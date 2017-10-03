الموت يغيّب مخلد المختار عن70 عاماً

رحيل أحد مؤسسي معهد فنون الموصل والبصرة

فائز جواد

نعى فنانون ومثقفون واكاديميون الفنان الاستاذ مخلد المختارالذي اعلن عن وفاته ظهر يوم الجمعة الماضي بعد صراع مرير ضد مرض عضال في المانيا واصدرت جمعية الفنانين التشكيليين بيانا جاء فيه (بمزيد من الحزن والأسى تنعى الهيئة الإدارية في جمعية الفنانين التشكيليين العراقيين رحيل الفنان التشكيلي مخلد المختار صباح يوم الجمعة الموافق 29 /9/2017 في إحد مستشفيات العاصمة النمساوية فيينا بعد صراع ضد مرض عضال لم يمهله طويلاً).

وقال رئيس جمعية التشكيليين العراقيين الفنان قاسم سبتي لـ(الزمان ) ان ( المشهد التشكيلي العراقي والعربي فقد برحيل الفنان الرائد مخلد المختار احد اهم فنانيه ابداعا وعملا وخلقا وتواصلا مع الفن التشكيلي، والفقيد المختار تخرج في كلية الفنون الجميلة ببغداد وأكمل دراسته العليا في روما وعمل مدرسا بأكاديمية الفنون الجميلة في بغداد. ثم عميداً لمعهد الفنون الجميلة ببغداد ومديراً لدائرة الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة وعضواً في المجلس المركزي لنقابة الفنانين العراقيين.وترأس جمعية التشكيليين العراقيين ). واضاف ( وتم تشييع جثمانه الطاهر إلى المقبرة الإسلامية في فيينا بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 2 / 10 / 2017 ليوارى بعدها الثرى ..نسأل الله أن يتغمده برحمته الواسعة ويدخله فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وأصدقاءه وطلبته الصبر والسلوان ) . واصدرت نقابة الفنانين العراقيين المركز العام بيانا جاء فيه (ببالغ الأسى والحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تلقينا خبر وفاة الفنان القدير والمربي الكبيرالرائد مخلد المختارنشاطركم ألمكم وأحزانكم بهذا المصاب الجلل ونتقدكم اليكم بتعازينا القلبية الحارة للفقيد الرحمة والذكر الطيب ولذويه ومحبيه الصبر والسلوان ) عن رئيس وأعضاء المجلس المركزي نقابة الفنانين العراقيين/ المركز العام امين السر الفنان وحيد علي ونعت رابطة المبدعين العراقيين للفنون الجميلة بغداد . وبكل فروعها .. الحركة الفنية بكل الم وحزن رحل الفنان التشكيلي الكبير مخلد المختار ولم يرحل تاريخه الفني المميز تغمده الله بغسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان وان لله وانا اليه راجعون. الفاتحة .. كريم ديوان رئيس الرابطة المقر العام بغدادونعى ملتقى خريجي معهد الفنون الجميلة الراحل مخلد المختار في بيان اصدرته على موقعهم الرسمي جاء فيه (بأسم أعضاء ملتقى خريجي معهد الفنون الجميلة نعزي الوسط التشكيلي العربي والعراقي بوفاة الفنان التشكيلي مخلد المختار الذي وافته المنية في عاصمة النمسا فيينا سائلين الباري عز وجل أن يسكن الفقيد فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان لقد خسر التشكيل العربي عموما والعراقي خصوصا ركنا مهما من اركانه بوفاة المغفور له ابا نواف ستبقى خالدا في ذاكرة جميع طلبتك أيها العراقي الموصلي الشامخ الرحمة والمغفرة لروحك السامية).رئيس مجلس الادارة فاضل وتوت ، ونعى مهرجان الاشقاء الفنان الراحل مخلد المختار ووصفه في بيان نشلرع على موقعه الرسمي بالفنان المتميز والمبدع وان الفن التشكيلي فقد واحدا من اهم مبدعيه ، وكتب عدد من الفنانين والمثقفين العراقيين على مواقع التواصل الاجتماعي ينعون فيها الراحل الفنان القدير مخلد المختار الذي توفي بعد صراع طويل مع المرض ظهر يوم الجمعة التاسع عشر من ايلول في احدى مستشفيات .

الرجل في سطور

مخلد المختاريحيى. رسام فن تشكيلي ولد في محلة باب لكش بمدينة الموصل شمال العراق عام 1948 من اسرة موصلية عريقة. ابوه المرحوم يحيى الخطاط مختار من وجهاء محافظة نينوى وهو من مؤسسي النهضة الثقافية في العراق ونسبه إلى عشيرة العبيد وهي من العشائر الكبيرة في العراق والوطن العربي.

في عام 1973 حصل على شهادة البكلوريوس في فن الرسم من أكاديمية الفنون الجميلة جامعة بغداد.

في عام 1977 حصل على الدبلوم العالي في الديكور والتزيين / اربعة سنوات دراسية ما بعد البكلوريوس / أكاديمية روما للفنون الجميلة .. وتخرج بدرجة امتياز. اكمل دراستة في روما على نفقته الخاصة.

حصل على شهادة دبلوم الكفاءة في الفن التشكيلي من المركز العالمي، إيطاليا

حصل على شهادة دبلوم الكفاءة للفنانين المعاصرين في العالم … ايطاليا

المعارض والمشاركات

1972 المعرض الشخصي الأول / على قاعة أكاديمية الفنون الجميلة / بغداد

1977 المعرض الشخصي / مقاطعة اوبريا / مدينة بيروجا – ايطا ليا

1987 المعرض الشخصي / على قاعة المرسم الحر / الكويت

1992 المعرض الشخصي / قاعة عين / بغداد

1993 المعرض الشخصي / قاعة لاكازا …. الدوار الخامس / عمان / الأردن

1995 المعرض الشخصي / قاعة المركز الثقافي الروسي / تونس العاصمة

1997 المعرض الشخصي / قاعة 88 / االكرادة / بغداد

1997 المعرض الشخصي / قاعة رواق فنون / المنزه الساد س / تونس العاصمة

1998 المعرض الشخصي / الاسطورة والتراث / بغداد

1999 المعرض الشخصي / قاعة الصراف / بغداد

2001 المعرض الشخصي / قاعة روكسي / مدينة اولم / ألمانيا

2002 المعرض الشخصي / العاصمة بكين / الصين

2003 المعرض الشخصي / العاصمة موسكو / روسيا

2004 المعرض الشخصي / قاعة برود وي / العاصمة عمان / الأردن

2004 المعرض الشخصي / قاعة النادي الارثودكسي / عمان / الأردن

2006 المعرض الشخصي / قاعة الاحتفالات / قصر روتال / فينا / النمسا

2007 المعرض الشخصي / في المهرجان التشكيلي الدولي 2007

المعرض الشخصي / كيلري تايم / القاعة السوداء / فينا / النمسا

2012 معرض شخصي في البرلمان النمساوي في فيينا لحضور جمع من البرلمانيين والمثقفين وعشاق الفن

1975 / شارك في مهرجان المرسم الحر / مدينة روكا دي البابا / ايطا ليا • 1976 / شارك في معرض التشكيليين العرب / قاعة الزيا / روما / ايطا ليا • 1977 / شارك في المعرض المشترك للفنانين العرب / اقيم من قبل جمعية الصداقة الإيطالية العربية / روما • منذ عام 1978 ولغاية 2003 / شارك في كافة معارض جمعية التشكيليين ونقابة الفنانين العراقيين ودائرة الفنون التشكيلية / وزارة الثقافة العراقية / داخل العراق وخارجه • شارك في المعارض التشكيلية العراقية المعاصرة التي اقيمت في كل من البلدان / سوريا / اليمن / تونس / قبرص / فنزويلا / قطر / ايطا ليا / المعهد العالم العربي ,,, باريس / لندن / مصر / الكويت / الأردن / سلطنة عمان / اليابان / النمسا / ألمانيا / روسيا / إسبانيا • 1986 / المشاركة في بينالي القاهرة / مصر • 1998 / المشاركة في بينالي القاهرة / مصر • 1999 / المشاركة في البينالي الآسيوي التاسع / بنكلاديش • المشاركة في مهرجان بغداد التشكيلي الدولي / الأول / الثاني / الثالث • 2000 / المشاركة في المعرض الدولي / AIAP / الذي اقيم في مدينة ريفولي الايطا لية • 2002 / المشاركة في المعرض العراقي المشترك / مدينة طرابلس / لبنان 2002 / المشاركة في المعرض العراقي المشترك / قاعة الاونسكو / بيروت

الجوائز

الجوائز • 1975 / حصل على الميدالية الفضية / من قبل البابا جوفاني / الفاتيكان / روما / ايطا ليا • 1977 / حصل على الجائزة الاولى ( الريشة الذهبية ) ايطا ليا • 1977 / حصل على الميدالية الذهبية ( المعرض الدولي ارت روما ) ايطا ليا • 1985 / حصل على جائزة بيكاسو الدولية الاولى ( معرض بيكاسو ميرو ) بغداد • 1998 / حصل على وسام 7 نوفمبر الذهبي / منح له من قبل الجمهورية التونسية • 2005 / حصل على تكريم من لدن الملك عبد الله الثاني / ملك الأردن

المواقع الوظيفية الوطني

78— 1982 / شغل موقع عميد لمعهد الفنون الجميلة في بغداد / وشارك في تاسيس / معهد الفنون الجميلة في الموصل / ومعهد الفنون الجميلة في البصرة / ومعهد الفنون الجميلة في السليمانية وتم تطوير معهد الفنون في بغداد بفتح فروع واقسام حديثة ومضافة / كفرع التصميم / المقام العراقي الالات الموسيقية الهوائية / الدراسات السمفونية / الدراسات الجمالية / تحويل فرع الخط والزخرفة العربية إلى قسم / تسجيل معهد الفنون الجميلة وملحقاته بادائرة اليونسكو العلمية / كتراث قيم وحضاري / تعيين الطلبة الاوائل على الفروع والاقسام معلمين في المعهد واعطائهم منح دراسية لاكمال دراستهم داخل او خارج العراق /

1982 … 1998 / قام بتدريس مادة الرسم والتخطيط والألوان والتصميم في كلية الفنون الجميلة جامعة بغداد / 1998… 2003 / شغل موقع مدير عام دائرة الفنون التشكيلية العراقية / في وزارة الثقافة العراقية ، وكتب الراحل في ثمانينيات القرن المنصرم زاويته الاذاعية اليومية ( شاعرية رسام ) وكانت تبث صباح كل يوم ضمن برنامج نوافذ الصباح الذي تقدمه امل المدرس ويخرجه فائزجواد .

عضو فاعل في منظمة السلم والتضامن العالمي / اخر مؤتمر كان لنا حضور في 2002 في قبرص لدعم فلسطين والسلام

عضو ناشط في الرابطة الدولية للفنون التشكيلية / AIAB

عضو نقابة الفنانين العراقيين

عضو جمعية التشكيليين العراقيين

عضو اتحاد الأدباء والكتاب العراقيين / النقد التشكيلي

عضو شرف في رابطة التشكيليين الأردنيين

عضو جمعية الصداقة الألمانية العربية لهوات الراديو ( DAFK

انتخب عضوا في المجمع العلمي العراقي ( دائرة العلوم الإنسانية ) 1999 / 2003

حصل على شهادة خبير قضائي في مجال الفنون التشكيلية من محكمة استئناف بغداد بتاريخ / 22 / 11 / 1998 وفق قانون الخبراء رقم / 163 / لسنة 1964

عضو ناشـــــط في المكتب الفدرالي للفنون / شون برون / النمسا.