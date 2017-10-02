حوار مع الدكتور محمد الصندوق : لا حضارة عربية بل مجتمعات مختلفة في ثقافاتها

حاورته – ايسر محسن الصندوق

يعد الدكتور محمد الصندوق أحد الباحثين في علم الفيزياء ، الذين وسعوا أفق مشروعهم العلمي ، دون الوقوف عند عتبة ما ، اذ اسس مسارا خاصا له في العلم والفلسفة والفن, ولد في بغداد واكمل دراسته الجامعية الأولية في جامعة بغداد – كلية العلوم قسم الفيزياء وحصل على الدكتوراه من جامعة مانجستر في انكلترا عام 1990.

والان استاذ في جامعة سري البريطانية وعضوا في لجنة الفيزياء الهندسية في معهد الفيزياء في لندن و جمعية فلسفة العلوم في بريطانيا.

الدكتور الصندوق متخصص في فيزياء البلازما “انتقال الجسيمات المشحونه”. وله العديد من البحوث المنشورة في مجال تخصصه. اضافة الى نشاطه العلمي في فلسفة العلوم اذ تنعكس دراساته العلمية على طروحاته الفكرية وله العديد من المنشورات العلمية الأكاديمية والاعمال الفكرية المترجمة الى اللغة الانكليزية

في هذا الحوار نفتح افاقا مع ايضاحات ، للاقتراب أكثر من هذا الباحث في مفاصل الحياة ، نساءل مساره ونتطرق لمحطات تظل لازمة في منجزه.

{ هل كانت دراسة الفيزياء اختيارك الشخصي ؟ وما الذي قادك اليوم الى نشاط فكري وفلسفي يقدم قراءة معاصرة لهذا الفكر ؟

– في طفولتي كان لي اهتماما كبيرا بقضايا العلوم , ولي مختبر صغير في حديقة المنزل اجري فيه بعض التجارب العلمية البسيطة اذ كان والدي مهتما بتشجيعي ومساعدتي في أمور تسهم في نمو مواهبي ونشاطي المعرفي وفي مرحلة الاعدادية تطور اهتمامي باتجاه الفلسفية وعلم الاجتماع وانصبت قراءاتي على ما انجزه الباحث في علم الاجتماع الاستاذ علي الوردي وهذا منذ سبعينيات القرن الماضي محاولا قراءته بعمق , وبالرغم من اهتماماتي الفكرية هذه الا ان اهتمامي الأساسي كان في علم الفيزياء وهو مجال عملي و كانت الفيزياء اختيارا شخصيا ربما نمى في ذلك المختبر الصغير الذي كنت الهو به مع اخوتي الصغار.

اضافة الى قراءاتي المتنوعة الموسوعية وعدم تقيدي بنمط معين فتحت لي ابوابا على وحدة المعرفة وهي التي قادتني الى ولوج الفلسفة وعالمها ولكن من خلال نظريتي الفيزيائية.

{ متى كان التأسيس الفلسفي الاول لك ؟ اي الافكار التي تطاردها ؟ هل تفضل وتتذوق تجربة شخصية ما ؟

– بدأ التأسيس الفلسفي عندي مع اهتمامي بفلسفة الفيزياء. ودعيتُ عدة مرات لإلقاء محاضرات في فلسفة العلم من قبل البروفسورة فاتنه حمدي الأستاذة في قسم الفلسفة في كلية الآداب في جامعة بغداد في ذلك الوقت , وكان لي المساهمة في مناقشة بحوث طلبة الدراسات العليا في القسم في عقد التسعينات من القرن الماضي.

واضاف قائلا :

نشرت عدة دراسات في مجلة بيت الحكمة الفلسفية في تلك الفترة وبدأت تتبلور فكرة الاهتمام بفلسفة التكنلوجيا وعلاقتها بفلسفة العلم. ونتيجة اهتمامي بالفيلسوف الفرنسي اوكست كونت الذي تناول تطور الفكر الإنساني عبر نموذجه المكون من ثلاثة مراحل والذي يكون الفكر العلمي اخر مراحله قدمتُ عملي فلسفي والذي يعتبر التكنولوجيا المرحلة الرابعة في سلم تطور الفكر الانساني. نُشرت الدراسة في مجلة ” دراسات تكنلوجية ” في الولايات المتحدة الأمريكية.

واضاف : أنا اتعامل مع الفكر عموما من وجهة نظر فيزيائي والمنطق العلمي هو الذي يحدد مساري وقدمت مشروعي في السلم الرباعي للفكر الإنساني ليس عبر مناقشه فلسفيه وانما عبر ادلة إحصائية. وهكذا فعلت عند دراستي لتطور العلوم في الحضارتين العربيه-الإسلامية و الحضارة الغربية. وهكذا فعلت في تقديمي نموذج فيزيائي للمجتمع البشري.

اذ كنت منذ الصغر مولعا بقراءة سير العلماء والمفكرين. وبلا شك في ان هذه القراءت تترك تأثيرها الإيجابي الا اني أعيش تجربتي الخاصة بحرية..

{ كيف جمعت بين نموذجين في منهجية بحثك وعملك في ايجاد نموذج لمحاكاة المجتمع البشري في ضوء فيزياء البلازما ؟

– لقد بدء اهتمامي بعلم الاجتماع منذ الدراسة الإعدادية. ومن ثم ركزت اهتمامي على دراسة الدكتور علي الوردي للمجتمع العراقي في عقد السبعينيات. هناك عدة نظريات تحاول ان تفسر المجتمع البشري كما توجد عدة نماذج تحاول محاكاة المجتمع.

ان تخصصي هو ” فيزياء البلازما ” وقد قمت بتدريسه لطلبة الدراسات الأولية والعليا. ولصعوبة الموضوع كنت خلال المحاضرة اطرح صورة مقاربة للطلاب وعبر نماذج سلوك اجتماعي. حيث كنت أقوم بتشيه سلوك اجتماعي معين بظاهرة فيزيائيه معقدة وبذلك يكون استيعابها اكبر من قبل الطلاب. ومن خلال الوقت بدات هذه التشبيهات تتجمع واصبحت نموذج مترابط لمحاكاة المجتمع البشري. ما توصلت اليه هو ان المجتمع البشري يتصرف بصورة مشابهة لتصرف البلازما (البلازما هي غاز مؤين يتأثر بالمجالين الكهربائي و المغناطيسي). هناك عدة باحثين في العلوم الإنسانية أشاروا لهذا النموذج كما قد طرحته السنة الماضيه (2016) في المؤتمر الدولي لتقنيات البحوث في مجال علم الاجتماع المنعقد في جامعة ليستر في المملكة المتحدة.

{ ما هي مشكل تطور العلوم في المجتمعات برأيك ؟

– ان العلوم حسب نظرية ” أوكست كون ” هي المرحلة الأخيرة في تطور الفكر البشري حيث انه يتطور بثلاث مراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة محاولة تفسير الكون و الطبيعة من خلال استخدام الاساطير كما كانت الحال عند البابلين وبعدها مرحلة ظهور الاديان والتنظير الميتافيزيقي اما المرحلة الثالثة فهي مرحلة ظهور الفكر العلمي. وهذا ما حدث في اوربا .في المرحلة العلمية بدأ الفكر الانساني يتحرر وبدات محاولات معرفة الكون والطبيعه باعتماد منطق مختلف عن المنطق العقلي الفلسفي . هذا ما حدث في الغرب . لقد درستُ التطور العلمي في الحضارتين العربية الإسلامية و الحضارة الغربيه وفق نموج احصائي. نُشرالبحث عام 2009 وعام 2012 و شملت الدراسة مقارنة التطور العلمي بين الحضارتين. بدا التطور الغربي سريعا و متأخرا بالمقارنة مع التطور العلمي العربي الإسلامي. اما النموذج العربي فكان تطوره مختلفا.الثقافة العربية كانت ثقافة شعرية الا انه في فترة العباسيين كان للفلسفة اليونانية والفكر اليوناني تأثير كبير على الفلاسفة العرب وكان ناتج هذا التاثر ظهور فكر الاعتزال. لقد امتاز المعتزلة بتغليب العقل على النص وأعلو من شان العقل واهتموا بالفلسفة ومن هنا بدأت العلوم تزدهر وأصبح الاعتزال فكر الدولة العباسية وبني وقتها بيت الحكمة الذي يمثل اول ظاهرة لتجمع علمي. الا ان الحال لم يستمر فقد تم القضاء على المعتزلة وفكرهم ما بين القرن العاشر والحادي عشر وظهور أنماط فكريه تحط من شان الفلسفة والعلوم وهذا ما أدى الى التراجع العلمي في المجتمعات العربية والإسلامية ولد يومنا هذا. وعليه أقول ان اهم عامل معيق للتطور العلمي هو النمط الفكري الاجتماعي.

{ تقول : هناك ركود فكري في المجتمعات العربية ؟

– هناك ركود فكري رهيب سببه ما ذكرته أعلاه. بعد ان تم القضاء على المعتزلة بدا طابع الفكر الاسلامي يأخذ طابع بعيدا عن المنطق العقلي الفلسفي وبدا التقليل من شأن العقل وهكذا تمت التربية الفكرية الاجتماعية في الكتاتيب والجوامع ولمدة ما يقارب العشرة قرون. وما يزال هذا التأثير مستمرا على الرغم من وجود انشطة فكرية عند بعض المثقفين والمفكرين ولكن المجتمع يعيش حالة ركود فكري واكبر دليل على ذلك ظهور الحركات المتطرفة والتيارات الاجتماعية المنغلقة. هناك نخب تفكر بكل العالم العربي والاسلامي ولكن بنسبة ضئيلة وليس لهم تأثير اجتماعي .

{ كيف تنظر اليوم الى الحداثة ؟ هل هي استحقاق انساني ان نعيشها ؟

– الحداثة مصطلح نسبي فما هو حديث اليوم لن يكون كذلك غدا. الا ان المفكرين الغربيين استخدموا هذا المصطلح لتميز مرحلة تاريخه هي مرحلة التطور العلمي والاجتماعي الغربي. ثم اطلقوا مصطلحا اخر هو مصطلح ما بعد الحداثة للمرحلة التي تلت هذا التقدم وما صاحبها من إشكاليات واحباط بما انتجته مرحلة الحداثة.

واضاف : انني اتعامل مع الزمن كامتداد وما يُسمى بمرحلة الحداثة وما بعدها الا تطورات تدريجية للمجتمع البشري. ان ما نشاهده اليوم هو ان المجتمعات في حالة تسابق مع الزمن و تحاول ان تواجه التحديات اما المجتمعات العربية فليس لها هذه القابلية للتسابق او المواجهة. المشكلة كما أرى هي مشكلة فكر اجتماعي.

{ كيف تقارن بين الحضارة العربية والغربية من خلال منظورك ؟

– ليس لدينا الان ما يثسمى بالحضارة العربية بل مجتمعات عربية مختلفة في ثقافاتها. الحضارة الغربية هي حضارة تعيش زمنها وبشكل متطور دائما وتحديث مستمر في كافة جوانب الحياة محاولين تجنب المساوىء ومواجهة التحديات بقابلة عالية. اما المجتمعات العربية وبالمقارنة مع التطور الحضاري الغربي فهي في حالة سبات .بعد الحرب العالمية الاولى حدثت محاولات تحديث لكنها كانت قلقة . العملية بمجملها ليست اكثر من عملية بناء وهدم وعدم وجود حالة استقرار تؤدي الى بناء مستمر.

{ برايك هل قدم القرن العشرين اسهامات امام المعاصرة ومشاكلها ؟

– القرن العشرين هو ” قرن الغرب ” بالدرجة الاساس والثقافة الغربية فتحت افاق واسعة في هذا القرن على جانبين اساسيين ” جانب العلوم وجانب التكنلوجيا وتطور الحياة. ان اي نظرية علمية يرافقها تطورات تكنولوجية وتطورات صناعية ونحن نعيش الان بدايات مرحلة التكنولوجيا.

{ كيف تنظر الى الزمن التكنلوجي ؟

– الزمن التكنولوجي مصطلح ادخلتهُ في بحث نُشر في مجلة دراسات فلسفية كما ألقيت حوله محاضرة في بيت الحكمة في بغداد. الزمن بصورة عامة هو عبارة عن تسلسل احداث واحيانا نرى ان الزمن يتسارع وهو لم يكن كذلك وخاصة عند نكون في راحة نفسية وانبساط . هذا هو الزمن النفسي فلو كنت قلقا فان الساعة تشعر بها دهرا. الزمن التكنولوجي هو الزمن الذي فرضته التكنولوجيا وتطورها المتسارع على المجتمعات البشرية فاصبح إيقاع الحياة سريعا مما يسبب اجهادا. الزمن التكنولوجي هو ضريبة التطور الحضاري.

{ ماذا عن مشاركتك في الذكرى المئة على نشر ورقة الفضاء الرباعي ومشاركتك في المؤتمر ؟

– ان مصطلح ” الزمكان ” يربط كُلا من الزمان والمكان . وجاء هذا الربط في النظرية النسبية لانشتاين عام 1904. وتم تطوير الفكرة رياضيا من قبل ماينكوفسكي عام 1917. تمر هذه السنة 2017) ) الذكرى المئوية لصدور هذه النظرية وتم احياء هذه المناسبة من قبل معهد ماينكوفسكي للفيزياء النظرية بتجمع عالمي لمتخصصين بالموضوع وشاركت في هذا اللقاء ببحث. في حياتنا العملية لا يرتبط الزمان والمكان اما بالنسبة للأجسام السريعة فهناك الزمكان.

{ ما الذي يؤسسه المثقف اليوم ؟

– ان كنتِ تقصدين المثقف العراقي. المثقف العراقي عصامي وشجاع ويقف امام ركام تاريخي خطر وخانق. المثقف كما اراه هو من يمتلك قابلية التحليل الفكري وليس من يحاول ان يكون موسوعة علمية او شعريه (مكتبة متنقلة). المجتمعات العراقية الان بحاجة الى مثقفين غير مؤدلجين. فهل يستطيع المثقف العراقي ان يكون كذلك؟

{ برأيك كيف تكون الايدلوجيا اداة فاعلة في صناعة المستقبل ؟ وهل تكون في اطار العقل ؟

-من الناحية الفكرية توجد مصطلحين ” فلسفة وايدلوجيا ” الفلسفة تطرح تصور كبير شامل يشمل الانسان والكون اما الايدلوجيا هي مجموعة افكار محدودة تحاول ان تسيطر على جانب معين من الحياة (للفرد او المجتمع). من هذا المفهوم نرى ان الايدلوجيا تحاول ان تسيطر على الفرد والمجتمع. للاديولوجيا نمطها الفكري وأهدافها الخاصه التي تحاول بشكل ما تقيد حركة المجتمع لتسيرهُ بالشكل الذي تراه فهي بذلك تقود الى عملية هدم وبناء .

الاديولوجيات السياسية كما أرى إطارات مقيدة للعقل السياسي.

{ ما اهتماماتك الفنية ؟

– انني نشأت في بيئة فنية وثقافية. فانا ارسم قبل دخولي للمدرسة متأثرا بوالدي. تطور اسلوبي الفني مع مراحل عمري المختلفة. في المرحلة الإعدادية صممت اول طابع بريدي لي حيث فزت به خلال مسابقة نظمتها هيئة البرق والبريد آنذاك.

اعتمدت الفن كمصدر حر وكبير للتعبير اضفتهُ لإمكانيتي باستخدام لغة العلم , لغة العلم مُقيدة على عكس لغة الفن الحرة. يُشكل الرسم بالنسبة لي مصدر راحة نفسية كبيره.

ومن المعارض المتميزة التي شاركت بها شاركت في لوحة برسومات مائية تمثل شلالات اندرسن في إنكلترا. كان العرض في مانجستر وتم نقله الى لندن وافتتحه ولي العهد الامير جارلز انذاك كان ذلك عام 1987

وحاولت بعد عام 2007 ان اُطورَ اسلوبا في الرسم على الزجاج بدلا من الورق او اخشب و مازجا بين الرسم والعلم بأستخدام المعادلات التي اكتشفتها وادخلتها في لوحاتي. فانا أحاول ان اعبر عن اعمالي العلميه او النظرية بلوحة فنيه وفي عام 2012 اقامت جامعة سري لي معرضا خاصا.