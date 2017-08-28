الزمان .. لمن ؟

قاسم البديري

لااعرف من اين الدخول لباب بيت الزمان ، البيت الذي اجد في غرفه الشاسعة لعديدة ، مايفتح شهيتي وفضولي لقراءة بعض من تاريخ بلدي ، يوم كنا فيه اخوة لاغرباء .. وقبل ان يامرنا بالمعروف ممن لم يعرف المعروف ويتحصن به وينهينا عن المنكر من تلوثت يديه بدماء الابرياء الانقياء والمنتمين لجذورهم لا الى شبح مبهم .

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في الزمان اقرأ عن الموصل .. لكاتب او شاعر بصري ، واقرأ عن القادسية وعن آثار نفر كاتب او باحث انباري ، وأقرأ عن مدارس النجف لكاتب او شيخ تكريتي او سامرائي او من هو من سلالة ( اشنونة ) اقرأ عن الناصرية واورنمو ونبي الله ابراهين ( ع) لخبير آثاري يسكن باب الطوب او قرقوش اوباب جديد ، وقصائد مفعمة بحب اور والاهوار في شعر شاذل طاقة او معد الجبوري او لوحات اركان دبدوب واقرأ عن بابل وصحراء السماوة وواسط المتنبي وكربلاء الحسين باقلام اساتذة من مختلف محافظات العراق دون مغالات فارغة

وقفت في باب الزمان الموصد بالمحبة لا باسلحة التدمير الشامل التي كانت في خطابات (البو شين) الابو والابن .. لارى بام عيني زفير الاحرف التي تتناثر كما الزهور من بين فتحات الشبابيك والنوافذ الصغيرة واتساءل بكل شوق .. اهي الاحرف التي علمنا اياها المعلم الاديب سليمان البكري في الناصرية وهو القادم بكل محبة الرسول من مدينة شهربان المقدادية ليضيئ بطبشوره الملون اولى خطواتنا نحو المستقبل

في الزمان ارى الزمان يتحرك متحديا اعاصير التخلف وابواق الطائفية الجافة والتي لاتحلم باستقرار الحياة ليكون لها مستقبل افضل

الزمان ينحني لها الزمان باحترام متبادل

من اين جاءها هذا السمو لتنفرد وتتوحد بخطابها الجمعي ؟لتكسبني كغيري اليها ، واشعر من دونها كشيء ينقصني دون متابعة الادب والفن والسياسة زالتراث والترجمة والثقافة العامة من مثل تاريخ الشعوب او ماشابه ذلك عند عدم اصدارها يومي الجمعة والسبت.

من اين استمدت قوة اعمدتها وتحقيقاتها ودراساتها والموقف الذي سارت عليه دون تحيدها الضغوطات من هنا وهناك

لااستطيع ان اغادر باب المعظم نحو ساحة معروف الرصافي وعيني تغفل النظر عن حدائق العناوين للصحف اليومية والوانها واقرأ مانشيتات الصباح والصباح الجديد والبينة الجديدة واغادرها بمحبة الا و(الزمان ) قلقد حملتها كمن يحمل باقة زهور معطرة بهيئة تحريرها وكتابها ، لاطالع العناوين في بادئ الامر واتركها جانبا لافطر في مطعم العبارة لاسمع مسامير ابو باسم ابن عنبر المشخاب وبعد ان احتسي الشاي اذهب لمكان رزقي لاقرأ تفاصيل العناوين التي بقيت راسخة في ذهني قبل تناول وجبة الافطار واعتذر بكل ادب عن الكلمات المتقاطعة حتى لاانشغل بالتكير ويضيع رزق عيالي او مابقى من عيالي ! ولله الحمد

ما الذي دعاني اليوم لامسك قلمي واكتب عن ( الزمان ) ؟

البرلمان وتاجيلاته ..كلا

ترامب وتهديداته ..كلا

العبادي وخطاباته .. كلا

الاعرجي وعقوباته ..كلا

النجيفي وعضلاته ..كلا

البرزاني واستفتاءاته ..كلا

الكادينال باربان وتفقداته ..كلا

المالكي وجولاته ..كلا

نادية سفيرة النوايا الحسنة لاسرائيل .. تشظي المكونات بعد 14 عاما .. الباقي من تطهير الموصل .. التحقيق القضائي ، اعمدة الكتاب وعناوينهم .. بعقوبة ووفاة بساتينها من العطش .. البنك المركزي والتصريف للحجاج المؤمنين . والنفط وطلايبه .. الكهرباءواسراها .. التدريس وحماية المعلم .. الامانة والحشرة الضارة .. الصحة وادوية الارصفة .. القتل ضد مجهول .. الاخوان في الاردن وسوريا ومصر .. الحوثيين مابين ايران وقطر .. المدرب حكيم وزيارة اهله .. الجواهري والذكرى العشرين لوفاته .التشكيل . الموسيقى . المسرح . السينما واخبار العالمكلها .. اقول عنها كلا الذي دعاني الى كل هذا هو العقل الذي يمتلك هكذا حكمة جمعية ومن معه في الداخل والخارج ، ليوصلوا لنا رسالتهم الاعلامية دون تحيز مكون على مكون آخر ، وشعرت بخطابهم يقول ( ليس هماك سيدا على العراق.. سوى العراق )

وخطابهم الواعي لمن في خلجات صدورهم وعقولهم بذرة وعي ونظرة امل ، ووضع النقاط على الحروف .. اما الجهلة وعذرا لهذه الكلنة فهم بيادق بيد لاعبي السلطة ، ممن لايريدوا تغيير مناهجهم لخدمة مجتمعهم وبلدهم ، وهدفهم فقط افناع هؤلاء وهم كثر من الاصوات لاكثر من المواقف قبل الانتخابات ان يتصنعوا الابتسامة والكلام المعسول والوعود الكاذبة مقاب ( سيم كارت مع رصيد وبطانيات باليه وصوبات صينية وطعام مدفوع من مبالغ الحصة التموينية لتكون زقوما بمعدة من ياكلها وملابس اكل الدهر عليها وشلرب )

اولئك تناسوا انتماءهم وكانهم جاءوا من غير كوكب وليس لهم اصل ولافصل . ونقطة الحياء ذهبت عند اسيادهم .

اهؤلاء هم ابناؤنا وقدوتنا ؟

اتمنى ان يكونوا هم الصح وانا اعتذر سلفا حين اهدد .

سؤال اتركه لـ، ( الزمان ) على صفحات الزمان ..

مع اطيب التحية .