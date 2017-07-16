كاتب وكتاب

ماذا تعرف عن دار المأمون للترجمة ؟

علاء خليل ناصر

تحت هذا العنوان صدر الكتاب الجديد للمترجم والكاتب المعروف ياسين الجبوري عن مؤسسة ياسين للنشر في ولاية فرجينيا في الولايات المتحدة الامريكية .وقد اتيحت لي الفرصة للاطلاع على فحوى الكتاب وتصفحه مما حفزني ذلك لتقديمه للقاريء الكريم . يعد الكتاب نقلة نوعية لما احتواه واستعرضه من معلومات وتفاصيل مهمة تتعلق بسير النشاط الترجمي بشكل خاص والثقافي بشكل عام. وقد حرص الكاتب على تسليط الضوء بشكل واضح على الجهد الترجمي المتنوع لمترجمي ومترجمات الدارفي مختلف اللغات مثل الانكليزية والفرنسية والالمانية والاسبانية والروسية اضافة الى منشورات الدار باللغة العربية وما نشر عبر المجلات والصحف الصادرة عن الدار مثل جريدة المترجم العراقي التى حازت على اعجاب القراء بعد صدورها رغم عمرها القصير.الى جانب مجلات بغداد بالفرنسية وكلكامش بالانكليزية والمامون بالعربية. وسلط المؤلف الضوء على مواضيع مهمة ومقالات مختارة نشرتها الدار بلغات متعددة عبر اقسامها المتخصصة مثل اقسام اللغات الانكليزية والفرنسية والروسية والالمانية والاسبانية. كما ابرز السيد الجبوري في كتابه المهم هذا الدور الترجمي لدار المأمون واقسام الترجمة فيها بعيداعن الاقسام الادارية والخدمية فيها.وهذه هي احدى المزايا المهمة التي ركز عليها الكتاب. حيث اعتمد المؤلف على ماقدم اليه من معلومات وتفاصيل وصور محدودة زودته بها الجهات المعنية في الدار .وقد استغل المؤلف بعض المواضيع المتميزة التى نشرتها الدار ,حيث ابحرمن خلالها بعيدا ليقدم للقارئ الاجنبي ، وهو هدف الكتاب، المزيد من التفاصيل والمعلومات المفيدة عن عراقنا الحبيب مطعمة بصور ولقطات ملونة وجميلة اضفت على الكتاب متعة مميزة . ان الكتاب يعد مرآة عاكسة لنشاط دار المأمون , وبوصلة مهمة للتعريف ببلادنا وحضارتنا ومجتمعنا المتآخي باطيافه الجميلة كافة . وقد اثار اعجابي هذا الكتابو هذا الكم المختار والمنوع من المواضيع والصور والتعليقات التي تعكس مضامين ذات مغزى ومعاني ذات مدلولات مؤثرة عن عاصمتنا الحبيبة التي شكلت دار المأمون مدخلا مهما للتعرف عليها. ولم يغفل السيد الجبوري الدور الذي لعبته جريدة المترجم العراقي التي كنت مديرا للتحرير فيها والتي ادت دورا متميزا في الساحة الاعلامية والترجمية والتي ترأس تحريرها د.علاء ابو الحسن العلاق المدير العام السابق للدار والذي لم يبخل عليها بالدعم والتشجيع. هذه الجريدة التي واصلت الصدور بنجاح لمدة عامين متواصلين وبلغتين هما الانكليزية والعربية. ولتعكس ثقافات وفنون الشعوب الفرنسية والروسية والاسبانية والالمانيةوالانكليزية . وحسنا فعل السيد المؤلف عندما سلط الضوء على هذه الجريدة وما نشرته من مواضيع متميزة وعندما خصص لها الفصل الثاني من كتابه الجديد هذا. والشيء الممتع في الكتاب هوتسليط المؤلف الضوء على بعض الاسماء العراقية المبدعة واللامعة التي تركت لها بصمة في تأريخنا الحديث,امثال المهندسة المعمارية الراحلة زها حديد ود.علي الوردي، والنحات المبدع الراحل محمد غني حكمت ,والشاعر معروف الرصافي,والباحث الراحل سالم الالوسي,والقاص عبد الستار ناصر, والمطرب فؤاد سالم, وشيخ المترجمين كاظم سعد الدين,والفنانة التشكيلية وسما الاغا وزميلتها نادية اوسي,والروائية المعروفة بتول الخضيري, وغيرهم من المبدعين . ان هذا الكتاب , بشكله الجديد وتصميمه المميز وتبويب صفحاته وتنوع مواده وحسن طباعته, يمكن ان يمنح القارى الاجنبي فرصة سانحة للتعرف على ابرز نشاطات ونتاجات دار المامون من جهة,وعلى معالم بلادنا الجميلة,وشواهد حضارتنا العريقة من جهة اخرى. لا يفوتني هنا ان اعرف القارئ العزيزبسطور عن مؤلف الكتاب المترجم المبدع والكاتب ياسين طعمة الجبوري. فهذا الرجل العراقي المبدع يعمل بصمت.بعيدا عن الاضواء.وقد خاض غمار الترجمة والكتابة منذ سنوات عديدة .ولد ياسين الجبوري في منطقة الفحامة في قضاء الاعظمية في بغداد واكمل دراسته الجامعية في بغداد, وبعدها اختار السفرالى الولايات المتحدة الأمريكية لاكمال دراسته العليا ,اذ حصل على عدة شهادات علمية من جامعات ومعاهد رصينة ومتخصصة في ميدان البرمجة المتقدمة والالكترونيات. له العديد من الكتب والمولفات المترجمة , منها مايتعلق بالسيرة النبوية الشريفة وسيرة ال البيت الكرام . ولعل ابرز اصداراته كتاب نهج البلاغة الذي اعيدت طباعته لاكثر من ست مرات الى جانب كتب واصدارات مهمة اخرى, كما الف المترجم الجبوري كتبا باللغة الانكليزية منها على سبيل المثال كتاب اسماء الله الحسنى,وكتاب مريم وعيسى في الاسلام, وكتاب مفهوم الله, وكتاب كربلاء وما بعدها ..وهو اول مترجم يترجم مؤلفات السيد محمد باقر الصدر.والسيد ياسين الجبوري يتمتع بعضوية جمعية الكتاب الاميركيين,وعضوية جمعية الكتاب والمثقفين العراقيين في استراليا وجمعية المترجمين العراقيين .

ان الاصدار الجديد للجبوري يقع في اربعمائة وثمانين صفحة من القطع الكبير وبالالوان ويضم صفحات منوعة باللغات العربية والانكليزية والاسبانية والفرنسية والالمانية والروسية.لقد سنحت لي الفرصة للتعرف على ياسين الجبوري عندما زارنا في احدى المرات في دار المامون للترجمة والنشرواستقبلته في مكتبي ويومها كنت مديرا للترجمة الفورية والتعاقبية في الدار,وقد تعرفت عليه وعلى اعماله في الترجمة والتأليف وكانت الترجمة هي الجسر الرابط الذي قرب بيننا ووثق هذه العلاقة المثمرة.اخيرا اقول ان مؤسسة غوغل العالمية للانترنيت ادرجت الكتاب على لائحتها للنشر,وتكفلت شركة امازون الامريكية المعروفة بالترويج له عالميا .

والكتاب صدر بخمس لغات عالمية.في ختام كلامي اتوجه بالتحية والثناء لمؤلف هذا الكتاب على جهوده القيمة وحرصه على اصدار هذا الكتاب واعبر عن تمنياتي الصادقة لان تعود دار المامون للترجمة الى سابق عهدها من النشاط والانتاج بعيدا عن صورة البؤس والخمول التى نشاهدها اليوم بسبب اعذار واهية ومفتعلة يحاول البعض التخفي وراءها بحجة الازمة الاقتصادية والتقشف .