالمداد الأسود والأحمر، الرقم: 18870.

8- تحفة حسامي: حسام الدين محمد فدايي، المخطوطة هي منظومة في اللغة نظيرة لـ (تحفة شاهدي) والناظمان (المؤلفان) حسامي وشاهدي، النسخة مكتوبة بخط النسخ بالمداد الأسود، الرقم: 44846? تاريخ الأدب التركي في العراق – عباس العزاوي – تحقيق: نجدت كوثر أوغلو – حسن كوثر – كركوك، 1433هـ/2012م.

9- تحفة شاهدي: ابراهيم بن صالح المغلوي النتخلص بـ (شاهدي)، تحفة شاهدي هي منظومة مشهورة في اللغة، في كيفية تعليم اللغة الفارسية باللغة التركية ومرتبة حسب التفاعيل، المنظومة مكتوبة بخط النسخ الجميل بالمداد الأسود، الرقم: 650 تاريخ الأدب العربي في العراق – عباس العزاوي.

10- تحفة الملوك: عبد الرحمن بن عبد الله القدوسي أفندي زاده المغنيساوي الخلوتي المتوفى سنة 1080هـ/1669م، المخطوطة هي في شرح تحفة الشاهدي في اللغة، مكتوبة بخط التعليق الناعم بالمداد الأسود والأحمر، الرقم: 3219/2.

11- تحفة الهادي: محمد بن حاجي الياس، المخطوطة مقسمة إلى (10) أقسام وأربعة فصول، وهي في تعليم اللغة ومترجمة من الفارسية إلى التركية، الفارسية مكتوبة بالمداد الأسود وفوقها الترجمة التركية بالمداد الأحمر، الرقم: 28561/1.

12- تحفة وهبي: محمد بن رشيد القاضي المرعشي ثم الاستانبولي المتخلص بـ (وهبي) الشهير بـ (سنبل زاده)، المخطوطة هي منظومة في اللغة، مكتوبة بخط النسخ الجميل بالمداد الأسود، الرقم: 710/1.

13- ترجمة نزهة الطرف في علم الصرف: المترجم: كركوكلي ولد، المخطوطة هي ترجمة باللغة التركية لكتاب نزهة الطرف في علم الصرف وهو من تأليف: أبو الفضل أحمد بن محمد بن أحمد بن ابراهيم الميداني النيسابوري المتوفى سنة 518هـ/1124م، النسخة فيها المتن الأصلي باللغة العربية مكتوب بالمداد الأحمر وتحته الترجمة التركية بالمداد الأسود وبخط الرقعة، الرقم: 43556/1 معجم المطبوعات العربية والمعربة – يوسف أليان سركيس – مصر ج2/1824.

14- ترجمة تحفة شاهدي: ترجمة تحفة شاهدي عبد القادر بن عمر أفندي البغدادي ثم المصري الأديب اللغوي 1030- 1093هـ/ 1620- 1682م ، الترجمة بالتركية والعربية، النسخة مكتوبة بخط النسخ المعتاد بالمداد الأسود والأحمر، الرقم 1778.

15- الدرر المنتخبات المنثورة في اصلاح الغلطات المشهورة: محمد بن شيخ الاسلام مصطفى عاشر بن مصطفى القاضي عسكر الرومي المعروف بـ (الحفيد) المتوفى سنة 1226هـ/1811م، المخطوطة هي في اللغة، وموضوعها اصلاح غلطات لغوية مشهورة وفي كل العلوم، فيها مخططات كثيرة بعضها على شكل دوائر، ومنها: شجرة النسب النبوي، ومقامات الموسيقى المتنوعة، وأنواع الخطوط من زمن سيدنا آدم (ع) إلى زمن المؤلف، وسلسلة خطاطي الثلث من زمن الامام علي (ع) إلى زمن المؤلف النسخة مكتوبة بخط النسخ بالمداد الأسود والأحمر، الرقم: 25057 معجم المؤلفين – عمر رضا كحالة -1959 –

16- دستور العمل في ضروب الأمثال: محمد بن داود الأطروشي الرومي المعروف بـ (رياضي الرومي) المتولي قضاء مصر المتوفى سنة 1054هـ/ 1644م، المخطوطة هي في ترجمة الأمثال الفارسية إلى التركية، النسخة مكتوبة بخط النسخ بالمداد الأسود والأحمر، الرقم: 3/12055.

17- رسالة في الاعراب: لم يذكر المؤلف اسمه، النسخة مرتبة على ثلاثة أبواب وهي في اعراب الجمل، مكتوبة بخط التعليق بالمداد الأسود، الرقم: 39416.

18- رسالة في الاعراب: لم يذكر المؤلف اسمه، الرسالة مقسمة إلى عدة فصول، مكتوبة بخط النسخ بالمداد الأسود والأحمر، الرقم: 2/36392.

19- رسالة في التنوين بالنحو: لم يذكر المؤلف اسمه، الرسالة مكتوبة بخط النسخ بالمداد الأسود، الرقم: 1/2687.

20- رسالة في النحو: لم يذكر المؤلف اسمه، أحوال الكلم من حيث الاعراب، مكتوبة بخط النسخ بالمداد الأسود، الرقم: 2/2687 .

21- رسالة في اللغة :عبد اللطيف بن عبد العزيز بن أمين الدين الفقيه الرومي المعروف بـ (ابن ملك)،)ابن فرشته( فرشته أوغلي المتوفى سنة 801هـ/ 1399م، المخطوطة هي منظومة في اللغة، النسخة مكتوبة بخط النسخ الجيد بالمداد الأسود والأحمر، الرقم: 6441 .

22- رسالة في اللغتين الفارسية والتركية: ابراهيم عثمان الحسني الأرضرومي المتخلص بـ (حقي) المتوفى سنة 1195هـ/ 1781م، مكتوبة بخط النسخ بالمداد الأسود والأحمر، الرقم: 37/22340 .

23- رسالة قواعد اللغة الفارسية: ابراهيم بن درويش عثمان الحسني الأرضرومي المتخلص بـ (حقي) المتوفى 1195هـ/ 1781م، الرسالة مرتبة على مقدمة وأربعة أبواب وخاتمة باللغة التركية، النسخة مكتوبة بخط النسخ بالمداد الأسود والأحمر، الرقم: 38/2234.

24- رسالة في لغات الألسنة الثلاثة: ابراهيم بن درويش عثمان الحسني الأرضرومي المتخلص بـ (حقي) المتوفى سنة 1195هـ/ 1781م، المخطوطة رتبها المؤلف في تسعة فصول، النسخة مكتوبة بخط النسخ بالمداد الأسود والأحمر، الرقم: 6/22340مجلة المورد، وزارة الثقــــــــــــافة، المجلد الثامن، العدد (1) 1979 نشرها أســامة النقشبندي.

25- رسالة مكالمة: لم يذكر المؤلف اسمه، الرسالة هي في ترجمة اللغة الفارسية إلى التركية عند المكالمة (المحادثة) وكل ما يحتاجه السائح من المفردات، النسخة مكتوبة بخط النسخ المعتاد الناعم بالمداد الأسود، الرقم: 26800 .

26- رسالة اليائية في اللغة الفارسية: لم يذكر المؤلف اسمه، الرسالة هي في بيان أحكام حرف الياء اللاحقة لآخر الكلمة الفارسية مترجمة إلى اللغة التركية، النسخة مكتوبة بخط التعليق الجميل بالمداد الأوسد والأحمر، الرقم: 2/9815 .

27- سبحة الصبيان: عبد المجيد بن عزالدين بن عبد اللطيف التيره وي الشهير بـ (ابن ملك( (فرشته أوغلي)، المخطوطة هي منظومة في اللغة، وهي على بحور الشعر، النسخة مكتوبة بخط التعليق بالمداد الأسود، الرقم: 2/11826.

28- سوغ المآل شرح نظم اللآل: عبد الرحمن بن علي العينتابي الرومي المتخلص بـ (خاكي) الشهير بـ (علي أفندي زاده( المتوفى سنة 1168هـ/ 1754م، شرح المؤلف في أول الكتاب ديباجة نظم اللآل، ثم بدأ بالشرح تفصيلا للمنظومة، نظم في اللغة لـ (محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الحافظ شمس الدين أبو الخير السخاوي المصري830- 902هـ/1426- 1497م، النسخة مكتوبة بخط النسخ بالمداد الأسود والأحمر، الرقم: 12344/1.

29- شرح تحفة الشاهدي: يونس بن يوسف بن مراد المتوفى سنة 1133هـ/1720م، المخطوطة هي في شرح تحفة الشاهدي في اللغة، التي مر ذكرها ضمن التسلسل (10)? النسخة مكتوبة بخط النسخ المعتاد بالمداد الأسود والأحمر، الرقم: 17146/1.

30- شرح الكافية: عبد الله بن طورسون ابن الحاج مراد المعروف بـ (فيض الله الرومي) الشهير بـ (طورسون زاده) القاضي بـ (اسكدار) المتوفى سنة 1019هـ/1611م, المخطوطة هي شرح لكتاب (الكافية في النحو) وهو مختصر معتبر في النحو واسمه (كافية ذوي الأرب في معرفة كلام العرب) للشيخ جمال الدين أبي عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس الكردي الأسنائي ثم المصري المعروف بـ (ابن الحاجب) النحوي570- 646هـ/ 1174- 1248م، وقاضي زاده (محمد بن قطب الدين محمد بن محمد) المعروف بـ (ميرم كوسه سي) المتوفى سنة 957هـ/ 1550م، له شرح الكافية لابن الحاجب، النسخة مكتوبة بخط النسخ الجميل بالمداد الأسود والأحمر، الرقم: 9340 وفيات الأعيان – أبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد ابن خلكان – تحقيق الدكتور احسان عباس – بيروت – دار صادر/ دار الثقافة .

عوامل النحو

31- العوامل المائة في النحو: لم يذكر المترجم اسمه، المخطوطة هي ترجمة كتاب (العوامل المائة في النحو) وسميت بـ (تركيب العوامل) وهو كتاب مشهور بالنحو من تأليف: عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني أبو بكر الأديب النحوي المتوفى سنة 474 هـ/ 1081م)، النسخة مكتوبة بخط النسخ المعتاد بالمداد الأسود، الرقم: 6851.

32- قاموس (فارسي – تركي/عربي – تركي): لم يذكر المترجم اسمه، المخطوطة قاموس لغوي يتضمن ترجمة الكلمات الفارسية بالتركية، ثم الكلمات العربية بالتركية، النسخة مكتوبة بخط النسخ بالمداد الأسود والأحمر، الرقم: 12298/2.

33- قاموس (فارسي – تركي): لم يذكر المترجم اسمه، المخطوطة قاموس فارسي – تركي، مكتوبة بخط النسخ بالمداد الأسود والأحمر، الرقم: 44815.

34- قاموس (عربي – تركي): لم يذكر المؤلف اسمه، النسخة مكتوبة بخط النسخ المعتاد بالمداد الأسود والأحمر، يعود زمن المخطوطة إلى القرن الثالث عشر الهجري/التاسع عشر الميلادي، الرقم: 6444.

35- قاموس أختري: مصلح الدين مصطفى بن شمس الدين أحمد القره حصاري الشهير بـ (الأختري) المتوفى سنة 968هـ/ 1561م، قاموس يشرح فيه المؤلف أو يترجم الكلمة العربية حسب حروف المعجم إلى اللغة التركية، الرقم: 1621.

36- قاموس اصطلاحات: عبد العزيز، قاموس يحوي بما يتناوله الناس، أو ما يصادف في الصحف (الجرائد) من الاصطلاحات الأجنبية وترجمتها إلى التركية، الاصطلاحات مكتوبة بخط الثلث بمداد بنفسجي والترجمة بخط الرقعة بالمداد الأسود، الرقم: 4101.

37- كتاب استغراق في النحو: لم يذكر المؤلف اسمه، المخطوطة مكتوبة بخط النسخ بالمداد الأسود والأحمر، الرقم: 42119.

38- كتاب الترجمان: لم يذكر المؤلف اسمه، الكتاب هو ترجمة الأسماء والمفردات العربية إلى اللغتين الفارسية والتركية، النسخة مكتوبة بخط النسخ الجيد بالمداد الأسود والأحمر، الرقم: 10052.

39- كتاب الترجمان: ابن محمد صالح، الكتاب مرتب على مقدمة طويلة باللغة العربية في كيفية تعلم اللغة التركية، النسخة مكتوبة بخط النسخ المعتاد، الكلمات العربية بالمداد الأسود، أما الكلمات التركية فهي مكتوبة بالمداد الأحمر، الرقم: 10168.

40- كتاب الترجمان: عبد العزيز بن علي العطار، الكتاب هو في الألسنة الثلاثة: التركية والفــــارسية والعربية، المخطوطة مكتوبة بخط النسخ بالمداد الأسود والأحمر، الرقم: 12186/2.

41- كتاب في التصريف: لم يذكر المؤلف اسمه، المخطوطة في تصريف الأفعال، الكلمات العربية، اعرابها وتصريفها باللغة التركية، النسخة مكتوبة بخط النسخ بالمداد الأسود والأحمر، الرقم: 1219.

42- كتاب في عروض الجامي: لم يذكر المؤلف اسمه، المخطوطة في عروض الشعر، النسخة مكتوبة بخط النسخ المعتاد بالمداد الأسود والأحمر، الرقم: 13045.

43- لغة نعمة الله: نعمة الله بن أحمد بن المبارك الصوفيه وي الرومي المتوفى سنة 969هـ/ 1561م، الكتاب هو في لغة الفرس ترجم للتركية، وهو معجم لغوي، النسخة مكتوبة بخط النسخ بالمداد الأسود والأحمر، الرقم: 39134/1.

44- لغة لامعي: محمود بن عثمان جلبي البروسه وي الشهير بـ (لامعي) المتوفى سنة 938هـ/ 1531م، المخطوطة في عروض الشعر، النسخة مكتوبة بخط التعليق بالمداد الأسود والأحمر، الرقم: 9707/3.

45- لغة نوائي: مخطوطة تتمثل في ترجمة الكلمات التي وردت في ديوان الشاعر الأمير علي شير بن الأمير غياث الدين محمد المتخلص بـ (نوائي)، النسخة مكتوبة بخط التعليق بالمداد الأسود، الرقم: 4316/2? مخطوطات الأدب التركي: محسن حسن علي – بغداد – 2007.

46- لهجة اللغات: محمد بن شيخ الاسلام ابي اسحاق اسماعيل بن ابراهيم العلانيه وي الرومي المتخلص بـ (أسعد) الشهير بـ (أبي اسحاق)،المخطوطة في لهجة اللغات التركية، النسخة مكتوبة بخط النسخ بالمداد الأسود والأحمر، الرقم: 34110.

معجم رسائل في اللغة: نسخة مخطوطة تضم مجموعة رسائل كثيرة مختلفة، مكتوبة بخط النسخ المعتاد بالمداد الأسود والأحمر، الرقم: 24320.

47- مختصر لغة نعمة الله: السيد فخر الدين بن السيد يحيى بن السيد فخر الدين الحسيني الموصلي، المخطوطة هي مختصر المعجم اللغوي المشهور (نعمة الله)، النسخة مكتوبة بخط التعليق بالمداد الأسود والأحمر، الرقم: 3219/1.

48- مرقاة اللغة (مصرحة الأسماء): لطف الله بن أبي يوسف المدعو (جلبي)، المخطوطة معجم لغوي أخذ مؤلفه من كتاب صحاح الجوهري ( (14000 أربع عشرة ألف كلمة ومن كتاب القاموس 16000)) ست عشرة ألف كلمة ثم ترجمها للتركية، النسخة مكتوبة بخط التعليق بالمداد الأسود والأحمر، الرقم: 11143.

49- معجم جمال اللسان كمال الانسان: معجم لغوي يتضمن ترجمة الكلمات باللغات العربية والتركية والفارسية، النسخة مكتوبة بخط النسخ المعتاد بالمداد الأسود والأحمر، الرقم 8748.

50- معجم لغوي: لم يذكر المؤلف اسمه، معجم لغوي بالكلمات العربية وما يقابلها بالتركية، النسخة مكتوبة بخط التعليق بالمداد الأسود، الرقم: 34098.

51- معجم لغوي: لم يذكر المؤلف اسمه، مرتب حسب حروف الهجاء، النسخة مكتوبة بخط النسخ المعتاد بالمداد الأسود، الرقم: 6259.

52- معجم لغوي: المخطوطة تتكون من دفترين، النسخة مكتوبة بخط النسخ بالمداد الأسود، الرقم: 12216.

53- معجم لغوي: معجم لغوي مترجمة فيه الكلمات الفارسية للتركية، النسخة مكتوبة بخط النسخ بالمداد الأسود والأحمر، الرقم: 28561/1.

54- معجم معاني الكلمات: لم يذكر المؤلف اسمه، المخطوطة معجم للكلمات العربية وما يقابلها بالتركية ن النسخة مكتوبة بخط النسخ المعتاد بالمداد الأسود، الرقم: 3458/2.

55- مفتاح اللغة: الشيخ محمود أدهم، من شعراء القرن التاسع الهجري / السادس عشر الميلادي، المخطوطة مرتبة على مقدمة وبابين، وهي في اللغة الفارسية وترجمتها إلى التركية، النسخة مكتوبة بخط التعليق بالمداد الأسود والأحمر، الرقم: 13046.

56- مفهوم المقصود: لم يذكر المؤلف اسمه، الرسالة هي في الاصطلاحات اللغوية من ناحية الاعراب، مكتوبة بخط النسخ بالمداد الأسود والأحمر، الرقم: 13103.

57- مناظم الجواهر: مصطفى خاكي التيره وي الأسكداري، يقول المؤلف: هذه لغات ملمعة بالألسن الثلاثة وهي باللغات العربية والفارسية والتركية، النسخة مكتوبة بخط النسخ بالمداد الأسود والأحمر، الرقم: 12155.

58- المناقب في اللغة: لم يذكر المؤلف اسمه، النسخة مكتوبة بخط النسخ بالمداد الأسود والأحمر، الرقم: 26002/1.

59- منظومة في اللغة: لم يذكر الناظم اسمه، هذه المنظومة يشرح فيها النـاظم معاني الكلمات العربية بالتركية، مكتوبة بخط التعليق بالمداد الأسود والأحمر، الرقم: 26440.

60- منظومة في اللغة: لم يذكر الناظم اسمه، رسالة منظومة لمعاني الكلمات بالعربية والفارسية والتركية، تحكي قصة النبي يوسف الصديق عليه السلام مع زليخا (زوجة وزير فرعون مصر) بالفارسية، كتوبة بخط النسخ المعتاد بالمداد الأسود، الرقم: 36038.

61- منظومة ورسالتين في اللغة: لم يذكر المؤلف اسمه، وهي ثلاثة قطع منظومة بالفارسية والتركية، المخـطوطة مكتوبة بخط النسخ بالمداد الأسود والأحمر، الرقم: 12256.

62- نخبهء وهبي : محمد رشيد القاضي المرعشي الاستانبولي الشهير بـ (سنبل زاده) المتخلص بـ (وهبي) المتوفى سنة 1224هـ / 1809م، المخطوطة في تعليم اللغة العربية وضروب الأمثال للاتراك، النسخة مكتوبة بخط النسخ وبمختلف ألوان الورق وبالمداد الأسود والأحمر والأزرق، الرقم: 4097.

63- النكت اللطاف على هفوات شارح الوصاف: السيد عبد الله الأمين، المخطوطة هي ملاحظات على هفوات شــــــارح الوصاف، وشرح فيها أحوال بغداد، النسخة مكتوبة بخط النسخ الجميل بالمداد الأسود والأحمر، الرقم: 2523.

وهناك نسخ أخرى كثيرة مكررة لكثير من النسخ الوارد ذكرها في التسلسلات أعلاه، وتحمل أرقام فهرسة خاصة بها؛ أما الكتاب الثاني “المخطوطات الدينية المكتوبة باللغة التركية” في دار المخطوطات العراقية، فلا يختلف في الفهرسة والمنهج والاعداد، وتناول فيه المعد المخطوطات التي عنيت بـ (القرآن الكريم، و أسماء الله الحسنى، ومولد الرسول محمد (ص) ومعراجه، والأحاديث القدسية والنبوية الشريفة، والأدعية، والكتاب الثالث “مخطوطات الفلك والطب والعسكرية” أيضا لم يختلف فيه من الاعداد والمنهج والفهرسة بشئ، وتناول فيه رسائل كثيرة في علم الفلك وعلم الطب ومخطوطات أخرى عسكرية، وسنتناول الكتابين الاخرين بالعرض في مقالة أخرى.