صباح نوري المرزوك بين الفهرسة والتأليف

جهود عقود تتكلل بمعاجم مفيدة

نجاح هادي كبة

حياته ونشأته

ولد في الحلة سنة 1370هـ/1951م، تخرج في قسم اللغة العربية ببغداد 1972م وحصل على الماجستير والدكتوراه من جامعة أنقرة سنة 1989م في الأدب المقارن، عمل مدرساً ومديراً ثم انتقل إلى جامعة بابل تدريسياً ورئيس قسم، يهتم في الفهرسة والبحث الأدبي والكتابة عن الحلة والفولكلور. المرزوك، 2008م، ص 147-148. لقد ولد صباح في زقاق عكد المفتي بمحلة جبران في وسط مدينة الحلة الذي ولد فيه د. علي جواد الطاهر وبعد اثنتين وثلاثين سنة ولد صباح نوري المرزوك السباك سنة 1951م الموافق لليلة القدر لسنة 1370هـ…بدأ حياته في الكتاتيب فحفظ القرآن الكريم ثم دخل المدارس الرسمية، كان في المدرسة الابتدائية…وهو في الصف الرابع الابتدائي- معلم يؤم المكتبة مع تلاميذه وكان صباح أحد هؤلاء التلاميذ فبدأ يقرأ وأول كتاب قرأه “صلاح الدين الأيوبي” فتشجع بعدها على القراءة في المكتبات ففي الدراسة المتوسطة بدأ يطالع بشغف، وفي العطلة الصيفية كانت مكتبتا ابن إدريس والصادق في محلة التعيس مكاناً لوجوده اليومي فقوي ساعده على القراءة والاطلاع ففي الإعدادية حرّر نشرة جدارية بمفرده عن السياب وبعد حصوله على البكالوريوس والماجستير والدكتوراه وظهور بوادر إمكانته العلمية صارت له مكانة مرموقة بين أقرانه. عوض، 2008م، ص 29-30. بتصرف.

مؤلفاته

له مؤلفات عديدة منها ما طبع ومنها ما ينتظر الطبع :

الكتب المطبوعة :

– أعلام حليون ، سلسلة أصدرها درس فيها أعلاماً من مدينته الحلة الفيحاء.

– الدكتور جواد أحمد علوش، حياته وأدبه، يحمل الرقم 1 في السلسلة العام 1998 الحلة.

– رؤوف الجبوري، الصحافي الأديب، يحمل الرقم 2 في السلسلة العام 1998 الحلة.

– طه باقر، الذي عرف كل شيء، يحمل الرقم 3 في السلسلة العام 1998 الحلة.

– عبد الجبار عباس، فتى النقد الأدبي في العراق، يحمل الرقم 4 في السلسلة العام 1998 الحلة.

– كاظم التميمي، صحافياً وشاعراً شعبياً، يحمل الرقم 5 في السلسلة العام 1998 الحلة.

– هادي جبار الحلي، من شعراء الشعب، يحمل الرقم 6 في السلسلة العام 1999 الحلة.

– طارق حسين كاظم ، صحفيًّا وشاعراً غنائياً يحمل الرقم 7 في السلسلة ، 1999م، الحلة

– عبد السلام الحافظ الهيتي، الخطيب المجاهد، يحمل الرقم 8 في السلسلة العام 1999 الحلة.

– مقبولة الحلي، قمرية الفيحاء، يحمل الرقم 9 في السلسلة العام 1999م، الحلة.

– الدكتور أحمد سوسة، الري والحضارة.

– عالم سبيط النيلي وأسرته.

– معجم الكتاب والمؤلفين العراقيين 1970-2000 بيت الحكمة، بغداد، بثمانية أجزاء.

– موسوعة أعلام العرب في القرنين التاسع عشر والعشرين.

موسوعة صدرت عن بيت الحكمة، بغداد العام 2002م وكان نصيب باحثنا الدكتور المرزوك منها تحرير 28 مادة من الموسوعة.

– جميل بن معمر رائد الشعر العذري عند العرب/الحلة/مكتب الغسق/2002م، عدد الصفحات 79.

– مدينة الحلة مع لجنة/ الحلة/ 2002م.

– دليل المؤلفين الحليين/مركز بابل للدراسات/الحلة/2002م.

– معجم الأمثال الحلية/الحلة 2004م/ عدد الصفحات 72.

– معجم الأقوال والتعابير والكنايات الحلية/مكتب أحمد الدباغ/الحلة/ عدد الصفحات 160.

– تكملة البابليات أو تاريخ الحركة الأدبية في الحلة 1900-1970م.

– بدر شاكر السياب/الحلة دار الأرقم/2007م.

– رؤيا العالم قراءات في قصيدة غزل حلي للشاعر موفق محمد من منشورات المؤتمر الوطني العراقي/2007م، عدد الصفحات 67.

– تصحيحات واستدراكات على معجم المؤلفين لكوركيس عواد، نشر على شكل حلقات في مجلة الذخائر التي يصدرها الدكتور كامل سلمان الجبوري في بيروت بين 2008-2009م.

– النهضة الفكرية في الحلة/الحلة/دار الأرقم، 2008م، عدد الصفحات 186.

– مؤلفات الحليين المطبوعة في اللغة والأدب، عن مركز الدراسات الحضرية والتاريخية/جامعة بابل، سلسلة دراسات، العدد 12/2009م، عدد الصفحات 205.

– المطبوع من ديوان الشعر العربي حتى العام 1975م في جزئين، عدد الصفحات 805/الناشر دار الفرات، الحلة.

– ابن زيدون في المصادر القديمة والمراجع الحديثة/ دار الأرقم للطباعة في الحلة، 2009م، عدد الصفحات 96.

-نازك الملائكة في المراجع العربية والمعربة، الموسوعة الثقافية، العدد 69/العام 2009م.

– محمد باقر الحلي : سيرته وشعره، مطبعة مؤسسة شهيد المحراب، النجف الأشرف 2009م، عدد الصفحات 20.

– مساهمة العراقيين في ترجمة الكتب الأجنبية، الحلة، 2011م وهو تعريف بالكتب الأجنبية التي ترجمها مترجمون عراقيون.

– المنتخب من كتب الأدب بالاشتراك مع الدكتور أسعد النجار ، هذا الكتاب اعتمدته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتدريسه في المرحلة الثانية في فروع اللغة العربية لكليات المعلمين في العراق/مكـــتبة الصادق 2011.

– محمد علي اليعقوبي/مجموعة باحثين/2011م/النجف الأشرف.

– خليل مطران في المصادر العربية والمعربة، طبعته لجنة الاحتفال بالشاعر خليل مطران في سراييفو/2011م…الخ. الكرباسي ، 2014م ، ص2-5

الكتب المخطوطة منها

-معجم الشعراء العراقيين في القرن العشرين بالاشتراك مع سعد الحداد.

-معجم شعراء الحلة حتى منتصف القرن الثالث عشر الهجري.

– حرف الطاء في اللهجة العامية الحلية.

– تاريخ كرة القدم في الحلة.

– ألقاب بعض الشعراء المعاصرين. وله بحوث ومقالات منشورة في الصحف والمجلات العراقية.

الكرباسي، 2014م، ص 2-5

نشاطه الإداري والتدريسي :

له نشاط إداري ولاسيما في التدريس منه :

– رئيس لقسم اللغة العربية والاجتماعيات في معهد إعداد المعلمين في كركوك.

– عضو اتحاد الأدباء والكتاب العراقيين.

– نائب رئيس جمعية الرواد الثقافية في بابل.

– رئيس لوحدة الإعداد والتدريب في المديرية العامة لتربية بابل.

– تدريسي في كليتي التربية والتربية الأساسية، جامعة بابل منذ العام 1994م.

– شغل رئيساً لقسم اللغة العربية في كلية التربية جامعة بابل العام 1993م وهو من الذين أسهموا بفتح الدراسات العليا في القسم المذكور.

– مدير مركز دراسات الحلة، وثائق الحلة للفترة 1999م-2000م.

– أعير للعمل في الجماهيرية العربية الليبية تدريسياً في المعهد العالي التربوي في بني وليد للعام الدراسي 1999م-2000م.

– حصل على لقب أستاذ في شهر مايس/2009م.

– حصل على تفرغ علمي للعام الدراسي 2009-2010م في جامعة أنقرة، كلية الآداب، قسم الدراسات الشرقية.

عوض، 2007م، ص : 29-30 الكرباسي، 2014م، ص3 بتصرف .

وقد أختير عضواً في لجنة تأليف الكتب السريانية والقوميات الأخرى لمادة اللغة العربية للمرحلتين المتوسطة والإعدادية في وزارة التربية 2012م.

المؤتمرات والندوات التي شارك فيها :

1990م – ندوة نقد الشعر، التي أقامتها جامعة الموصل.

1987م-2005م، وجهت له دعوة لحضور مهرجان المربد.

1993م – المؤتمر العلمي الرابع للمجلس الأعلى للجمعيات العلمية العراقية في بابل.

1995م – ندوة الحلة في التراث جامعة بغداد، مركز التراث العلمي العربي.

2001م – المؤتمر العلمي لجامعة القادسية/الديوانية.

2005م – مؤتمر المثقفين العراقيين/بغداد/وزارة الثقافة. جميع مؤتمرات جامعة بابل من الأول-المؤتمر الثامن.

2005م – مؤتمر ديوان شرق-غرب، في بغداد.

2006م – أسبوع المدى الثقافي في أربيل.

2007م – مهرجان المتنبي في الكوت.

2007م – مهرجان الحبوبي في الناصرية.

2008م – مركز دراسات الكوفة بالتعاون مع كلية الآداب في جامعة الكوفة.

– مؤتمر دور النجف في نشر الكتاب العلمي.

2008م –ندوة إبراهيم السامرائي في كلية التربية في سامراء جامعة تكريت.

2008م – مؤسسة جائزة الإبداع الشعري عبد العزيز البابطين في الكويت، كتابة مادة عن مئتي شاعر عراقي في معجم البابطين للشعر العربي للقرنين التاسع عشر والعشرين.

2009م –ندوة أقيمت عن الشاعر أحمد الصافي النجفي في النجف.

2010م –مهرجان مصطفى جمال الدين الثاني في سوق الشيوخ في الثاني من شباط/2011م.

2011م –مؤتمر كلية التربية في سامراء جامعة تكريت عن : الشاعر جرير في ميزان النقد.

2011م –ندوة أقامتها كلية الآداب جامعة الكوفة بمناسبة أربعينية شيخ المحققين هلال ناجي.

2011م – ندوة أقامتها رئاسة جامعة بابل في الحلة بمناسبة أربعينية شيخ المحققين هلال ناجي.

* أشرف على عدد من رسائل الماجستير في كلية التربية وكلية التربية الأساسية في جامعة بابل.

* درّس في الدراسات العليا للماجستير في قسم اللغة العربية بكليتي التربية و التربية الأساسية. الكرباسي، 2014م، ص 3.

* ناقش عددا من رسائل الماجستير في كليات التربية بجامعات بابل والمستنصرية وتكريت وكلية اللغات في جامعة بغداد وكلية آداب الكوفة.

* اشرف على أكثر من 150 بحث تخرج لطلبة البكالوريوس.

* أجاز أكثر من 70 بحثا علمياً للنشر في المجلات الأكاديمية المحكمة.

* قوّم أكثر من 60 رسالة جامعية للماجستير والدكتوراه تقويماً لغوياً. الكرباسي، 2014م، ص 3-4

الدكتور صباح المرزوك والحلة

قال فوزي الأتروشي عن صباح المرزوك : لفت الأنظار إلى كل أعلام مدينة الحلة، بل انه أصبح العنوان المرجعي المعرفي الأساس للتعرف على مدينة الحلة بتاريخها وتراثها وثرائها الفكري والأدبي من طريق كتب مثل معجم الأمثال الحلية و معجم الأقوال والتعابير والكنايات والأقوال الحلية.

إنّ صباح نوري المرزوك قدَّم للمكتبة العراقية خزيناً من المعلومات لغرض توثيق وأرشفة أعلام الثقافة والفكر مثلما قدموا نموذجاً للمثقف الذي ينزف من دون تعب أو كلل على أديم الورق. الاتروشي، 2014م، ص9.

وقال عنه الدكتور باقر الكرباسي المرزوك رجل خدم العلم والثقافة العربية خدمة جليلة ووصفه بأنه ابن النديم في الحلة الفيحاء وابن النديم هو ذلك الورّاق البغدادي الذي ألّف كتاب الفهرست قبل عشرة قرون ويضيف الدكتور الكرباسي بان الدكتور المرزوك هو ورّاق الحلة ومسجل تاريخها ومطبوعاتها الصادرة والمخطوطة وحافظ شعرائها وأدبائها ومؤلفيها شعراً ونثراً إضافة إلى انه حفظ لها فلكلورها ونشاطها المسرحي. الطائي، 2014م، ص9.

لابد من الإشارة إلى أن مؤلفاته جميعاً –مذكورة سابقاً-، بما فيها ما يخص الحلة الفيحاء.

أما الشاعر عبد الهادي عباس فله عن الفقيد قصيدة بعنوان رحلت حملها وجع

بابل :

رحلت دون أن تودعنا

هذه المرة الأولى التي لم تبتسم فيها

لأن فم الوردة غادرك

ها…يا بن الحلة يا بن جبرانها

وحيطانها الرطبة

يا طلعة الصباح في شناشيلها

قد رحلت…

وقبّلت شطها بلا فم

وتركت عكازتك أمانة الله بين

ضلوعها

لأنك تحبها جداً

كم نحبك…؟

عليوي، 2014م، ص17.

نبذة عن كتاب معجم الكتاب والمؤلفين العراقيين 1970-2000.

عن بيت الحكمة/ بغداد، صدر هذا المعجم في طبعته الأولى العام 2002م بثمانية أجزاء وبطباعة أنيقة، يقول الباحث المرزوك في تمهيد معجمه هذا يتابع هذا المعجم النتاجات العلمية والأدبية للعراقيين المطبوعة من كتب ورسائل جامعية ومقالات للفترة المحصورة بين 1970-2000/ ص: 4 .

منهجه فيه منهج يسهّل على القارئ أو الباحث أن يجد ما يبحث عنه بسهولة لأنه مرتب بحسب الحروف الهجائية، وهو معجم أعطى له الباحث من جهده كثيراً في جمع مادته وكتابتها وإظهاره معجماً مفيداً الكرباسي، 2014م، ص 4.

قال المرزوك إثر تكريمه برسالة فقط من وزارة الثقافة : ان هذا الكتاب هو جهد عمل لأكثر من ثلاثين عاماً باستعمال إسلوب البطاقات المعروفة في علم الفهرسة حيث ضم حصر أسماء وعناوين أكثر من عشرين ألف كتاب لثمانية آلاف مؤلف عراقي تم طباعتها خلال المدة من العام 1970م حتى نهاية القرن العشرين سنة 2000م، وأضاف الدكتور المرزوك في تصريحه للإعلام : ان الكتاب تم طباعته في مطبعة الإرشاد في بغداد ضمن مطبوعات مؤسسة بيت الحكمة التي تعد من المؤسسات العلمية، ضمن منشورات قسم الدراسات التاريخية حيث تم ترتيب مفردات الكتاب على وفق الحروف الهجائية لأوائل أسماء المؤلفين الذين جاء ذكرهم في المعجم وذكر المؤلفات التي قاموا بتأليفها واسم المطبعة وتاريخ الطبع وعدد صفحات كل كتاب فضلاً عن تقديم قائمة للمقالات العلمية المحكمة المنشورة في مئة وعشر مجلات عراقية وعربية وعالمية ويشار إلى أن اللغة التي تم الكتابة بها هي اللغة العربية واللغات الشرقية والأوربية مشيراً إلى انه تم تقسيم الكتاب على ثمانية أجزاء كل جزء من هذه الأجزاء مجموعة من أحرف الهجاء لأسماء المؤلفين الذين ورد ذكرهم في هذا المعجم موضحاً ، ان اغلب المؤلفين هم من المثقفين والأساتذة الجامعيين والمحامين والأطباء والمهندسين الزراعيين ورجال الدين والشعراء والأدباء وأصحاب المهن المختلفة في عموم القطر. الموسوي، 2014م، ص11.

وفاته

توفي الأستاذ الدكتور صباح نوري المرزوك في 17/1/2014م في حادث مروري بين بغداد-حلة وكان بمهمة علمية.

المراجع

– الاتروشي، فوزي 2014م، المرزوك…نجم بابل المضيء ابداً، جريدة الزمان، صفحة ألف ياء 9 ع : 4720 س : 16 .

– الطائي، غزاي درع 2014م، العلامة الدكتور صباح نوري المرزوك، جريدة الزمان، صفحة ألف ياء 9 ع : 4720 س : 16 .

– عليوي، بشار2014م، بابل تؤبن فقيد الثقافة العراقية الدكتور صباح نوري المرزوك، جريدة المدى، ثقافية، ع : 2992 س : 11.

– عوض، عبد الرضا2008م ، أدباء وكتاب بابل المعاصرين، ج3 ، ط1 دار الفرات للطباعة في الحلة.

– الكرباسي، باقر محمد جعفر 2014م، الجهد البيبلوغرافي عند الدكتور صباح نوري المرزوك، ملحق جريدة المدى عراقيون ع : 3054 س : 11.

– المرزوك، صباح نوري 2008م ، النهضة الفكرية في الحلة، دار الأرقم للطباعة، الحلة.

– الموسوي، كاظم 2014م، شيخ المفهرسين العراقيين، ملحق جريدة المدى عراقيــــــون ع : 3054 س : 11.