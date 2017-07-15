إفتتاح المركز التسويقي لمنتجات التراث الشعبي

تمازج أعمال الأساتذة المحترفين وطلابهم

وسام قصي

افتتح وزير الثقافة والسياحة والآثار فرياد رواندزي ، صباح الأربعاء الماضي المركز التسويقي لمنتجات مديرية التراث الشعبي .. ومعهد الحرف والفنون الشعبية ، في منطقة الإسكان غربي بغداد.

وقال الوزير في تصريح لـ ( الزمان ) ان ( المعرض والسوق عبارة عن تجربة وخطوة اولى ويجب أن ننتظر … فهذه مقتنيات خاصة والذين يتقنون هم اشخاص غير عاديين ممن يحبون التراث والاعمال اليدوية )

وتابع (اعتقد ان على الوزارات أن تقتني عددا من هذه الأعمال التي تعبر عن التراث العراقي ، إذ يمكن استخدامها لتبادل الهدايا بين الوزارات ولكن ضمن المعايير .. فلو تمكنا من جذب الوزارات وفتحوا بعض الأسواق في المناطق السياحية ستكون خطوة جيدة).مدير عام دائرة الفنون التشكيلية الدكتور شفيق المهدي قال (دائرة الفنون تعمل منذ ثلاث سنوات بدون ميزانية ، إذ تم قطعها من وزارة المالية ، وأعتقد أن هذا الأمر حسن وليس سيئاً.. وعلى المديريات العامة ان تعتمد على نفسها بهذا الاتجاه وقد تمكنا من هذا ، اي ما يتم صرفه هو من مواردنا وهذا أمر صحيح وحسن ) .واضاف (اليوم افتتحنا المركز التسويقي لبيع منتجاتنا التراثية لكل من يرغب باقتناء ما يعبر عن تراثنا .. وهي خطوة أولى سنديمها بنتاجاتنا وهي شيء رائع )وتابع (سنبيع المنتجات مقابل اثمان مقبولة ومنافسة للسوق .. فمن المعيب والمخجل ان نستورد مواد تراثية من بلدان أجنبية ، هل من المعقول أن تصدر الصين لنا مواد تراثية مثل المسلة والقيثار ة والثور المجنح …. !! والكثير من الأعمال التي تعني روحنا المعنوية وهي مشوهة). ووجه المهدي الدعوة إلى الجميع للتوجه إلى هذا السوق لاقتناء المنتوجات التراثية الأصيلة .

اعمال صيانة

معاون مدير مدرسة التراث الشعبي المصمم وسام عبد الرزاق قال (بعد المقترح الذي قدمناه إلى المدير العام .. قمنا باستغلال القاعة الخارجية لمديرية التراث الشعبي ومعهد الحرف .. وأبدى المدير العام موافقته وبدعم وإسناد من مدير التراث ازمر احمد وتمت المباشرة بالعمل الذي تضمن اعمال حياكة وخزف وسيراميك وتصميم الازياء التراثية لوحات الرسم والطرق على المعادن ومشغولات يدوية اخرى) ..

مدير معهد الحرف والفنون الشعبية الفنان عدنان النقاش قال(هي فرصة لدعم الطالب والاستاذ ماديا .. وهي بوابة لنشر اعمال التراث والتعريف بها ، وهي النواة الاولى لبناء صرح تراثي لهذه البذرة عسى ان تثمر بجهد متواصل من مجموعة اشخاص عملوا بجدية) . وأضاف ( العملية تمت بدون موزانة وهي حالة ايجابية وفرصة ان ترى الجميع يقدم منجزاً يليق بهذا الصرح التراثي ، والعملية توافقية بين المعهد ومديرية التراث الشعبي ، أي مزج بين الاستاذة المحترفين والطلاب .. مع ملاحظة المستوى العالي للطلاب اقترب من مستوى الحرفيين).

قانون الوزارة

يشار الى ان معهد الحرف والفنون الشعبية تاسس استناداً الى احكام الفقرة (ب) من مادة الثانية والستين من الدستور والفقرة ( ثانياً ) من مادة ( 4 ) من قانون مجلس الوزراء المرقم بـ (20 ) لسنة 1991 ومادة 9) ) من قانون وزارة الثقافة المرقم بـ / 17 لسنة 2001 . وقرر مجلس الوزراء في تاريخ 4 / محرم / 14223 هـ الموافق 29 آذار / 2001 م ويؤسس في بغداد معهد يسمى ( معهد الحرف والفنون الشعبية ) يرتبط بمديرية التراث الشعبي التابعة لدائرة الفنون بوزارة الثقافة .ويهدف المعهد الى اعداد حرفيين مهرة متخصصين بالعمل في ميادين الحرف والفنون الشعبية بما يضمن استمرار هذه الحرف والفنون وتطويرها .ويسعى المعهد الى تحقيق اهدافه لتدريس الطلاب نظرياً وتدريبهم عملياً وتطوير مهاراتهم عن طريق البرامج التي يعدها لهذا الغرض .كما يمنح المتخرج من المعهد شهادة ( دبلوم فني تطبيقي ) في القسم المختص من اقسامه ويؤهل حامله اكمال دراسته العليا في المعاهد والكليات ذات العلاقة .ويعتبر المتخرج في المعهد متخصصاً في نوع من انواع التراث الذي درسه . يتكون المعهد من الاقسام الفنية الآتية: –اولاً – قسم الخزف والفخار / السيراميك .ثانياً – قسم الخط العربي والزخرفة .ثالثاً – قسم حياكة السجادوالنسيج اليدوي .رابعاً – قسم الطرق واعمال المعادن .خامساً – قسم الخياطة والتفصيل والازياء الشعبية .سادساً – قسم النحت والحفر على الخشب .سابعاً – قسم البناء التقليدي.و يشترط في من يقبل في المعهد ان يكون:

اولاً – عراقي بالولادة ومن ابوين عراقيين او عربيين بالولادة ومن اصل غير اجنبي.

ثانياً – لا يزيد عمره على 17 سبع عشرة سنة .

ثالثاً – حائزاً على شهادة الدراسة المتوسطة او ما يعادلها .

رابعاً – ناجحاً في الفحص الطبي ومدة الدراسة في المعهد خمس سنوات بعد الدراسة المتوسطة.