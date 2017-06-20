أطالب بـتأميم مطار النجف الدولي

ففي ذلك فرصة لكل الأطراف بأن يُصححوا مسار عمل هذه المؤسسة الخدمية الحيوية بشكل منصف للمحافظة وأهاليها والجهات القائمة على إدارة المطار على أساس مهني بعيد عن طاعون المحاصصة .

هناك أطراف في القضية ، الأول منهم (المتحاصصون) وهم يرون أن الأمر طبيعي جداً و(حق) من حقوقهم تحت مبدأ الفرص الإستثمارية التي يسمح بها دستورنا العراقي القائم على أساس المحاصصة والتقسيم ..

والطرف الثاني هم أبناء النجف الأشرف الذين يشعرون بالغبن والظلم والتهميش والإهمال ، ففي الوقت الذي تفتقر فيه المحافظة وأحياؤها وشوارعها ومؤسساتها الخدمية إلى أبسط مقومات الخدمة بحجة التشقف وعدم وجود ميزانية تكفي لخدمة أبناء المدينة بما يليق بهم نعرف جيداً أن واردات المطار تحقق أرقاما خيالية .

تأميم المطار للدولة من شأنه أن يعيد ترتيب الأوراق للصالح العام خصوصاً وأن مجالس المحافظات أصبحت منتهية الصلاحية ولا يحق لها عقد قرارات وصفقات من النوع الذي تم ترتيبه في المطار . ولأجله فالأفضل على محافظ النجف المبادرة بحكم صلاحياته الإدارية حل مجلس إدارة المطار وإدارته من قبل المحافظة والبدأ بإجراءات تأميمه لصالح الدولة خصوصاً وأن الكلام حول عدم عائديته لوزارة النقل أصبح كثيراً .

الحلول كثيرة لمن يفكر بالخير للنجف الأشرف وأهلها ولكن هذه الحلول تحتاج إلى إرادة وعزيمة صادقة .

احمد رضا المؤمن