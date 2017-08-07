حوار تحت سماء الحب مع باسم الخاقاني: للشعراء دور مهم في التظاهرات الإجتماعية

حوار: عمار عبد الخالق

{ من هو باسم الخاقاني ؟

– حزن مستتر تقديره البسمة الساحرة على شفاه حبيبته وكحل سال من عينيها فخُلق الفجر على قميصه ، يستفيق مع الحزن مبكراً ويبكي وطنه سراً ويتلو اياته وحيدا ولايدنو من الكاذبين

{ ماهو واقع المستوى الثقافي في حركة تجديد

– الشــعر الشعبي الحديث بعد 2010

حقيقة الامر ان المرحلة الشعرية التي بدأت بعد 2003 اثرت على الشعر الشعبي العراقي بموضوعاتها تأثيرا سلبيا فأظهرت لنا هذه المرحلة قصائد مرحلية توفيت سريعا بعد ولادتها لأنها تناولت موضوعات غير جيدة كما ان للطائفية و للاحتلال الامريكي ولخراب الجو السياسي والثقافي تاثيرا على الثقافة بصورة عامة والشعر الشعبي بصورة خاصة حتى جاءت ثلة شبابية شعرية تحمل هاجس الثقافة والوعي قرابة الـ2009 وكونت جدارا قويا من القصائد التأملية الجيدة تحمل موضوعات انسانية وفكرية وثقافية وتحمل رؤيا جديدة الّا ان الاحتلال الداعشي والارهاب اثر على كل شيء و رفع من الايقاع الحرب داخل القصيدة واعادت الدموية والتشنج والصراخ الى واجهة الشعر كحالة طارئة تذهب مع تحرير الوطن فالشعر مسكن روحي وجديلة انثى انسالت على ثيابها .

{ السياسي الشريف لايجلس خلف المكتب السياسي يكون في قلب المعركة وعلى خط النار يدافع عن شعبه …؟

هل ماقاله القائد جيفارا

يمثل مضمون قصيدة( يابرلمان الله جعت)

وهل تعتبر رسالتك في الشعر الشعبي ؟

– قصيدة (برلمان) هي نداء شعري وإحدى رسائلي التي قرأتها في ساحات الاعتصام والتظاهر والمهرجانات بين جموع الاحرار تحمل ثيمة الحرية والثورة على فساد السلطة السياسية التي اسائت للأنسان

{ هل تحدثنا بايجاز عن السوق الثقافي في الناصرية ؟

– شارع السوق الثقافي (ثقافيّون) هو تأسيس لشارع ثقافي في سوق الشيوخ وهو نهر بجانب الفرات أسسه وعمل عليه منتدى النوّاب الثقافي ومحفل بلاديّون الثقافي تحت خيمة التجمع الثقافي في سوق الشيوخ سيكون منصة للموسيقى والمسرح والشعر والفوتغراف والرسم والنحت وكل اجناس الفن والادب و سيكون هناك ايضا تواجد لمكتبات سوق الشيوخ ومكتبات ودور نشر عراقية مهمة كما حصل الشارع على دعم وتهاني من اهم المؤسسات والنقابات والاتحادات الثقافية والاعلامية الكبرى في العراق مثل نقابة الصحفيين العراقيين واتحاد الكتّاب والادباء العراقيين وشبكة الاعلام العراقي وتضامن الكثير من طلبة واساتذة جامعات عراقية مع شارع السوق الثقافي

{ هل كان تاثر الشاعر باسم الخاقاني بقصائد او شعراء في الجيل السابق ؟ وماهي أقرب قصيدة لك؟

– تأثرت بكل الثورات وبكل رجال الثورات شعراء كانوا ام لا وعلى رأسهم ابا عبد الله الحسين العظيم (ع) واقرب قصيدة لي هي حبيبتي

{ لم تكتب القصيدة الهجاء حتى هذه اللحظة ماهو سبب في ذلك ؟

عن بقيت زملائك الشعراء التي اصبحت هوايتهم ؟

– قد اتهم في اجابتي هذه بالغرور لكن هي صراحة الى الآن لم أجد خصما حقيقيا وشاعرا يستحق ان اشغل قصيدتي به كل الذين خاصموني من الشعراء هم أصغر من أكتب عنهم الشعر والهجاء

والهجاء يدخل في هدم الإنسان هوايتي الكبرى والمبدأ الذي اسير عليه هو بناء الانسان .

سامح أعداءك،

لكن لا تنس أبدا أسماءهم

{ هذا ماكتبه الشاعر جون كنيدي

ماذا قلت للناس الذين تكلموا على باسم الخاقاني في زاوية الشعر الشعبي؟

– اعدائي الذين لن اسامحهم ولم أنسى اسماءهم هم اعداء الشعب من الساسة واللصوص والارهابيين

وكتبت عنهم الكثير و قصيدة برلمان مثالا وقصائد اخرى .

{ في ظل هذا التعسف والاضطاد الذي يعيشه البلد من الحركة السياسية ؟

هل تؤمن ان المنجز الثقافي بصورة عامة وبصورة خاصة الشعر الشعبي قادر على تحريك البوابة العالم ونشر الرسالة الثقافية؟

وهل يوثر على محتوى القصيدة الشعبية ؟

– السلطة المتعسفة في اسبانيا قتلت الشاعر الشعبي لوركا لكن لم تستطع قتل قصيدته حتى وصلت قصائده الى آخر نقطة في العالم واصبحت اناشيد للحرية .

{ هل اصبح الاستهلاك في البرامج الشعرية في العراق ؟

وزادت مظلموية الشعراء الشباب؟

– لا يمكن ان نطلق على شاعر حقيقي مفردة (مظلوم اعلاميا ) وليس هناك شاعر شاب وشاعر كبير هناك قصيدة جيدة وقصيدة رديئة

وكل معدّين و مقدمين البرامج الشعرية اليوم يحاولون ان يخرجوا بفكرة جديدة لكن اعتقد انهم لم ينجحوا في تصدير الشعر الشعبي العراقي الى العربية وارى ان البرامج الشعرية الخليجية سبقت البرامج العراقية في تصدير القصيدة الخليجية والنبطية الى العالم العربي

{ كيف اخذ الشاعر دوره في مجال الاحتجاجات؟

– للشاعر والفنان والاديب دور مهم في خلق الاحتجاج في ارواح الناس . والشاعر الشعبي بأعتقادي له دور مهم في الاحتجاجات الا ان دوره سيكون اكثر وضوحا وتأثيرا في السنوات المقبلة بعد خروج الارهاب الداعشي من العراق .

{ ماهو سبب خلافك مع اتحاد الشعراء الشعبين في الناصرية ؟

– دعنا نتكلم عن الجمال المطلق ولنترك الحديث عن المشاكل والخلافات . واطمئنك اكثر اني اليوم اعتزلت الانتماء عن كل الاتحادات .

{ الظاهرة المخيفة والمرعبة جدا بالنسبة الكثير من الناقد والشعراء ؟

ظهور عدد كبير جداً من الشعراء الشباب؟

وبدء يعكس ملامح غير لائقه في داخل القصيدة وصوره شعريه هزيله جداً ؟ ماهو سبب في ذلك؟

– الشعر ليس حكرا على احد ، والعراق شاعر

والاشارة للشعر لايمكن ان تكون عن الكثرة والقلة في النهاية سيذكر التاريخ بعض الشعراء الذين يتركون بصمة حقيقية فالتاريخ الستيني الشعري ذكر لنا بعض الشعراء ولم يذكر الاخرين .

{ هل تذكرُنا المرايا حين نغيب ؟

– هل تذكر القصيدة باسم الخاقاني عندما يغيب عنها ؟

المرآة أنثى و كلما ازدادت هذه الأنثى نقاءاً وشرفاً ستحفظ وجه حبيبها في حضوره وغيابه !!

{ هل تحدثنا قليلاً من اين بدأت القصيدة الشعبية ؟

وبالفترى الاخيرة اصبحت ضوضاء تعم كل الساحة الشعرية عن مسميات المدرسة الشعريه؟

بدأ الشعر الشعبي من أول شاعر في الكون ، اما عن ذكر المدارس فهذه هرطقات اطلقها بعض المحبين لبعض الشعراء لتهويلهم ليس الّا . مظفر النوّاب مثلا أرى إن اطلاق مفردة مدرسة عليه سيخنقه وسيؤطره ويجعله اصغر مما عليه فهو ثورة .

{ في الفترة الاخيرة اصبح موضوع استنساخ القصائد امرا مهما لدى الكثير ؟ ماذا يجب ان نعمل لكي نقلل مثل هذه الظاهرة ؟

– الشاعر الجيد يعرف كيف يزرع الاقفال السرية بين قصائده فأن وجد السرّاق المفاتيح للدخول الى قصيدته هنا القانون لا يحمي المغفلين .

{ يستحيل ان تصنع شيئا عظيماً بدون عزلة عظيمة

– هذا ماقاله الكاتب والرسام

بابلو بيكاسو

{ ماهي عزلة باسم الخاقاني؟

– سفري وعزلتي من اسراري الجميلة والأسرار الجميلة تقتلها الصحافة

{ سوف نخرج عن صفة الحوار مع الشاعر بصورة مختلفة تماماً ؟

– كونك احد المثقفين

{ هل تصف لنا موضوع الالحاد في هذه الفترة لدى الشباب وماذا توجه لهم من نصيحة ؟

– التطرف الديني والمؤسسة الدينية التي تحولت الى سلطة خانقة هي المؤثر الاول في بروز الالحاد وهرب الكثير من الالهو يقول احد المفكرين ( اول شربة من كأس العلوم الطبيعية ستجعلك ملحداً لكنك ستجد الله ينتظرك في نهاية الكأس )

الله اجمل من ان ينكر واحلى من ان يضعوه في قفص المؤسساتية

فلم أر بدراً ضاحكاً قبل وجهها ..

ولم ترَ قبلي ميتاً يتكلمُ

هذا ماكتبه المتنبي قبل وفاتة ؟

هل لديك وطن؟

نهدها وطني الآمن

{ ماهي الاساليب او مناهج يتبعه الشاعر لكي يتقن قواعد الشعر الشعبي ؟

– اجمل الشعر ذلك الذي اخترق القواعد والشروط والقوالب و (القوانين وضعت لتخرق)

{ باسم الخاقاني قليل الحضور في الامسيات الشعرية والمهرجانات ؟

وحتى البرنامج الشعرية؟

– اغلب البرامج والمهرجانات والاماسي هجينة وتسيء للشاعر والشعر فتجدني حاضرا اينما كان للشعر هيبة وإحترام .

{ من شعراء الناصرية يتهمون باسم الخاقاني بعدم قدرته على كتابة الون الشعري (الابوذية)؟

وتقتصر كتابته على الشعر الحر ؟

– كتبت اغلب الوان الشعر والابو ذية لون جميل وكتبته ايضا واحبه لكن اقتصرت اغلب الابوذيات على مواضيع ذاتية ووجدانية وارى بأن الشاعر مهمته كبيرة يحتاج مساحة كبيرة من الحرية ليطلق صوته من خلال نص حر

{ محمود درويش يقول كن عراقياً لتصبح شاعراً ياصاحبي ؟

ماتفسيرك لهذا البيت ؟

– درويش لم يغال ولم يجامل بقوله هذا فالعراق بلد المتنبي والجواهري والسياب ونازك والنوّاب وعريان

وبلد اول اغنية .

{ باسم الخاقاني متهم بالكتابة لأكثر من شاعرة شعبية وفي نفس الوقت الكثير من الظواهر الشعرية النسوي بدأت تظهر هل تعكس حالة ايجابية ام سلبية ؟

– وجود المرأة في الوسط الشعري ضروري وانا فرح لأزدياد اعدادهن ونوعيات قصائدهن ، لكن اكثر الشاعرات لا يملكن الشجاعة في الدفاع عن شرف قصائدهن .

اما عن اتهامي في الكتابة لبعض الشاعرات . باسم الخاقاني لا يبيع قصيدته بأي ثمن وبعض الشاعرات يعرفن هذا الأمر .. لكن بعض الشعراء الذين يكتبون للشاعرات والشعراء حاولوا ان يكتبوا بطريقتي وبمفرداتي وسلوكي داخل النص قصائد لكنهم فشلوا فأطلقوا هذه التهمة .

{ نلاحظ انعكاس تام على سر القصيدة في الاجيال السابقة ؟

عن الجيل الحالي ؟من حيث رسالة القصيدة

والمضمون والمحتوئ الفكري في داخل القصيدة ؟

ماهو سبب في ذلك؟

– لكل جيل مفرداته وموضوعاته وتوجهاته وثقافته ومن الطبيعي بأن كل جيل ينهل من الجيل الذي سبقه ويستفيد من تجربته واعتقد بأن مهمة الجيل الحقيقي الحالي اصعب من كل الاجيال خصوصا هو يواجه اليوم مؤسسات كبيرة ترعى ثقافة القبح والثقافات الهابطة . واعتقد بأن قصيدة اليوم هي الاجمل والاعمق وسيبقى لها اثر تاريخي في المستقبل .

{ كانت الأرحام اوطاننا فأغتربنا عنها بالولادة

هذا ماقاله ابن عربي ؟

ماذا يجسد الشاعر عن كتابة الغربة

بختصار ؟

– بالغربة البخور اليلتفت معذور

بعيون الوطن دخان ..

من مرثية للمرحوم الشاعر المغترب شاكر السماوي

{ مسك الختام لك ؟

– لا أحب النهايات فعلا

اتمنى لك النجاح الدائم وشكرا على الاسئلة العميقة وشكرا لقرائك.