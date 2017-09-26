المخرج وسام زيارة لـ (الزمان): أعتز بتوليفي الأغاني العراقية المفقودة بعد 2003

أسعى لتحقيق ذاتي من خلال العمل الفني

علي الشاعر

منذ الصغر كان يتنقل بين اروقة الاذاعة والتلفزيون يتابع الاعمال، يراقب الوجوه ولاسيما تلك التي تمتلك حضورا وشهرة . احب الكاميرا واخذ يقلد الكبار ، حتى اصبحت الكاميرا والعمل الفني جزءاً من حياته. واخذ طموحه يزداد بوجود والده الفنان الملحن صباح زيارة الذي كان المحفز الاول له والداعم في تحقيق ذاته.. ذلك هو الفنان الشاب وسام صباح زيارة الذي كان لـ(الزمان) معه هذا الحوار .

{ كيف تقدم نفسك للقارئ ؟

– وسام صباح زيارة فنان في بداية الطريق واسعى جاهد ان احقق ذاتي من خلال عملي كمخرج ومصور .

{ هل هناك محطة تسعى للوصول لها؟

– لانستطيع ان نقول ان هناك محطة محددة مادام هناك طموح وجد واجتهاد .فقط اقول ان طموحي ليس له حدود .

{ ماذا تعمل الان ؟

-اعمل مونتيرا ومصورا اضافة الى عملي الاخراجي .

{ كيف دخلت الى هذا العالم ، عالم الفن ؟

– لااخفيك سرا اني ومنذ الصغر وجدت نفسي في هذا العالم مابين العود والكاميرا والاصوات العذبة والفرق الموسيقية والفضل يعود لوالدي الفنان المعروف الملحن صباح زيارة حيث كنت ادخل مع والدي الى دائرة الاذاعة سابقا شبكة الاعلام حاليا .

{ لكل فنان معلم بدأ معه ، من معلمك؟

-اقولها بكل فخر ان معلمي واستاذي هو المخرج غزوان الشاوي الذي تعلمت منه الكثير وقد ساعدني على فهم مفردات عملي الفني واستيعابها بشكل دقيق

{ وبعد ؟

– ومن اجل التعمق اكثر دخلت دورات عدة خارج وداخل العراق والحمد لله استطعت ان احقق الكثير في هذا المجال في التعلم وزيادة الخبرة .

{ يقال انك تلقيت اكثر من دعوة للعمل خارج العراق ؟

– فعلا حصل هذا لاسيما من قبل البعض من الاصدقاء من المخرجين العراقيين الذين يعملون هناك الا انني لم استطع مغادرة العراق خاصة وان لدي التزاما عائليا يضاف الى ذلك حبي لوطني .

{ خارطة اعمالك كبيرة ،اي من تلك الاعمال التي شكلت لديك حضورا اكثر من غيرها ؟

– تنوع اعمالي اضاف لي الكثير فقد عملت مونتيرا لعدد من الاعمال وكذلك مخرجا لاعمال اخرى اضافة لعملي كمصور واتذكر برنامج (سوالف طرب ) الذي عملت فيه مساعد مخرج فهذا العمل اعتز به كثيرا لانه حقق نجاحا واسعا وجماهيرية كبيره عند عرضه .وكان من اخراج الفنان المرحوم كريم اللامي الذي وقف معي في بداية رحلتي في هذا العالم وكذلك عملي في برنامج (من ارشيف السينما ) الذي اعتبره من البرامج الناجحة.

{ هل نستطيع القول انك مخرج منوعات فقط ؟

– لا . المخرج الناجح يستطيع خوض كل المجالات الفنية لهذا فاني لم اكتف ببرامج المنوعات بل عملت في الدراما حيث عملت في مسلسلات (ابو المثل ) و(البيارق) و( غدا اجمل ) و ( ابن الفرات ) و(لامجال للحب ) البعض من هذه الاعمال تم تسويقها من قبل منتجين خارج العراق ولم يتسن للبعض من المشاهدين رؤيتها على قناة العراقية ونأمل مشاهدتها قريبا.

{ هل تشعر ان هناك فرقا بين الامس واليوم من خلال الطرح والعمل وغير ذلك ؟

-الفرق واضح وكبير في كل المجالات ولاسيما حرية الطرح في الافكار وغياب الرقيب المستبد اضافة الى الادوات والتكنلوجيا التي اضافت الكثير من النجاح وولوج اسماء جديدة من كتاب وممثلين وغيرهم والاهم وجود الفضائيات العراقية الكثيرة وعمليات تسويق الاعمال الفنية .

{ لديك تجربة مع اغنيات الشباب ماذا تقول عنها ؟

– لقد قمت باخراج عدد من الاغنيات للمطربين الشباب باسلوب يختلف عن السائد لاني ابتعدت عن استخدام الرقص والفتيات بل استخدمت اسلوبا راقيا يتناسب مع ذوق المشاهد والعائلة كما اني لم اكتف بالعمل مع الشباب بل اخرجت اغنيات اخرى لمطربين اخرين واحب ان اذكر اني اول مخرج شاب بعد 2003 يقوم بتوليف مجموعة من الاغنيات العراقية التي فقدت نتيجة الحرب ومن تلك الاغنيات (وداعا ياحزن ) و (راجعين ) و (ياروحي جذاب الهوى ) للفنان الكبير طالب القره غولي واغنيات لقحطان العطار وكمال محمد ووحيدة خليل وغيرهم

{ ما طموحك ؟

– طموحي تاسيس شركة انتاج فني لانتاج كافة الاعمال الفنية .

{ وهل انت قادر ؟

– الامل بالله. والذي لم نذكره ان زيارة كان اصغر مساعد مخرج في برنامج (هيلا هوب ) واصغر شاب يظهر مع مجاميع الفرق الانشادية اضافة الى اجادته عزف العود وكتابة الشعر كما انه يمتلك صوتا جميلا في اداء الاغنية البغدادية.