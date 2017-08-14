الكرة العراقية ..إنجازات ونجوم

عدسات المصورين توثّق أفراح المستطيل الأخضر

بغداد – الزمان

في ليلة بغدادية جميلة وضمن اطار الاماسي الثقافية والفنية افتتح وزير الشباب والرياضة عبد الحسين عبطان معرض الصورة الرياضية الذي اقامه مركز اوج بغداد الثقافي مساء السبت الماضي ، ويعد المعرض الاول من نوعه احتضنته قاعة المركز خصصت له الجهة المشرفة عنوان ( الكرة العراقية .. انجازات ونجوم )

وبحضور عدد من الشخصيات الرياضية في مقدمتهم نائب رئيس اللجنة الأولمبية العراقية رئيس نادي الزوراء الكابتن فلاح حسن ورئيس نادي الشرطة اياد بنيان و رئيس الجمعية العراقية للتصوير الرياضي زهير ناظم مدير إعلام وزارة الشباب والرياضة علي العطواني وعدد آخر من نجوم الكرة والإعلام والثقافة افتتح المعرض الذي يأتي متزامنا مع الجهود التي تبذل على صعيد إنهاء الحظر الدولي المفروض على اقامة المباريات الدولية في العراق ، وقد عكست جانبا من الإنجازات التاريخية للكرة العراقية .. ويهدف المعرض الذي تمنى كل من تابعه من الجمهور الفني والرياضي ان يقام بشكل دوري بعد انتهاء كل موسم كروي خاصة لتوثيق اجمل اللحظات التي تحدث في ملاعبنا المتخمة بالنجوم الرياضية واحداثها الجميلة. المعرض كان بجهود وتوثيق الجهد التوثيقي الرياضي الإعلامي المميز ، ومركز أوج بغداد الثقافي ومديرته السيدة مينا الحلو .