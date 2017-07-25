المهدي : فعالياتنا تمتد إلى جميع المحافظات

منظمة أمريكية تكرّم مبدعين عراقيين

وسام قصي

من اجل الارتقاء والنهوض بالفن، اقامت منظمة الفن للجميع الامريكية، بالتعاون مع دائرة الفنون التشكيلية، صباح الاربعاء الفائت، احتفالية ومهرجانا لتكريم الفنانين المتميزين العراقيين، في قاعة عشتار في مقر وزارة الثقافة والسياحة والاثار.

مدير عام دائرة الفنون الدكتور شفيق المهدي رحب باسم الوزارة والفنانين العراقيين بالفنان باسم العبودة رئيس المنظمة ، ورحب ايضا بالفنانين الحاضرين.

اشاد المدير العام بجهود الفنان مهدي المعلم الذي سعى لتنظيم المهرجان، اذ تذكر بلده العراق مدنه وفنانيه المؤثرين .. فالفن العراقي مؤثر حتى خارج حدود الوزارة.

وتابع حديثه: عام 2015 اقمنا 48 معرضاً و167 فعالية، وعام 2016 اقمنا 32 معرضا ، وهذا العام قرابة 25 معرضا .. رغم ان الميزانية صفر، واقمنا فعاليات في اقليم كردستان ايضاً .. والمطلوب ايضا في الوقت الحاضر من العراقي ان يثبت عراقيته .. فالفنان والمثقف هو حائط الصد الاول للهجمات التي اغتالات اماني الفكر العراقي .

الفنان باسم العبودة رئيس المنظمة نقل تحيات الشعب الامريكي وبارك كافة الجهود المبذولة .. قائلاً : الفن واجهة الدولة والمجتمعات .. والتشكيل هو رسول ينقل رسائل الى الدول الاخرى .. فقط اقول عراقيتي هي التي دفعتني لاخطو هذه الخطوة

الفنان مهدي المعلم ، منظم المهرجان، قال رشحنا 58 من الشخصيات المتميزة في العراق وتم الترشيح على سبعة اجزاء وهي : افضل شخصية عراقية للاستاذ الدكتور شفيق المهدي / والفنان قاسم سبتي / والاستاذ مؤيد البصام .. وافضل فنان عراقي الدكتور بلاسم محمد / الاستاذ حيدر خالد / والاستاذ خليف محمود / وعدد من الفنانين .. افضل ناقد فني وفنان د. محمد الكناني ، والاستاذ فهد الصكر ..افضل مخطط عراقي اوميد عباس .. افضل نحات علاء الحمداني / اد., ايهاب احمد .. أفضل فنان شاب قادر فاضل / الفنان احمد الزعيم .. افضل فنان جداريات الاستاذ عبد الامير المالكي والاستاذ شاكر خالد .. افضل فنان موهوب على الفطرة ، كريم ناصر / ازل عدي / سمر جمعة / نور قاسم .. افضل خزاف ، الفنانة ندى عسكر / والفنانة زينب الركابي .. الفن الرقمي سناء محسن ، الفن البيئي عقيل خريف ، افضل اعلامي واكب الفنانين عباس سليم الخفاجي.

واشار المعلم الى ان المنظمة تهتم باسماء الفنانين ورفع اسمائهم نحو العالمية والتكريم جاء .. لان هؤلاء الفنانين رفعوا اسم العراق رغم كل الظروف.

الناقد مؤيد البصام يقول: بادرة جميلة ان يتم تكريم الفنان في حياته .. وقضية مهمة للفنان والحكة الفنية والثقافية بشكل عام ؛ لانها تعطي حافزاً للاستمرار والابداع ولتقديم شيء اكثر ابداعاً .

وأضاف : نتقدم بالشكرالجزيل لمنظمة نعم من اجل الفن الامريكية لانها استذكرتنا وقدمت هذا التكريم.

الناقد فهد الصكر قال في تصريح: من دواعي سرور الفنان التشكيلي والمشهد التشكيلي العراقي بشكل عام ان تكون هناك منظمة خارج حدود وجغرافية الفن تعتني بالفن التشكيلي العراقي والمثقف .. وهذا الاهتمام يعد ارشفة ايضا لمسار التشكيل وللمنجز والفنان .

وتابع : ندرك تماما ان الفنان العراقي له حضور في المحافل الدولية والاوربية وبصمة اللوحة العراقية لها اكثر من حضور .. ونجد هذه المنظمات تسعى دائما ان تقدم شيئا للفنان العراقي رغم بساطتها لها اكثر من عنوان بالنسبة للتشكيل .. هذه التكريمات تمثل ارشفة لكل منجز بعد العام 2003 .. وندرك تماما ان الفنان العراقي لديه اكثر من منجز وان كان غير ظاهر او خارج العراق .. لذلك بدات هذه المنظمات تعنى بالفنان العراقي وتكرمه لمنجزه وابداعه وخطواته القادمة .. وانه اكثر من علامة رائعة وجميلة في المشهد العراقي.