الذكرى 26 لرحيل أستاذ المقام العراقي شعوبي إبراهيم

عازف الجوزه الأول في الوطن العربي

فائز جواد

في مطلع ايلول وتحديداَ في التاسع منه العام 1991 اعلنت الاوساط الفنية والثقافية رحيل احد اعمدتها متعدد المواهب واول مدرس للمقام العراقي بالطريقة المنهجية والعلمية العازف الاول لالة الجوزة في العراق والوطن العربي الراحل الاستاذ شعوبي ابراهيم الذي عرفته الاوساط الفنية والثقافية وزملاؤه بتواضعه الكبير إلى درجة الزهد والتصوف، وكان الراحل لا يحب الحديث عن نفسه ولا يحسن ذلك، حتى بات مغموراً في اوساط كثيرة من الناس. لا يعرفون عنه إلا انه عازف ماهر على الجوزة ، من الجيل الماضي

( الزمان ) ووفاءا منها لمتابعة رواد الثقافة والفن اعراقي والذين رحلوا الى عالمنا الآخرتقلب صفحات مشرقة من حياتهم التي اتخمت بالابداع . واليوم تحتفي الاوساط الفنية والادبية بذكرى ربع قرن على رحيل والمرحوم شعوبي إبراهيم ، وفي ذات الوقت نتطلع الى ان تستذكر وزارة الثقافة والجهات المعنية وخاصة دائرة الفنون الموسيقية ووسائل الاعلام وخاصة المرئية منها ماقدمه الراحل شعوبي ابراهيم لتبقى اعماله ومسيرته حاضرة بيننا وبين الاجيال التي ستاتي لاحقا وفاء للراحل

شعوبي مبدع ومتعدد المواهب

مولده ونشأته

ولد الأستاذ احمد شعيب شعوبي في محلة الشيوخ بالأعظمية سنة 1925 وهو ابن الحاج إبراهيم بن خليل بن اسماعيل العبيدي الاعظمي ووالدته العلوية الحاجة ماهية بنت السيد غدير بن السيد قدوري النعيمي الاعظمي. كان ابوه الحاج ابراهيم خليل يعمل بالعطارة يكدح طوال حياته في هذه المهنة التي يكتسب منها معاشاً لأهله

اكمل الاستاذ شعوبي دراسته الابتدائية في مدرسة الاعظمية الاولى، ثم الدراسة المتوسطة، واكمل دراسته الاعدادية في ثانوية بيوت الامة المسائية الاهلية في الكاظمية. واشتغل بوظيفة مراقبا في امانة العاصمة، ثم موظفاً في الزراعة.. ثم انتسب الى معهد الفنون الجميلة القسم المسائي، وتخرج في فرع (الكمان) ثم جدد الدراسة في المعهد المذكور ثانية، وتخرج في فرع العود ،وعين معلما في المدارس الابتدائية، ثم مشرفا على الاناشيد المدرسية في وزارة التربية، ثم مدرسا في معهدالفنون الجميلة، واخيرا مدرسا (للجوزة) في معهد الدراسات النغمية , وانتسب الاستاذ شعوبي الى فرقة (الجالغي البغدادي) في اذاعة بغداد سنة 1952 م

مواهبه الفنية ..

نشأ (شعوبي) في الاعظمية، وهي بيئة تحب المقام العراقي، وتتذوقه، وتحافظ عليه، وكان في صباه يحرص على حضور المناقب النبوية (الموالد) والاستماع الى قراء المقام العراقي و(الاشغال) التي يترنم بها (الردادة)، ويحضر حلقات الذكر القادري (التهليلة) وكان يرعاه ويشجعه السيد جواد السيد قطب، وكان يستمع الى التمجيد ليلة الجمعة وضحاها، وتلاوة القرآن الكريم في جامع الامام الاعظم، وكان على رأس القراء فيه المرحومان الحافظ مهدي العزاوي والحاج محمود عبد الوهاب ،ويضاف الى ذلك كله استماعه الى المقام عن طريق الاسطوانات، وكان يجلس الى بعض العازفين باصول المقام العراقي – وهم كثير في الاعظمية – يسألهم عن بعض القطع والاوصال، حتى الم بأصول المقام وفروعه، واصبح خبيرا واسع المعرفة، في دقائق المقام، ورقائق الألحان والأنغام

والراحل شعوبي، فنان موهوب يمتلك ذوقا مرهفا، واذنا موسيقية ذات حس وتمييز نادرة المثال..

ومن الطريف ان نذكر ان شعوبي تخرج في فرعي الكمان والعود في معهد الفنون الجميلة ولكنه تخصص بالعزف على الجوزة وتدريسها ولعل السبب في ذلك ان عازفي الكمان والعود كثيرون، والجوزة (يتيمة) في اول الخمسينيات فالزم نفسه بها، واحياها واعاد لها مجدها

وشعوبي عازف بارع على الكمان والعود والقانون والسنطور، بدرجة عالية وكفاءة ممتازة. وهو ضابط ايقاع منقطع النظير، ويحسن الشدو بالناي والمزمار، وكان في صباه ينتزع بعض القصبات من (الاكلات) الواردة الى الاعظمية، ويصنع من تلك القصبات (شبابات)،كما صنع في شبابه(سنطوراً). اما آلة الجوزة فقد صنع منها الكثير

وشعوبي ضارب ماهر على الدف (المزهر) في حلقات الاذكار القادرية والرفاعية والخليلية التي تثيرالشوق والتواجد لدى الشيوخ

وقبل سنتين كان في الاعظمية مجلس ذكر، وقد حضر (شعوبي) الفصل الاخير من مجلس الذكر بعد فراغه من(خان مرجان) فطلب الحاضرون من (شعوبي) مشاركة الشيوخ ومعاونتهم واستجاب شعوبي واخذ الدف، واجاد في الضرب حتى بث الحماسة في الشيوخ والحاضرين وتمتد مواهب الاستاذ شعوبي الفنية الى الموسيقى الغربية، فهو يعزف على اغلب الاتها بمهارة عالية وحبذا لو تتولى الاذاعة والتلفزيون ذلك وتسجل له عزفا على بعض الالات الشرقية والغربية للتوثيق

والمطلوب من العازف الموسيقى ان يتولى ذلك ايضا ويضيفها الى مكتبته الفنية. وبخاصة الاتجاه الفكاهي، الذي يتضمن الفرح والانبساط. وهو يناسب ادوار (الحاج راضي).. كما انه ملحن جيد وقد لحن بعض الاغاني للمطربين قبل عشرين عاما او اكثر بالاضافة الى تلحين الاناشيد المدرسية ،ولا بد من ذكر انه نجار ماهر في فن النجارة، وكان في شبابه يصنع (الزوارق) الصغيرة، من شرائط الخشب والقماش المشمع، وكان يحمل زورقه فوق رأسه من بيته في سوق الاعظمية القديم الى (الشط) ويعود به ليلا وكان يصنع في كل صيف زورقين او ثلاثة ويبيعها

وكان يمارس هذه الهواية كلما اتسع لها وقته وان الاثاث الخشبي في بيته كله من صنعه، كأسرة النوم وله ولبعض اولاده، ودوالب حفظ الاواني والرفوف، وخزائن الكتب، وقد صنع كثيرا منها لاصدقائه، وهو يبيعها بارخص من سعر السوق ..

مواهبه الادبية

الاستاذ شعوبي اديب موهوب بالفطرة، وقد نشأ مع اتراب له ذوي نزعة ادبية وفنية مثل المرحومين مولود احمد الصالح وحيدر العمر والاستاذ عبد الرحمن الريس والمحامي عبد الباقي العمر والمحامي عبد الملك ابراهيم وغيرهم، وهو ذكي سريع الحفظ، وقد نظم في شبابه بعض المسرحيات الهزلية بالمشاركة مع المرحوم مولود، وصنعوا لهم مسرحا صغيرا في بيت الحاج احمد الصالح وقاموا بتمثيل عدة مسرحيات وشعوبي شاعر مطبوع، ذو خيال واسع، وصور فنية بارعة، وهو ينظم القريض بكل اوزان العروض، ومشتقاتها، وينظم الموشحات والدو بيت ويجيد التخميس والتضمين. ويبدع في الاراجيز ،كما انه ينظم الشعر الشعبي (الزجل) من المربع وغيره، وينظم الزهيري (الموال) والابوذية والعتابة ببراعة تامة وابداع في الجناس

وللاستاذ شعوبي قابلية طيبة في النثر، وله سجع مستملح مرغوب وانشا في شبابه بعض المقامات واغلبها على سبيل الدعاية والمزاج مع اصحابه واقرانه

وللحقيقة ان شعوبي الف كتابه (المقامات) 1961م في مقهى عباس بالاعظمية، كان ينشيء كل يوم مقامة او مقامتين، يمليها املاء، فيها سجع ادبي، وفيها معلومات قيمة عن الانغام والالحان والمقامات العراقية، ولم يرجع فيها الى مصدر يعتمد عليه، سوى حفظه للاشعار، ولكنه جعل في اخر الكتاب قائمة بالمصادر، وكل افادته منها هي تحديد تواريخ وفيات الاعلام الوارد ذكرهم في الكتاب او الاشارة الى ارقام الصفحات في دواوين الشعراء الذين ذكر لهم بعض الابيات امثال المتنبي والرصافي وشوقي وغيرهم

واغلب قصائد الراحل في الاخوانيات، ومداعبة اترابه. وتعزية بعضهم في الرسوب اثناء الدراسة ،وكان يلمع شعره بالفاظ عامية او انجليزية وهندية وفارسية وكردية. فتقع تلك الألفاظ الغريبة كالشذرات البهية في ابياته .

ولو انه حمل نفسه على الجد والمداومة في نظم الشعر في شتى أغراضه لكان من كبار شعراء العراق وشعوبي لا يكتب قصائده، ولا يحتفظ بها، بل ينشدها في المقهى او (الجرداغ) او مجلس من مجالس أصدقائه، ويعطي القصيدة لمن يطلبها منه ولاسال عنها بعد ذلك ..

ثقافته

ذكرنا ان شعوبي كان ذكيا، قوي الذاكرة وكان في صباه وشبابه، يكتفي بتقرير المعلم او المدرس في الصف، ولا يراجع كتب الدراسة، ولا يقرأ إلا في ايام الامتحان، وحتى في أيام الامتحان لا يقرأ والكل ايام الامحانات يخرج الى الحقول والبساتين في شارع عمر بن عبد العزيز، للمطالعة ومراجعة الدروس، وشعوبي منشغل بأكل المشمش والتوت او الجمار، والسباحة في الساقية ،ويذهب مع اترابه ويعود دون مراجعة، بل كان يلهي أصحابه بطرائفه ونوادره، وغنائه، وعذره في ذلك ان كتبه ممزقة وناقصة من أولها وآخرها، لان يده تعرق وتبلل صفحات الكتاب فيخلعها ويرميها وهكذا حتى (يطير) الربع الأول والربع الرابع من كل كتاب .

ويضاف إلى ذلك أن كتب شعوبي مملوءة في حواشيها بالأشعار والابوذيات والموالات، فاذا فتح كتابه للمطالعة، فانه ينصرف الى مراجعة الأشعار ولا ينصرف إلى مراجعة المادة العلمية والراحل كان يكره المطالعة، ويضيق صدره بها ولم يكمل قراءة كتاب أدبي ولا ديوان شعر، وإنما كان يقرأ القصائد التي تستهويه في دواوين الرصافي والزهاوي وشوقي وحافظ وغيرهم . ويجزم اصحابه ان شعوبي لم يقرأ كتابا ابدا اللهم الا ديوان عبود الكرخي فقد كان يذهب الى المكتبة العامة في باب المعظم، ويستعير اصحابه ما يرغبون من كتب الادب للرافعي والزيات والعقاد وطه حسين وطه الراوي والمازني وغيرهم. اما هو فكان يستعير ديوان الكرخي وجريدة الكرخ حتى حفظ اغلب قصائد الكرخي الشعبية ،حتى انه لا يقرأ الصحف والمجلات ولا يقرأ حتى ما يكتب عنه فيها، له او عليه، إلا اذا وقع ذلك عرضا

وقد شارك الراحل في ندوات فنية عديدة حول المقام العراقي، فلم يساهم إلا بقسط ضئيل من البحث والمناقشة، لايتناسب مع ما يختزنه من المعرفة الواسعة والدراسة المحيطة الشاملة بتلك المواضيع وهو رجل شديد التواضع الى درجة غير محمودة، وكأنه بهذا التواضع يرد على مظاهر التعالي والتعالم عند غيره من بعض الحاضرين .

كُتبه..

أول كتاب ألفة الفنان شعوبي أبراهيم كان بعنوان ( المقامات ) صدر سنة 1963 حيث جمع فيه ألواناً من فنون الجد والهزل والدعابة والفكاهه وفنون الغناء والابوذية والعتابة ، أضافةً الى تنظيمة ( آرجوزات تعليمية ) شملت تعريفاً للمقامات العراقية ، كتبة بأسلوب السجع البسيط الغير المتكلف قريب من اسلوب مقامات الهمداني ومقامات الحريري وناصيف اليازجي .. كان هدفة من هذا الاسلوب ، أبعاد الملل عن القارئ ، وللمساهمة في احياء اسلوب عربي قديم كان حلية الادباء وزينة الكتاب في أبهى عصور الادب العربي ، فكان هذا الكتاب باكورة اعماله الادبية والذيتضمن عشرون مقامة نثرية ومنها ( المقامة البنائية ، المقامة العثمانية ، وامقامة الموصلية -حيث ضمن اسماء المقامات الرئيسة والفرعية في المقامة الموصلية – والمقامة البغدادية ، المقامة الشعرية ، المقامة الموسيقية ، المقامة الغزلية ، والمقامة البصريه.. وغيرها ) لتفسير وتوضيح المقام العراقي باقسامه الفرعية والرئيسة وفصوله وقرائه وكل ما يمت بصلة به ،وكتابه الثاني ( دليل الانغام لطلاب المقام) والتي صدرت الطبعة الاولى منه عام 1982 اما الطبعه الثانية فقد صدرت في العام 1985 تضمن تعريفاً بالمقام واقسامه مقرونة بست اشرطة ( كاسيت ) بصوته لتعليم وتدريبس المقام والتدريب قراءته ، مع شرح مفصل عن خفايا هذا الفن ، جعلت من درس المقام درساً حيوياً لطلبة معهد الدراسات النغمية ومحبباً لهم ورأوا فيه سهولة في تعلم خفايا هذا الفن الذي سهلت هذه الطريقة عملية نشره وتعليمه في المعاهد والمؤسسات الفنية والتراثية حتى أصبح فيما بعد مرجعاً لكل من درّس هذه المادة من بعده وكذلك لطلابه ومحبيه واصبح هذا الكتاب منهجاً معتمداً حتى يومنا هذا في تدريس مادة المقام العراقي التي ابتكرها شعوبي ابراهيم حرصاً منه وحفاظه عليه من الانقطاع والاندثار ، وبهذا يكون للفنان الراحل الدور الاساس في وضع منهج علمي لفن المقام العراقي، فأصبح احد مؤسسي هذا الصرح التراثي العريق . لقد أوكلت ادارة المعهد تدريس المقام الى الفنان شعوبي ابراهيم ، فكانت تجربته رائدة وجديرة بالتقدير في تدريس هذه المادة الحيوية واستطاع ان ينقل خبرته الطويلة الى طلابه خلال ساعات الدرس بسلاسة ودون تعقيد ، كذلك هواول من درّس مادة المقام على شكل مجاميع ، وطبقها على طلاب المعهد ، ثم نقل تجربته هذه الى فرقة الانشاد العراقية في مطلع السبعينات .

لقد كان شعوبي ابراهيم ملماً بجميع المقامات العراقية والقطع والاوصال عزفاً وغناء وعلماً ، ومطلعاً على مدارس فن المقام العراقي وروادها ومؤسسيها من خلال استماعه لتسجيلاتهم ومرافقته لكثير من قرائه المبدعين المعاصرين له.

كتابه ( دليل الانغام لطلاب المقام ) كتاباً منهجياً وعلمياً لتدريس هذه المادة التراثية للحفاظ عليه ،يتطرق للمقامات العراقية بطريقة سهلة وحديثة مقرونة بستة اشرطة كاسيت تحتوي على جميع المقامات ليتسنى للطالب سماعها واداؤها ودراسة تحليلهاالمشروح بدقة في هذا الكتاب ، وقد سجل جميع هذه المقامات بصوته وعزفه على آلة الجوزة واختار لكل مقام طبقة صوتية ملائمة ليتمكن كل طالب من مرافقة التسجيل بصوته لكي لا يجد صعوبة بذلك ، اما تحليله للمقامات فجعله على درجات صوتية مبسطة ، لان جميع المقامات تغنى على درجات مصورة ، ولو حللنا كل مقام على درجته المصورة لصعب على المبتدئ ذلك ، وعلى سبيل المثال فان مقام الرست الذي يغنى على درجة الرست ( دو ) نرى أغلب قراء المقام لا يتمكنون من الوصول للميانات ( الجوابات ) فتراهم يغنون هذا المقام على درجة أو درجتين اقل من درجته الاصلية وبهذه الطريقة المصورة يكون التحليل صعباً على المبتدئ في هذا الفن .

ظرفه ونوادره

يعتبر الاستاذ شعوبي من اكبر طرفاء بغداد المعاصرين، ولا يعرف ذلك إلا قليل من الناس ممن خالطه فأحبه وتعلق به، وهو يحمل بين جنبيه قلبا سليما طاهرا، وروحا مرحة ذات دعابة ومزاح ، وإلقاؤه للنكتة نكتة وعرضه للنادرة نادرة، وصوته وسحنته يزيدان في الانشراح والانبساط. وهو زينة المجلس في حديثه وتلميحه، وتعريضه وتصريحه، سريع البديهية. حلو النادرة ولم يُر يوما في المقهى جالسا وحده، وحتى اذا جلس وحده، فسرعان ما ترى محبيه ينتقلون اليه، ويستمعون الى حديثه وتعليقه، وشعره وغنائه، وهو ينسجم بسرعة ويستغرق في الفن حتى يستولي عليه الموضوع، فيسهو عن أصدقائه ولم يسقهم شايا او مرطبات، وأحيانا يسقيه زواره وقاصدوه، فلم يشعر بذلك ولم ير فيه معارة. ولم يعتب عليه احد من أصدقائه لحبهم له، وتعلقهم به ، ولو صدر ذلك عن غيره لعوتب وقوطع وشعوبي فنان بسيط سليم القلب، له براءة الأطفال وهو متواضع وقنوع وخجول، ينتهي من احياء الحفلة، ويعرض عليه القائمون بها ما يشاء من المكافأة فيستحي، ويطلب مبلغا ضئيلاً ، فيعطونه ثلاثة أضعاف ما طلب وشعوبي يحب الطعام حبا جماً حتى انه يأكل حلويات نعوش وهو مصاب بالسكر، وهو من العاملين بالمثل القائل (العزايم تحل العزايم). وليست لديه مقاومة عن الاكل الذي يضره ويؤذيه .ولشعوبي في وصف الطعام واللحم والعظام قصائد عظام الفنان الملحن محمد حسين كمر احد طلبة الراحل شعوبي يقول (الأستاذ شعوبي إبراهيم اعده ابي الروحي وهو الرافد الذي نهلت منه كل ما يخص تراث المقام العراقي وأسراره قدمني في مقتبل حياتي الفنية وكان عمري في حينه 18 سنة الى فنان الشعب حقي الشبلي وقارئ المقام الكبير يوسف عمر كواحد من أبرز طلبة المعهد الشباب على آلة الجوزة مما دعا الفنان حقي الشبلي ويوسف عمر بمناداتي ( شعوبي الزغير ) أعتزازا بدور شعوبي في الحفاظ على هذه الآلة ومن ثم تشجيعي للسير على نهج استاذي ومعلمي وقد خصصت له في اطروحة الدكتوراه مبحثا كاملا عنه تقديرا وأعتزازا بمكانته الفنية وقد قدمَ لي أخي العزيز الدكتور هيثم شعوبي ابراهيم ماعون شعوبي للتراث تقديرا لدورنا في الأستمرار على الحفاظ على هذه الآلة التراثية العراقية ودورنا في نشره الى العالم شعوبي ابراهيم له الدور الأول في الحفاظ على آلة الجوزة من الضياع حيث تعلم عليه على يد العازف العراقي اليهودي صالح شميل ومن خلال الأستاذ شعوبي استمرت هذه الآلة الموسيقية الى الأجيال من بعده وهو أول من أطلق تسمية آلة الجوزة على هذه الآلة حيث عملت في حينه بحث عن آلة الجوزة في مرحلة دراستي الجامعية في كلية الفنون الجميلة وسألته عن الجوزة فقال لي انها كانت تسمى الكمانة وانا اطلقت عليه تسمية الجوزة).