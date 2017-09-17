إختتام فعاليات مهرجان الغدير الحادي عشر

200 مؤسسة إعلامية من خارج العراق تشارك بنتاجاتها

سعدون الجابري

اختتمت صباح السبت السادس عشر من ايلول الجاري فعاليات مهرجان الغدير الحادي عشر الدولي للاعلام والذي استمر على مدى ثلاثة ايام في محافظة النجف حيث قدمت في حفل الختام الجوائز الى الاعمال الفائزة المشاركة التي اختارتها اللجان المشرفة على تقييم الاعمال ، وشهدت دورة العام الحالي لمهرجان الغدير الدولي ، مشاركة واسعة على المستويات المحلية ، والعربية ، والدولية . وكان حجم المشاركة الواسعة ، قد تنوع بين المشاركات الفنية ، والاعلامية ، وغيرها من الاعمال التي قدمت من دول عربية واجنبية ، تشارك لاول مرة في مهرجان الغدير الدولي الحادي عشر . وتم توزيع الجوائز على الاعمال الفائزة في مسابقات المهرجان اضافة الى تكريم عدد من الفنانين في مجال الدراما والاعلام والثقافة من الدول العالمية والعربية وتم تكريم كل من الفنانة فاطمة الربيعي والكاتب فاروق محمد والفنانين كريم محسن ، فلاح ابراهيم ، حيدر منعثر وستار خضير من العراق وتوزيع العديد من الجوائز والشهادات التقديرية على الأعمال الفائزة في مسابقات المهرجان والمشاركين في المهرجان .

انطلقت في أروقة الصحن الحيدري الشريف صباح الخميس الرابع عشر من ايلول الجاري فعاليات حفل الافتتاح الخاصة بمهرجان الغدير الدولي السنوي الذي تقيمه العتبة العلوية المقدسة سنويا مع الاحتفال بعيد الغدير الأغر ، بحضور رئيس ديوان الوقف الشيعي علاء الدين الموسوي، و رئيس وأعضاء لجنة إدارة العتبة العلوية ، وحضور مدير عام دائرة العتبات المقدسة والمزارات الشيعية موسى الخالخالي ، وعدد من أمناء العتبة العلوية السابقين وممثلين عن العتبات والمزارات ، وطلبة وأساتذة الحوزة العلمية وممثلي مراجع الدين العظام وحضور محافظ النجف لؤي الياسري ومسؤولي ورؤساء الدوائر الأمنية والخدمية بالمحافظة ، ونخبة من شيوخ ووجهاء العشائر ، مع حضور للنخب الأكاديمية والتربوية ، ومسؤولي ورؤساء الأقسام العاملين في العتبة المقدسة مع جمع غفير من الزائرين الكرام. وكان المهرجان الذي شهد مشاركة أكثر من 200 مؤسسة اعلامية من العراق ومختلف بلدان العالم. ووسائل الاعلام من دول ألمانيا وافغانستان والجزائر والامارات وأوكرانيا وايران وبريطانيا وبلجيكا وتونس وروسيا وسوريا والعراق وعمان والكويت وفرنسا ولبنان والمغرب ومصر والهند واليمن، والتي عرضت منتوجاتها واصداراتها خلال المهرجان. قد افتتح اعماله صباح الخميس الرابع عشر من ايلول بقراءة آي من الذكر الحكيم تلاها القارئ هاني الموسوي من دار القرآن الكريم في العتبة العلوية ، الامين العام لمنظمة بدر هادي العامري الذي افتتح فعاليات المهرجان قال بكلمته ان ( امامنا مسؤولية فكرية كبيرة بعد تحرير العراق من ارهابيي(داعش) في محاربة الفكر المتطرف ).واضاف ( اننا اليوم نحتاج الى حشد فكري لاجتثاث الفكر الداعشي الى جانب الحشد المقاتل ). وشدد الامين العام لمنظمة بدر على ضرورة ايقاف التصعيد بشأن استفتاء كردستان المثير للجدل .وفي ما يخص انتخابات مجلس النواب اوضح العامري ان (تاجيل الانتخابات يعني دخول العراق في نفق مظلم ), محذرا من تداعيات تأجيلها ). بعدها القى رئيس لجنة إدارة العتبة العلوية المقدسة محمد حسن رزوقي كلمة رحّب فيها بالحضور مقدما أسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحب العصر والزمان والمراجع العظام والأمة الإسلامية والحضور المبارك حلول عيد الغدير الأغر يوم تنصيب أمير المؤمنين (عليه السلام) ، إماماً وعلماً.وأشار رئيس لجنة إدارة العتبة العلوية المقدسة الى أن يوم الغدير الأغر ، وصفه الإمام الصادق عليه السلام بأنه اليوم الذي شيد الله به الإسلام وأظهر به منار الدين وجعله عيداً لنا ولموالينا وشيعتنا وهو أعظم الأعياد وهو يوم العهد المعهود واسمه في الأرض يوم الميثاق المأخوذ والجمع المشهود ، والخلافة لعلي بن أبي طالب ثابتة في نفس الوقت الذي ثبتت فيه النبوة ، إنه يوم تقصرعن معرفته الأفهام وتقصر عن وصفه الأقلام. واكد رئيس ديوان الوقف الشيعي علاء الدين الموسوي ( أن ولاء أهل البيت الأطهار عليهم السلام الذي نشأ من هذه المناسبة العظيمة وهي يوم الغدير هي جوهرة عظيمة فينبغي على المؤمن أن لا يفرّط بها وأن يحتفظ بها ويهتدي بها في قلبه وأن يتمسك بعقائد أهل البيت الأطهار عليهم السلام وأخلاقهم ومبادئهم ، مؤكدا بأن هذه النعمة لا تثبت ولا تدوم الا بالعمل الصالح الذي يثبت الولاية بالقلب ) . وختم كلمته بالقول ( نحن أمام هذه النعمة نشكر الله تبارك وتعالى أن جعلنا متمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه).

قصيدة المناسبة

وقرأ عباس الفحام قصيدة بالمناسبة العطرة نيابة عن الأستاذ المتمرس الدكتور محمد حسين الصغير بالمناسبة ، ثم بادرت فرقة إنشاد العتبة العلوية الى تقديم موشح غدير الكوثر تغنت بالمناسبة العطرة. بعدها كان مسك ختام اليوم الاول تكريم عوائل شهداء لجنة الإرشاد والتعبئة للدفاع عن عراق المقدسات التابعة للعتبة العلوية المقدسة وعوائل وذوي شهداء الحشد الشعبي .وضمن فعاليات اليوم الثاني عرض الفيلم الايراني العالم القربان للمخرج الايراني أحمد رضا درويش .الفلم الذي يستعرض الواقعة التأريخية الخالدة لثورة الامام الحسين عليه السلام ، اظهر الملامح العميقة والتي عولجت بشكل تأريخي وسينمائي ، بارع من حيث الاسلوب السردي والتنوع في المشاهد . الفيلم الذي لقي استحسان الحاضرين ، اعقبه جلسة نقدية حول الفيلم ترأسها مخرج الفيلم أحمد رضا درويش والذي تكلم بإيجاز عن ظروف العمل والاجواء التي تنقل فيها طاقم عمل الفيلم .

وناقش عدد من الصحفيين والإعلاميين المشاركين في مهرجان الغدير الدولي دور الإعلام في مواجهة فكر التطرف والإرهاب. خلال ندوة أقيمت في ثاني أيام فعاليات مهرجان الغدير الدولي للإعلام بنسخته الحادية عشرة والتي دار دفة النقاش فيها الإعلامي محمد المؤمن مع الباحث والمفكر التونسي محمد صالح الهنشير والإعلامية السورية صفاء سعود بمشاركة عدد كبير من الصحفيين والإعلاميين وممثلي وسائل إعلام عربية ومحلية مشاركة في المهرجان ممن حضروا الندوة.

تعميم الوعي

وخلصت الندوة الى التأكيد على أهمية تعميم الوعي بالمشتركات الوطنية والتحذير من المحرضات المذهبية في هذا الخصوص ، كما أكد المشاركون على أهمية المبادرة التي يتبناها فقهاء الأمة لوحدة الصف وتصحيح الأفكار الخاطئة ، مشـــــددين على أهمية تضافر جهود العاملين في مختلف وسائل الإعلام العربي لتوحيد الخطاب الإعلامي لمواجهة الأفكار المتطرفة.

مدير المهرجان مضر البكاء قال في تصريحات صحفية ان (مهرجان هو لدعم الوسائل الاعلامية وتلاقح الثقافات بين الدول العربية ويجسد دور الاعلام الحربي الذي قدم شهداء اثناء وجودهم في ساحات القتال لنقل صوره حقيقية لهزيمة داعش الارهابي في الموصل وتلعفر وغيرها.الى ذلك عبرت الوفود العراقية والعربية المشاركة بهذا المهرجان عن أهمية المهرجان سيما وان الحضور كان كبيرا من فنانين واعلامين، مؤكدين بان العراق لازال يخلق طاقات ثقافية وإعلامية ليشكل حضورا متميزاً بين الدول العربية.

يذكر بان مهرجان الغدير شهد حضور عدد كبير من فنانين وإعلاميين من مختلف الدول العربية وكان للعراق نصيب فيها، حيث حضر نخبة من نجوم الدراما العراقية وتكريم عدد الفنانين فاطمة الربيعي الكاتب فاروق محمد ، الفنان كريم محسن ، ستار خضير ، حيدر منعثر ، فلاح ابراهيم وعدد من وســائل الاعلام المحلية والعربية، ضمنها جريدة ( الزمان ) الدولية والمحلية ،وتم تكـــــــــــريم بعض عوائل الشــــــــــهداء بالاضافة الى الاعـــــلاميين الذين كانت لهم مشاركة فعالة في تحرير الاراضي العراقية ونقل الحقيقــــة من سوح القتال.