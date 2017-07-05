الذكرى السابعة عشرة لرحيل بطل فيلم فتى الصحراء

( الزمان ) تستذكر مسيرة الممثل والموسيقي كنعان وصفي

فائز جواد

مازال الجمهورالعراقي يتذكر الفنان العراقي الكبير كنعان وصفي الذي مازالت اعماله السينمائية والتلفزيونية محط احترام وتقدير الجمهور العراقي والعربي الى جانب اعماله الموسيقية الكبيرة وخاصة اللحنية منها والتي قدمها لعشرات المطربين العراقيين الرواد والشباب مازالت حاضرة الى يومنا هذا وتبوأ الراحل منصب مدير وحدة الموسيقى والغناء في المؤسسة العامة للاذاعة والتلفزيون وكان مثالا للمدير الناجح الذي تراس مفاصل القسم بكل حرفية ومهنية.

وكان القسم يقدم الاعمال الموسيقية والغنائية التي كانت في قمتها عندما كان القسم يضم كبار الملحنين والموسيقيين والمطربين الى جانب كتاب وشعراء الاغنية العراقية التي ازدهرت في سبعينيات القرن المنصرم وكان الراحل في ذات الوقت يتنقل مابين بغداد والقاهرة وبيروت بهدف اشتراكه في بطولة عدد من الافلام العربية ، فسجل الراحل حظورا متميزا وكبيرا وهو يقف مع كبار الممثلين العرب خلف الكاميرا وبهر المخرجين باداءه المتقن والحرفي حتى صار بطلا لادوار الشر والاجرام ونال اعجاب الجمهور العربي والعراقي ، والراحل متعدد المواهب فهو من جانب انه احترف الموسيقى واللحن والتمثيل وكان رساما ماهرا ومصمما لعدد من ديكورات الاعمال الفنية وملحنا بارعا لعدد من الاغاني الوطنية والعاطفية . ومن خلال عملي مخرجا في قسم المنوعات باذاعة بغداد في نهاية السبعينيات من القرن المنصرم كان الراحل صديقا لنا ينتردد على ستديو الموسيقى في الدائرة ونتابع كيف كان يقود الفرقة الموسيقية وملاحظاته للمطربين وكان في المقابل يتردد على الاستدوهات الاذاعية ويتابع في اوقات فراغه عملية المونتاج التي كنا نقوم بها لبرامجنا الاذاعية فيبدي ملاحظاته واقتراحاته التي اسهمت بتطوير برامجنا الاذاعية المنوعه حتى صار صديقا لنا نستشيره بالمقدمات الموسيقية التي نختارها لبرامجنا وهو يبدي سعادته الكبيرة وعرفناه عن قرب كيف كان ودودا وطيب القلب ومجاملا ومرحا جدا ويمتلك روح النكتة بالرغم من المرض الذي بقي ينهش بامكاناته وحركته وعرفناه قويا وشجاعا يتغلب على اصعب الظروف التي آلمت به ، الفنان الراحل كنعان وصفي الذي قدم اضافة الى اعماله الموسيقية اللحنية لكبار المطربين والرواد راح يتعامل مع شريحة الشباب من المطربين ويساعدهم ويمد يد العون وتعامل معهم فلحن اجمل اغاني المطرب الجميل احمد نعمة وكانت اغنيته على العنوان من اجمل واروع ماغنى نعمه واخذت شهرة واسعة في ثمانينيات القرن الماضي . نعم نستطيع ان نطلف عليه الفنان العراقي الكبير لما قدمه من منجز فني فاشتهر وصفي في السينما المصرية لقدراته العالية ومواهبه الفنية المتنوعة .. توزعت اعماله الفنية بين السينما والمسرح والتلفزيون والتلحين والغناء والرسم .. والحديث عنه يطول ولاينتهي

الراحل في سطور

اسمه الكامل كنعان علي وصفي ولد في الموصــــــــــــل 2 / 9 / 1932 وهو من القومية الكردية ، انتقل الى بغداد ثم حلب وبيروت واستقر به المقام في مصر اوائل الخمسينيات من القرن الماضي .. وقد درس في معهد الموسيقى العالي بالقاهرة ، حيث تعرف على زوجته المصرية التي توفيت عام 1992 وله منها ثلاثة اولاد (كريم وناغين وسالين )

شارك كنعان وصغي في العديد من الاعمال الفنية منها الغناء والتلحين والتمثيل والرسم .

ـ بدأ مسيرته الفنية في عام 1948 رساماً لصور الفنانين ثم غادر العراق الى سوريا

ثم بيروت ، حيث اخذ يعمل في رسم ديكورات المسرح الصيفي في كازينو ( بطرس )

وكان اثناء عمله هناك يغني اغنيات محمد عبد الوهاب مما لفت انتباه صاحبة الكازينو

( ناديه شمعون ) فأعجبت بصوته وطلبت منه الغناء في الكازينو فحقق نجاحاً باهراً

وكان منطلقاً له في عالم الغناء ثم التمثيل .

ـ بدأت خطواته الحقيقية مع الغناء في اوائل الخمسينيات وكانت مع الموسيقار الحلبي محمد ابراهيم الدرويش وهو من اعلام الموسيقى في حلب فأعطاه لحناً وسجله له .

ثم التقى بالفنان المصري علي اسماعيل وقدم له اغنية ( في سكون الليل )

وفي ايام العدوان الثلاثي على مصر شكل ثلاثياً مع كارم محمود وفائدة كامل في عدة اغنيات وطنية ادت به الى مصاف النجومية في الغناء منها اغنية ( بلادي بلادي ) للفنان الخالد

سيد درويش ، التي اداها بشكل متميز لقوة حنجرته وحسن ادائه .

ـ شارك في عدد كبير من الاستعراضات الغنائية نذكر منها على سبيل المثال اوبريت مهر العروسة مع شريفة فاضل ، اوبريت وداد الغازية مع هدى سلطان ، اوبريت حمدان وبهانه مع شريفه فاضل(وقد عرض بكثرة في تلفزيون بغداد في الستينيات) اوبريت الشاطر حسن وغيرها من الاستعرضات الغنائية

ـ كان اول ظهورٍ له على شاشة السينما عام 1957 في فيلم (تمر حنه ) وهو فيلم مصري اشتهر عرضه في دور السينما ببغداد وكان هذا الفيلم من تمثيل عدد كبير من كبار الفنانين المصريين منهم نعيمه عاكف / رشدي اياظة / احمد رمزي / عبد الوارث عسر / والمطربة فائزة احمد التي غنت في ال فيلم اغنية ( يمه القمر عالباب )

ـ ثم شارك عام 1960 في فيلم (صراع في الجبل ) اخراج حسام الدين مصطفى ومن بطولة رشدي اباظه ومحمود المليجي وبرلنتي عبد الحميد

ـ شارك 1961 في فيلم (عاشور قلب الاسد) امام عبد السلام النابلسي .. تلك كانت بدايات ظهوره على شاشة السينما .

افلامه العربية التي شارك فيها ..

ـ شارك في العديد من الافلام المصرية مع مشاهير السينما ومن هذه الافلام ـ حياة عازب 1963 كنوز 1966 المساجين الثلاثة 1968 هي والشياطين 1969 عنتر يغزو الصحراء 1969 الشجعان الثلاثة 1969 اخطر رجل في العالم 1970 حياة خطرة 1971 الشيماء اخت الرسول 1972 ولدي 1972 شياطين البحر 1972 عودة اخطر رجل في العالم 1973 الرغبة والضياع 1973 الشياطين في اجازة 1973 قاع المدينة 1974 لهيب الانتقام 1995 الحفار 1995 مهمة في تل ابيب 1995 مع ناديه الجندي .وربما تجاوزت الافلام التي ظهر فيها المئة فيلم افلام عراقية شارك فيها

شارك في بعض الافلام العراقية من ابرزها : فيلم القادسية 1972 فتى الصحراء بدور والد عنترة ،كما شارك في بعض افلام السكرين

مشاركاته في اعمالٍ مسرحية و تلفزيونية : كان كنعان وصفي فناناً شاملاً وشارك بعض الاعمال الاذاعية والتلفزيونية والمسرحية واول ظهور له دور بطولة في مسرحية عرضت في القاهرة في خمسينيات القرن الماضي وهي مسرحية ( الارملة الطروب ) ، اخرج مسرحية (يريد يعيش ) من تأليف ابراهيم الهنداوي ، وشارك في مسرحية ( الحرامي ) من اخراج فتحي زين العابدين وبعض المسرحيات الاخرى ، ومن اعماله التلفزيونية في العراق تمثيلية ( مسألة خاصة في مكتبة عامة ) مع الفنانة القديرة ناهده الرماح . شارك في بعض المسلسلات الكارتونية المدبلجة مثل ( نبيه وصالح ) مع جعفر السعدي وفوزي مهدي وعزيز خيون واقبال نعيم وصبحي الخزعلي الذي اخرجه د. عوني كرومي .

الاعمال الغنائية التي شارك فيها ، بعد عودته الى العراق

ترأس قسم الغناء والموسيقى في الاذاعة والتلفزيون لعدة سنوات ولحن لعشرات الاصوات الغنائية العراقية مثل : فاضل عواد / انوار عبد الوهاب / صباح السهل / مائدة نزهت / احمد نعمه … كما غنى ولحن بنفسه بعض الالحان والاناشيد منها نشيد فلسطيني بعنوان الرباعية ..

ومن اجمل الحانه اغنية على العنوان لأحمد نعمه واغنية (صدفه ) لانوار عبد الوهاب من كلمات الراحل سامي مهدي. توفي الفنان الراحل كنعان وصفي في 28 آب 2000 بعد انجز ما يقارب من مئة فيلم سينمائي وعدداً من المسرحيات والتمثليات والاغنـــــــــيات واللوحات الفنية .

وكتب عنه الكاتب والباحث المؤرخ وجيه ندى يقول (كنعان وصفى الفنان والموسيقى والممثل المبدع كنعان وصفى هو العراقى الاصل مواليد 1 يوليو 1932 درس في معهد الموسيقى العالي في القاهرة حيث تعرف عام 1963 على زوجته المصرية والتي توفيت سنة 1992وانجبا ثلاثة أولاد هم كريم وناغين وسالين ،بدأ مسيرته الفنية في عام 1948 رساما للمسرح الصيفي.

كان يغني أثناء عمله أغاني لمحمد عبد الوهاب مما لفت نظـــــــــــر اليه.

ثم أوكل إليه كازينو بطرس في بيروت عام 1951 مهمة رسم ديكورات الكازينو (نادية شمعون) فأعجبت بصوته وطلبت منه الغناء في الكازينو فحقق كنعان وصفي النجاح من خلال ذلك. أسس بعد ذلك فرقة مثل معها قصة طرزان.

التقى في الخمسينات بالفنان المصري علي إسماعيل وقدم له لحن اغنية ( في سكون الليل ). نظم إثر العدوان الثلاثي على مصر مع الفنانين كارم محمود وفايــــدة كامل عدة أغاني وطنية ادت به إلى مصاف النجومية.

مثل في نهاية خمسينات القرن العشـــــرين دور البطولة في أول مسرحية له في القاهرة هي مسرحية (الأرمـــلة الطروب).

مثل عام 1960 أول فيلم له مع رشدي أباظة ومحمود المليجي وبرلنتي عبد الحميد بعنوان صراع في الجبل من إخراج حسام الدين مصطفى. ثم شارك في فيلم الناصر صلاح الدين مع أحمد مظهر ونادية لطفي وصلاح ذو الفقار وإخراج يوسف شاهين. كما مثل في فيلم (عاشور قلب الاسد) امام عبد السلام النابلسي وفيلم (عنتر يغزو الصحراء) إخراج نيازي مصطفى وفيلم (شيماء اخت الرسول) وفيلم (اخطر رجل في العالم) مع فؤاد المهندس وفيلم (مهمة في تل ابيب) امام نادية الجندي كما شارك في الأدوار البطولية لفيلم القادسية العراقي وذلك في دور الهرمزان وقد أخرجه المخرج الراحل صلاح أبو سيف.قام بأداء شخصية كتبغا في مسلسل الفرسان للمخرج حسام الدين مصطفى.غنى كنعان وصفي في استعراضات غنائية مع شريفة فاضل في (مهر العروسة) واوبريت (وداد الغازية) مع هدى سلطان واوبريت حمدان وبهانه وابريت الشاطر حسن.

قدم في العراق أغاني والحان لاكثر من 300 اغنية وقدم ايضا لحن نشيد عالربابة من انشــودات الثورة الفلسطينية .

ترأس قسم الغناء والموسيقى في الاذاعة والتلفزيون لعدة سنوات ولحن لعشرات الاصوات العراقية ومنهم فاضل عواد-انوار عبد الوهاب- صباح السهل-مائدة نزهت) مثل عدة افلام العراقية ليطوي الراحل حياته في اب من العام 2000 بعد أن أنجز ما يقارب من 112 فيلماً سينمائيا و300 اغنية لساحات الطرب – رحمه الله واسكنه فسيح جناته .