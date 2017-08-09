200 مصور تنافسوا على المراكز الأولى

العراق يحرز المركز الخامس في مسابقة إسلاميات

وسام قصي

اعلن مؤخراً عن نتائج مسابقة اسلاميات التي اطلقها اتحاد المصورين العرب لمناسبة رمضان المبارك وعيد الفطر بتاريخ 9 حزيران الماضي 2017 .. إذ حصل على المركز الاول مصطفى الجندي من الامارات، اما المركز الثاني فكان من نصيب فاتن حسن آل هزيم من السعودية، وحصل المركز الثالث اسامة بكري من مصر، فيما حصل على المركز الرابع نور الدين مسعودي من المغرب، وحصل على المركز الخامس علي العبادي من العراق.

وكانت المسابقة التي اعلن عنها اتحاد المصورين العرب بالشروط والاحكام التالية بحسب الإعلان المنشور على جميع مواقع التواصل الاجتماعي:

* المسابقة مفتوحة لجميع المصورين العرب .

* عدم احتواء الصور المشاركة على أيّة مواد تعتدي على حقوق الملكية الفكرية للآخرين وأية جهة اخرى.. ويتحمل المشارك كافة المسؤوليات القانونية ازاء أى انتهاك لحقوق الغير، وان لا تتضمن الصور المقدمة الترويج أو الإعلان عن أى برامج أو منتجات، وأن لا تتضمن أية إساءة أو خرق لحقوق الانسان أو البيئة .

* يحق للمصور المشاركة بثلاث صور شرط ان تكون خالية من اي توقيع او علامة .

* ترسل الصور على هيئة ملف”JPG” لا يقل حجمها عن 1 ميجابايت .. بالالوان أو ألأبيض وألاسود الى الايميل الموجود في أدناه .

* لا يجوز إضافة تأثيرات تؤثر في أصل الصورة .

* تعد المشاركة في المسابقة إقرار بالموافقة على جميع الشروط والأحكام .

* في حال مخالفة المشارك لأي من الشروط والأحكام أعلاه، تعتبر الصـــورة مستبعدة ودون الحاجة للتواصل مع المشارك.

جوائز المسابقة

خصص الاتحاد جوائز للفائزين بالمراتب الثلاث الاولى وهي عبارة عن ميدالية الاتحاد .. كما خصص خمسة اجهزة تابلت مقدمة من شركة يا هلا العالمية للتكنولجيا- دولة الامارات العربية المتحدة .. ولخمسة فائزين يقول المصور والناقد عبد الرسول الجابري المشرف العام : المسابقة شارك فيها اكثر200 مصور .. بمعدل صورتين لكلّ مصور .. صور لعدد من الفنانين من كافة الدول العربية ودول المهجر .. وبعد اجراء الفرز دخلت الى التحكيم اكثر من 250 صورة.

وأضاف : اجريَ التحكيم بصورة الكترونية .. على مرحلتين وكتب كل محكم وهم كل من الاساتذة : جلال المسرى من مصر رئيسا للجنة التحكيم .. وعضوية سقراط قاحوش من الاردن / جلال شيخو من سورية / رسول بابل من العراق / علا خلف- جائزة حمدان / محمد بشير من السودان / نور الدين الغماري من المغرب، تقييمه منفردا وبصورة سرية تامه. وتابع : ان هذه الحراك بدأ منذ عام 2013 بمعدل مسابقة واحدة كل شهرين .. اضافة إلى الجوائز المركزية المتمثلة بجائزة الشارقة للصورة العربية التي تطلق سنويا .. إذ اتخذت الصفحة الرسمية لاتحاد المصورين العرب على عاتقها إجراء مسابقات دورية الغرض منها التشجيع والتطوير، وتعـــتبر بمثابة ورش تعليمية؛ لفهم محاور التصوير المختلفة والتنويع والتجديد .. موجها دعوته لهم بتكثيف المشـــــــاركة في هذه المسابقات. تجدر الاشارة الى ان الاستعدادات قائمة من خلال اللجنة للبحث عن ثيمات ومواضيع جديدة تهدف الى تطوير الكسب المعــــــرفي لدى المصور العربي.