الذكرى الثانية لرحيل شيخ الموسيقيين سالم حسين

سوار الذهب وعيني السمرة وسائل العلياء أغنيات خالدة

فائز جواد

في مثل هذا الشهر وتحديدا في السابع والعشرين من شهر اب 2015 اعلن عن رحيل الموسيقار سالم حسين شيخ الموسيقيين العراقيين في احد مستشفيات العاصمة البلجيكية بروكسل عن عمر ناهز 92 عاما وبعد معاناة طويلة مع مرض القلب والشيخوخه ، واليوم تمر الذكرى الثانية على رحيله ، ويقينا نتمنى من الدوائر المعنية والمختصة ان تستذكر رموزها من المبدعين الراحلين ، ودائرة الفنون الموسيقية التي دابت على استذكار المبدعين من الموسيقيين والمطربين وتقيم لهم جلسات استذكارية وفاء لما قدموه خلال مسيرتهم الفنية الحافلة بالابداعات والعطاء الذي سيبقى يذكر الاجيال اللاحقة بالابداع العراقي في كافة مجالات الفنون والموسيقى والغناء بشكل خاص ،

وفي العام المنصرم وعندما اعلن عن رحيل الموسيقار سالم حسين نعت الدائرة الراحل ووصفته بالمبدع الذي اثرى الساحة الموسيقية العراقية بالعطاء، وكان مدير عام دائرة الفنون الموسيقية السابق الفنان حسن الشكرجي قال ( لقد تلقينا وبحزن كبير نبأ رحيل الفنان الكبير الاستاذ سالم حسين بعد ان سجل طوال مسيرته الفنية للمشهد الموسيقي والثقافي في العراق حضورا كبيرا ليترك لنا وللاجيال القادمة ارثآ عظيمآ من الثقافة والفن الموسيقي فلقد كان الراحل من أول الموسيقيين والملحنين الذين دخلوا الأذاعة العراقية بعد جيل الموسيقيين اليهود, وأول دفعة من الذين دخلوا معهد الفنون الجميلة بداية تأسيسه بعدها عين استاذا مدرســآ فيه, فعرفنا الراحل ملحنا وموسيقيا من الطراز الاول وتتلمذة على يده اسماء صارت اليوم نجوما في سماء الموسيقى وهو من اكتشف الراحل فؤاد سالم وغادة سالم وسجل الحاناً عديدة للفنانين المطربين العراقيين والعرب . نعم اليوم نودع وتودع معنا الموسيقى العراقية والعربية احد اهم رموزها الموسيقية والمثقفة فكان الراحل صديقا وفيا لغالبية الفنانين الكبار . ولايسعنا الا ان نسال الباري عزوجل ان يرحمه برحمته الواسعة وان يسكنه فسيح جناته ، ولذويه ولزملائه ومحبيه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون ).

اسطوانات غناء

والراحل سالم حسين الأمير ولد في سوق الشيوخ محافظة ذي قار في اوائل الشهر الثاني شباط العام 1923م تعلم في صغره وحفظ من الاسطوانات الشعر والنغم التي جلبها شقيقه الاكبر عبد المنعم حسين عند عودته إلى مدينته بعد تخرجه من دار المعلمين في بغداد صيف 1927م في العام 1933 نظم ولحن اول ابيات له من الشعر فاتخذت نشيداً لمدرسته الابتدائية و يقول مطلعها ( ياطيور الروض غني بالنشيدِ وارسلي الالحان في الوادي السعيدِ) وفي العام1972 قدمها للتلفزيون العراقي للثانوية الشرقية للبنات. سافر إلى بغداد 1936 على اثر قصيدة عتاب لشقيقه الاكبر عبد المنعم حسين الذي كان يعمل معلماً في بغداد. مطلعها (ياراقد الطرف هل فكرت في سهري وهل علمت بأني صرت في خطر). اذيع له اول لحن لقصيدة عمودية للشاعر الكبير، د.محمد مهدي البصير وغناها المطرب عبد الجبار امين (ان ضاق ياوطني عليّ فضاكا …. ولتتسع بيّ للأمام خطاكا)،العام 1945. كان محررا لمجلة اوبولو للثقافة والفنون والعائدة اوليتها لشركة سومر السينمائية التي اسسها السيد حسن الشاوي العام 1945, وكان مقر الشركة العاقولية شارع الكفاح حيث كان مسؤولا عن القسم الموسيقى والغناء في هذه الشركة. دخل معهد الفنون الجميلة لدراسة آلة القانون الذي الذي فتــــــــح العام 1945-1946 وكان اول طالب يدخل هذا الفرع. عين محاظراً في أحدى دورات معهد الفنون الجميلة لتدريس هذه الالة في مدينة السليمانية صيف 1947 مع عديد من اساتذة معهد الفنون الجميلة. مارس التلحين ونظم الشعر الغنائي الزجلي للإذاعة العراقية عين العام 1962 بعده عودته من القاهرة مدرساً لآلة القانون في معد الفنون الجميلة، تخرج علي يديه من الطلبة المجتهدين واصبحوا اساتذة ولهم شأن كبير في الموسيقى العربية ومنهم باهر هاشم الرجب، نزيه عبدالله، والفنان حميد البصري، والفنان علاء السماوي والفنان جمال السماوي، وغيرهم. اضافة لتدريسه آلة القانون قام بتدريس مادة تاريخ الموسيقى العربية وكذلك مادة تدريس التراث الشعبي العراقي طلب احالته على التقاعد صيف 1983م، حيث سافر خارج العراق من اعماله الموسيقية والتلحينية ..

كان الراحل شغوفا بتلحين القصائد العمودية لشعراء كبار ومن شعره قدم العديد من هذه القصائد باصوات جميلة لمطربي الاربعينيات غير ان التسجيلات لم تكن متوفرة في الاذاعة لذى فقدت هذه التسجيلات فقدم من الزجل العراقي لبعض الشعراء مثل الاستاذ عبد الكريم العلاف، والشاعر مجيد معروف والشاعر الاديب عبد المجيد الملا والشاعر عبد الحميد الفتلاوي والشاعر جبوري النجار و الشاعر حامد العبيدي والشاعر محمد هاشم وغيرهم. ومن القصائد العمودية التي اشتهر في كلماتها والحانها الاولى للشاعر نزار القباني هي قصيدة بغداد ( مدي بساطي وملئي اكوابي ……. وانسي العتاب فقد نسيت عتابي) بصوت المطرب احمد الراوي الذي لقب بـ احمد سالم وقد فقدت هذه القصيدة من مكتبة الاذاعة ولم يعرف السبب وكانت في اوائل الستينيات قبل اللقاء بشاعرها. ومن القصائد الكبيرة الاخرى التي نالت شهرة عظيمة في الوطن العربي وكانت للشاعر الكبير الاخطل الصغير بشارة الخوري قصيدة ( سائل العلياء عنا والزمانا) بصوت المطربة العربية السيدة نرجس شوقي العام 1958. وقد تحدث عنها الموسيقار الاستاذ حليم الرومي عندما استمع اليها وكذلك الموسيقار الكبير الاستاذ رياض السنباطي واعتباراها نوعا من الابداع الموسيقي في تلحين القصيدة العمودية واطرى عليها بالثناء الموسيقار الكبير الاستاذ فريد الاطرش الذي هو الاخر لحنها في الستينات ومن اعماله الريفية التي اشتهرت أيضا ( بشبابي وارد افديج عيني السمره) كلمات وغناء المطرب ناصر حكيم والحان سالم حسين العام 1948. اغنية ( اشدعواك عيني اشدعواك) سجلت على اسطوانه لحساب السيد عارف جقمقجي بصوت المطربة عواطف العام 1949 من كلمات الشاعر مجيد معروف .اغنية اشوي عيني اشوي واغنية امشينه يمه امشينه واغنية متكلي يا قلبي اشبيك : هذه الاغاني الثلاثة سجلت باقل من ساعتين ونصف في ستوديوهات الاذاعة العراقية شعرا ولحنا وحفظاً للمطربة لميعة توفيق وكان له الفضل بدخول الطبلة لاول مرة في الفرقة الموسيقية. عند اقامته في لبنان لحن لكثير من المطربات والمطربين لحساب شركة الاتحاد الفني التي يترأسها الاستاذ صبحي أبو لغد والاستاذ غانم الدجاني، ومن أهم اعضاء الشركة الاستاذ حسن المليجي والكاتب والممثل محمود نصير والاستاذ كامل قسطنطي والاستاذ عبد السلام النابلسي، وقدم خلال عمله بالشركة العديد من السكيتشات الغنائية لاذاعة BBC واذاعة الشرق الادنى، كما قدم لتلفزيون اللبناني قناة 11 بعض هذه الاعمال. سافر إلى مصر بدعوة من الاستاذ الموسيقار فريد الاطرش عند زيارته إلى لبنان واحيا بعض الحفلات في سينما ريبوري في بيروت خلال الشهر الثالث من العام 1961 من أهم الاغاني التي قدمها هناك في اللهجة العراقية كما طلبت منه اذاعة صوت العرب اغنية (ياساكن ابديرتنه اشلون وياك ….. روح عني يا حلو الطول اترجاك) وهي من كلماته والحانه وغناء المطربة الكبيرة سعاد محمد، ثم قدم اغنية الناصرية والتي اداها بصوته المطرب الكبير الاستاذ إسماعيل شبانة شقيق المطرب عبد الحليم حافظ، وسجلت في القاهرة ، واغنية (قطار الشوق) كلمات الشاعر حامد العبيدي والحان الراحل وغناء المطرب إسماعيل شبانة وسجلت هذه الاغنية لاذاعة الكويت العام 1972 وقدم كذلك اغنية (ياطير يا طاير روح …. وصل سلامي) واغنية ماريده الغلوبي غناء الثلاثي المرح وثلاثي النغم، واغنية (اشجابك علينه اشرجعك مو قطعت دربك) غناء الثلاثي المرح وثلاثي النغم، ولنفس الفرقة اغنية اخرى (الهجع)، من كلمات الشاعر احمد شفيق كامل والحانه. عند عودته إلى بيروت في عام 1962 كلف بتلحين قصيدة (اترى يذكرونه ام نسوهُ… هم سقوه الهوى وهم اسكروهُ) للشاعر الكبير الاخطل الصغير غناء نور الهدى، كما لحن للمطرب الكبير الذي اطلق عليه اسم جبل لبنان المطرب وديع الصافي قصيدة (مالنا كلنا جويٍ يارسولُ). اضافة الى عشرات الالحان والكلمات لمطربين عرب. قدم اغنية (وطن الحرف) كلمات الشاعر سعدي يوسف وغناء المطربة هناء وكان لها صدى كبير، ثم قصيدة (شعبي العظيم) من كلمات الشاعر محمد جميل شلش وغناء المطربة هناء، وكذلك اغنية (الموعد) للشاعر محمد جميل شلش. اغنية (ياهلي جيبولي ولفي الي) كلماته والحانه وغناء المطربة الكبيرة سليمة مراد، واغنية (العيد) كلمات الشاعر جبوري النجار والحانه وغناء المطربة الكبيرة سليمة مراد. اغنية (ليالي الخليج) كلمات والحانه غناء المطربة أحلام وهبي عام 1964 وصورت سينمائيا واضيفت إلى فيلم درب الحب. اغنية (على بغداد ودينه) كلمات الشاعر عبد المجيد الملا وغناء المطربة المصرية فايدة كامل، عند حضورها إلى بغداد مع فنانين عرب، واغنية ثانية لثلاثي المرح (طير الفرح) من كلماته والحانه عام 1965. اغنية (سوار الذهب) كلمات الشاعر محمد هاشم غناء المطرب فؤاد سالم، ثم اغنية ثانية (فوك النخل فوك عش الحمام اهناك مابين العثوك) كلمات الشاعر محمد هاشم والحانه وغناء فؤاد سالم العام 1968 اضافة الى عشرات الاغاني والقصائد . قدم الراحل العديد من البحوث والمؤلفات والكتب الموسيقية التاريخية .منها كتاب قياسات النغم عند الفارابي مع عادل البكري عام 1975.وقدم ضمن مهرجان الفية الفارابي. وكتاب دراسة آلة القانون العام 1984. وقد عمم هذا الكتاب في الكثير من المعاهد الموسيقية في الوطن العربي من قبل المجمع العربي للموسيقى. كتاب دليل سلالم المقامات العربية العام 1986 كتاب زرياب والأدب الأندلسي العام 1988. كتاب الموسيقى والانشاد في الاديان السماوية العام 1994. كتاب الموسيقى والغناء في بلاد الرافدين العام 1999 ونال جائزة الابداع من قبل وزارة الثقافة والاعلام, ديوان شعر باسم (الافنان) الجزء الاول العام 1951. ديوان شعر الافنان الجزء الثاني العام 2003. كتاب سيرتي وذكرياتي الجزء الاول وتم نشر بعض مواضعه في جريدة الناصرية الاسبوعية العام 2002. كتاب الشعر والأدب في اقدم الحقب العام 2008.

شعر الحب

وهو يتحدث عن الحقبة السومرين والاكدين والبابلين والاشورين من اساطير وملاحم. لقد جرى لهذا الكتاب احتفال كبير من قبل مؤسسة ديوان الشرق والغرب في مسرح القباني في دمشق العام 2008 وتحت الطبع كتاب الموسيقى وشعر الحب في الفكر الصوفي مع الدكتور علي العبيدي

شارك الراحل في عدة مهرجانات واحتفالات في الداخل والخارج اضافة الى تقديمه محاضرات عن الموسيقى . وحصل على شهادات تقديرية والقاب واوسمة، ومنح لقب استاذ من قبل جامعة بودابست العام 1975. وكان الراحل سالم حسين يقيم ندواته الاسبوعية الموسيقية والثقافية في دار شقيقه الاكبر الشاعر والمربي عبد المنعم حسين في داره ببغداد ويحضرها كبار الشعراء والأدباء في الثلاثينيات والاربعينيات من القرن العشرين ومنهم الشاعر الكبير الاستاذ محمد مهدي الجواهري والشاعر الكبير الاستاذ محمود الحبوبي والشاعر الكبير الاستاذ صادق الملائكه ابو الشاعرة الكبيرة نازك الملائكة والشاعر الاستاذ صادق الاعرجي والشاعر محمد حسين الشبيبي وغيرهم، بدأ اول مجلس لي في داره عام 1976 الكائن في بغداد شارع فلسطين واستمر بهذا المجلس حتى انتقاله الىشقته في مجمع الصالحية السكني عام 1986بعنوان ندوة الاثنين امتدادا واعتزازا بمجلس سيدة الغناء العربي السيدة ام كلثوم عندما حضرت عدة جلسات لهذا المجلس في صبيحة يوم الاثنين من كل اسبوع عام 1961 استمر مجلسه الشهري مساء كل يوم الاثنين الاول من كل شهر والذي يبدأ من الساعة الثامنة واستمر هذا المجلس حتى الشهر الثاني من سنة 2003.

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