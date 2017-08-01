بمناسبة الذكرى العشرين لوفاة شاعر العرب وحفيدة الجواهري:

لم يلجأ إلى ملك أو رئيس بل هم يتوددون

إليه وينشدون حظوته

لؤي الشقاقي

في شهر تموز من كل عام تمر احداث جسام طرزت صدر العراق وتاريخه ولكن بعضها تركت فيه طعنات , ابرز الاحداث هي وفاة شاعر العرب الاكبر وصناجتهم خليفة المتنبي ووريث عرشة وسيفه وترسه وخياله وشريكه في جزالة لفضة وعميق معاني كلماته وتصويره للشعر كانما نرى فيلما او بانوراما ولا نســـــمع قصيدة , في 27/7/1997 توفي سيد الكلمات وفارسها محمد مهدي الجواهري في الشام بعيداً عن ارض العراق عشقه ومنفاه مأواه وغربته وفرحه وحزنه قحطه ونواله.

ويكأن العرب قد توقفوا عن تداول الشعر والشعراء قد اعجزوا عن الشعر وكان ان الزمان قد توقف بعد موت المتنبي ليعود للمضي مرة اخرى بولادة الجواهري ليكون بحق خليفة المتنبي بلا منازع “وللمفارقه ان المتنبي والجواهري عراقيان وخليفتهما عبدالرزاق عراقي ايضاً ويموتا بعيدا عن وطنهم” ولعل ديوان شعره هو الاوحد في تاريخ الشعر العربي، بل والعالمي، بمحتواه الوطني الذي يضع مصالح ومطالب الشعب والوطن فوق الذات وكل شيء آخر , بثرائه اللغوي والبلاغي كأنه يمتطي صهوة الكلمات ويقودها كما يريد ويشتهي ويوجهها حيث يرغب فلا عجب انه يقرن بالمتنبي .حياة الجواهري مليئة بالمواقف والاحداث انها تاريخ العراق بل هي العراق لأن الجواهري هو العراق نفسه لسانه وقلمه وذاكرته الناطقة .في ذكرى وفاته العشرين كان للزمان لقاء وحوار مع حفيدته ووريثه دماثه خلقه ونقاء روحه ولطافته السيدة الرائعة بان فرات الجواهري: {

ماذا يمثل لك الجواهري ؟

– الجواهري جدي الحبيب الذي احمل اسمه وافتخر اني حفيدته ولي معه ذكريات حيمية ستبقى خالدة في القلب والذاكرة مدى العمر.اما الجواهري كشاعر فهو رمز وطني عراقي حمل في قصائده حب العراق وأرخ تاريخ العراق بافراحه واتراحه.

{ كيف كانت طفولتك وصباك في كنف اب مثل فرات وجد مثل الجواهري؟

– يمكن اختصار وصف هذه المرحلة في كنف هذين الرجلين بكلمة واحدة هي (القراءة ) الكتاب كان العنصر الاساسي في حياتي منذ الطفولة وقصص الاطفال وحتى الان ولعل اجمل نصيحة اخذتها من الوالد هي ( أقرئي كل شيء ولكن لا تتأثري بكل ما تقرأين ) وهذه كانت مسؤولية كبيرة في اختيار قراءاتي والتفاعل معها.

{ كيف كانت علاقة الجواهري بابنائه وعائلته ؟

– الجواهري كشاعر بحياته الحافلة بالنضال والصراعات السياسية والسفر والغربة انعكست على طبيعة علاقته باسرته وللحقيقة فهو لم يكن رب اسرة بالمعنى التقليدي لانشغاله بالصحافة والادب والشعر والنضال الا انها في المجمل علاقة حيمية وكان صديق اولاده اكثر من كونه اب تقليديا يتعامل معهم باسلوب ديمقراطي متحرر .”في كل البيوت التي سكنها كان هناك ركنه او غرفته الخاصة ينزوي فيه مع ذاته وشيطان الشعر كما يسميه”

{ مواقف مهمة في حياة الجواهري؟

– الجواب على هذا السؤال يحتاج الى سطور وصفحات ولكن اختصارا يمكن القول ان كل قصيدة للجواهري هي وليدة موقف مهم في حياته أثر فيه وتفاعل معه فتمخض عن ولادة قصيدة خالدة .

{ ما أهم المحطات في حياة الجواهري ؟

– كل مرحلة من حياة الجواهري هي محطة مهمة , طفولته ونشأته في النجف ومرابع الصبا في بيئة دينية ثقافية محدودة بضوابط اجتماعية , شبابه وانغماره في الصحافة والشعر والنضال السياسي , محطات السفر والغربة ومعاناتها , محطة الشيخوخة والبساط الاحمر عند الملوك والرؤساء والمحافل الشعرية العربية والدولية كلها محطات مهمة ولكل محطة ميزاتها وتفاصيلها وتأثيرها على شخصية الجواهري وشعره .

{ ما هو البرنامج اليومي للجواهري؟

– لايوجد برنامج يومي تقليدي في حياة الجواهري ما عدا في سنينه الاخيرة , كل يوم هناك حدث جديد وموقف جديد ينبني عليه تفاصيل ساعات النهار .

ولا توجد ساعات معينة لكتابة الشعر فالشعر وحي ياتيه في كل الوقت واي وقت فينزوي في مخدعه الخاص وقد يطول الوقت او يقصر حسب القصيدة وتبعا للالهام .

قيلولة الظهيرة هي من الطقوس المقدسة التي لايمكن المساس بها مهما كان السبب , جلسات السمر اليلية مع اصدقائه من الشعراء والادباء كانت متعته اليومية .

{ ما هي الاكلات المفضلة لديه ؟

– الجواهري لم يكن شرها للطعام وبسيطا جدا في نظامه الغذائي ومنظما جدا في اختيار الطعام الصحي ,ولكن بالتاكيد لنشأته النجفية تاثير كبير في حب الطعام النجفي وبالذات تشريب اللحم ومرق السبانغ او السبزي .

{ كم عدد مؤلفاته الادبية والصحفية؟

– هناك دواوينه التي كانت باكورتها (حلبة الاديب ) عام 1921 وديوان 1936 وديوان وزارة الاعلام 1972 بسبعة اجزاء وديوان بريد الغربة وديوان بريد العودة وديوان خلجات وديوان دار العــــودة في بيروت 1984 وديوان دار بيسان في دمشق في 1995 .

وهناك كتاب (ذكرياتي ) بجزأين والذي سرد فيه مذكراته اضافة الى كتاب (الجمهرة) الذي جمع فيه مختارات شعرية لشعراء عرب من العصر الجاهلي والاموي والعباسي.

{ هل أثر عمله الصحفي والادبي ومواقفه السياسية على عائلته؟

– بالتاكيد وكثيرا , عمله الصحافي والادبي لم يكن دربا مزروعا بالورود بل كان دربا موحشا مليئا بالصخور والعراقيل والالام واعتقالات وتوقيف اجباري عن الكتابة وملاحقة فسفر وغربة وهذا بالتاكيد خلق حياة غير مستقرة اثرت كثيرا على حياته وعائلته .

ويمكن اضافة الى ان عائلته دفعت ثمن مواقفه السياسية سواء كان ابناؤه ينهجون نفس نهجه او لا .

{ هل كانت لديه علاقة بالفن (مسرح – سينما ) ومن هم اقرب اصدقائه من الفنانين العراقيين والعرب ؟

– الجواهري شاعر وكل شاعر هو فنان وبالتاكيد يتذوق كل انواع الفنون وهو صديق الكل فمن الطبيعي ان يحظى بعلاقة طيبة مع الفنانين .

كثير من الفنانين العراقيين كانوا يزورونه باستمرار خاصة في العقد الاخير من عمره وحياته في سوريا حيث كان بيته ديوان استقبال الكثير من الفنانين العراقيين مثل فؤاد سالم ويوسف العاني .

{ هل كان يحب الموسيقى العراقية والعربية والعالمية ؟

– (بالله هذا سؤال يا سنان ؟؟)

الشعر بحد ذاته هو موسيقى , وكل شاعر يبدع في شعره يكون موسيقيا بالفطرة , من الغناء العراقي كان يحب المقام العراقي وناظم الغزالي ومن العربي ام كلثوم وعبد الوهاب اما المسيقى العالمية فيفضل الكلاسيكية .

{ هل سجن و أعتقل بسبب مقالة او رأي؟

– كثيرا , خاصة في العهد الملكي في الاربعينيات ولكن فترات السجن والاعتقال لم تكن طويلة ذلك ان الجواهري شخصية جماهيرية وكان هناك دوما من يتدخل ويتوسط في اخراجه من السجن .

{ هل تعرض لمضايقه او منع من كتابة رأيه؟

– بالتاكيد وقد توقفت صحفه لاكثر من مرة عن الصدور وفي كل مرة كان يعتقل ويسجن فيها فهي عبارة عن توقف عن النشر والكتابة .

{ الكثير يسألون عن حقيقة قصيدة ( سل ضجيعك ) ؟

– القصيدة ليست للجواهري , والضالعون في الشعر والادب يعرفون ذلك ويستطيعون تمييز اسلوبها الركيك البعيد عن اسلوب الجواهري الشعري .

– القصيدة لشاعر معارض اسمه (حسين الرفاعي ) وتم تنسيبها للجواهري خوفا على حياته وقد نظمها بعد انتشار اشاعة سحب الجنسية العراقية من الجواهري وهي اشاعة لم تنفذ ولم يتم سحب الجنسية مطلقا من الجواهري .

{ رأييه بالثورات العراقية 1958 و1963 و1968

– يمكن القول ان ثورة 14 تموز قامت بسبب قصائد الجواهري الثورية ومناهضته للنظام الملكي والجواهري بارك الثورة بقصائد عديدة وساندها وان كان قد اختلف بعد ذلك مع سياسة الزعيم عبد الكريم قاسم وخرج من العراق نتيجة هذا الخلاف ولكن بقي وفيا لنهج الثورة اما انقلاب شباط 1963 فهي مجزرة وحشية وليست ثورة وناهضها الجواهري واما ثورة 1968 وعودة الجواهري الى العراق بعد غربة 9 سنوات فقد كتب عنها ولكن ناصحا وليس مادحا وكان على علاقة طيبة مع الرئيس احمد حسن البكر وبعض رجال القيادة .

ولكن اختلف كثيرا مع صدام حسين وتنبأ بعهده الديكتاوري الدموي فغادر العراق 1980 ولم يعد حتى رحيله 1997.

{ من هي الشخصيات السياسية الاقرب اليه عراقيا وعربيا وعالميا .؟

– كثيرة هي الشخصيات السياسية التي أثرت في الجواهري وكان لها دور في حياته ولكن لايمكن تحديد الاقرب والابعد , السياسي بطبعه شخص تفرض عليه ظروف العمل السياسي ان يكون متلونا ومتناقضا في مواقفه وهذه الميزة لا يحبها الجواهري صاحب الموقف الواحد والمبدأ والضمير الوطني الغيور .

ولهذا فقد تجد الجواهري مادحا وقارعا لنفس الشخصية السياسية حسب الموقف والظرف .

الجواهري لم يلجأ الى الملوك والرؤساء متوددا او مادحا كما يعتقد البعض بل ما حدث العكس هو ان السياسيين كانوا يتوددون للجواهري ويستميلون صداقته وحظوته لينالوا قصيدة مدح تؤرخهم على مدى الزمان .

كان معجبا بشخصية غاندي وله لقاء معه في مؤتمر السلام العالمي .

{ ما هو رأيه بحروب العرب مع اليهود ؟

– موقف الجواهري من القضية الفلسطينية هو موقف كل عربي وطني غيور على عروبته وعدالة قضية الشعب الفلسطيني وقد كتب الكثير من القصائد عن هذا الموضوع.

{ ماهو رايه بحربي 1980 مع ايران و1991 مع الكويت ؟

– الجواهري رجل سلام وكاره للحروب وكلا الحربين هي حرب استنزافية لم يحقق فيها العراق سوى اراقة دماء ابنائه وخسائر اقتصادية وسياسية فادحة وقد تيقن الجواهري بذلك من خلال نظرته الثاقبة في الشأن السياسي .

أنا العراق قلبي لسانه ودمي فراته وكياني منه أشطار بهذا البيت الخالد يمكن اختصار شخصية الجواهري وحياته ونضاله , رمز عراقي خالد احب العراق وأرخ تاريخه بافراحه واتراحه , ومن يحب العراق بالتاكيد سيحب الجواهري , لانه اللسان الناطق لكل من يحمل ضمير وطني وعقل متنور .