4 أهداف للسعودية في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم

{ الرياض – وكالات: يسعى المنتخب السعودي ومدربه الهولندي، بيرت فان مارفيك، لتحقيق العديد من الأهداف، من خلال مواجهة منتخب الإمارات،ضمن الجولة قبل الأخيرة لتصفيات مونديال 2018 . ويحل الأخضر، وصيف المجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية، برصيد 16 نقطة، ضيفًا على نظيره الإماراتي، صاحب المركز الرابع بـ10 نقاط. ونرصد في السطور التالية، 4 أهداف يسعى المنتخب السعودي ومدربه لتحقيقها عبر الفوز.

ضمان الملحق

يدرك مارفيك ولاعبو المنتخب السعودي أن الفوز على الإمارات، يعني أنهم ضمنوا على الأقل التواجد في الملحق المؤهل للمونديال، بعد قتل حظوظ الأبيض. مواجهة بطل الكونكاكاف، في حال تخطي أولًا ثالث المجموعة الأولى من التصفيات الآسيوية، ستكون بكل تأكيد فرصة إضافية للمرور إلى المونديال، وهذه المرحلة كانت هدف السعوديين قبل بدء التصفيات، واكتشاف قوة منتخبهم خلالها. ووفقًا لحسابات المجموعة الثانية، سيقرب الفوز على المنتخب الإماراتي، السعودية كثيرًا من حلم التأهل مباشرةً إلى الأراضي الروسية. وفي حال تحقق ذلك الفوز، فسيكون على الأخضر التعادل فقط أمام اليابان في الجولة الأخيرة، من أجل التأهل على حساب الساموراي أو السوكروز الأسترالي. وتتمتع السعودية بهامش تفوق كاسح على الإمارات، خلال المواجهات التي جمعت المنتخبين، سواءً الرسمية أو الودية، وتسعى لمواصلة هذا التفوق. 34 مواجهة سابقة بين المنتخبين الخليجيين، فازت خلالها السعودية 21 مرة، والإمارات 6 مرات، وتعادلا في 7 مناسبات، وسجلت الأولى 49 هدفًا، مقابل 22 هدفًا فقط للثانية. ويعود آخر فوز إماراتي على السعودية إلى 27 يناير/كانون ثان 2007، أي قبل أكثر من 10 سنوات، حين حسم الأبيض لقاء نصف نهائي كأس الخليج في أبوظبي، بهدف متأخر لإسماعيل مطر. وكما يريد المنتخب السعودي إثبات أفضليته على الإمارات، يسعى مدربه الهولندي، بيرت فان مارفيك، أيضًا إلى المحافظة على رقمه الشخصي. مارفيك، البالغ من العمر 65 عامًا، لم يخسر مطلقًا أمام أي مدرب لاتيني على المستوى الدولي، سواءً عندما كان مدربًا لهولندا، أو السعودية من بعدها. وسيكون الأرجنتيني إدجاردو باوزا، المدير الفني للإمارات، ثامن المدربين اللاتينيين الذين يواجههم مارفيك، بعد 7 لقاءات سابقة، انتهى 4 منها بفوز الهولندي، فيما حسم التعادل 3 مباريات.