الأفكار شتى والملتقى واحد

(الزمان ).. نضح الأسماء والأفعال والكلم

خضير المرسومي

الزمان .. ذاكرة حافظة الفرد والمجتمع

الزمان .. موطن آمن

الزمان .. فن نقل الافكار

الزمان .. لا تفقد حريتها

الزمان .. تستطيع المقاربة بين احلامها وقدراتها

الزمان .. حقيقة تاريخ الصحافة العربية الحديثة

الزمان .. تستقطب قوافل الصحفيين

الزمان .. موضوع للاطروحات الاكاديمية

الزمان .. تنئى عن تمزيق الاوطان

الزمان .. ميثاق معنوي واخلاقي

الزمان .. لاشديدة الغضب ولا عالية التهذيب

الزمان .. يعود اليها القارئ الحالي وقارئ المستقبل

الزمان .. اختارت مسلكاً وعراً

الزمان .. منبر للاعتدال

الزمان .. همها قواعد اللعبة الديمقراطية

الزمان.. تحتمي بقواعد مهنية

الزمان .. عزيزة في القيمة , رفيعة في الاسلوب

الزمان .. خيار جذاب , وسط الفوضى

الزمان.. حارس لنظام القيم والدفاع علمها

الزمان.. تضيئ حيث يحل الظلام

الزمان .. تحاول حتى لايحل الطوفان

قال الشاعر ..

لئنْ أصبحتُ مرتحلاً بجسمي

فقلبي عند (الزمان) مقيم

قليل من التصرف

الزمان.. علَقتها كف معتصم

الزمان .. بساط الريح

الزمان .. سِداد , لاسَداد

الزمان .. لا أُشرِكُ بوحدتها

الزمان .. لاتشوب خالص فضة برصاص

الزمان .. شواطئ البلدان

الزمان .. ذاكرة للزمان

الزمان .. ميادين التلاقي

الزمان .. تِبْرُ الارض

الزمان .. عسلٌ يُشفي

الزمان .. همومها يبعثن الهمم

الزمان .. لا تنئى ولا تنحرف

الزمان .. صواب على القياس

الزمان .. لا تشي ولا تغمُز

الزمان .. تواكب الاحداث

الزمان .. لا تودِعُ النار في قصب

الزمان .. لاتسكت وذلك حظ الاخرس

الزمان .. الحكم , لا الخصم

الزمان .. لا تخوض في الظُلم

الزمان .. سوسنها في كل شارقة على الميادين

الزمان .. خضراء مافيها خلاة يابسة

الزمان .. معشوقة مؤانسة

الزمان .. تُلاعبها ايادي الرياح

الزمان .. تسري وفي وجهها زجلٌ

الزمان .. وفور عقل , وودادٌ خالص

الزمان .. تزداد طيباًكل يوم وكما

يزداد غصن البان في النفوس

الزمان .. تناجي الوتر

الزمان .. غصون تعانق غصوناً

الزمان .. توأم شكرها ليس الحقد

الزمان .. في صدرها ما يقال

مودتها .. ليست سحاباً زائلاً

الزمان .. أحياناً , إن يصبح ثوبها ليلاً , فتحت اذياله شمس

الزمان .. لاتميل حيث الرياح تميل

الزمان .. تنُص الحديث الى أهله

الزمان .. تعرف بالنجوى الحديث المغمسا

الزمان .. لا تحرج ذا كرم

الزمان .. تبغي الفخار بنفسها

الزمان .. تؤدي الحق الذي عليها

الزمان .. لا ندخل اليها بشافع

الزمان .. حكيم غير موصى

الزمان .. لا تتنقص الحق

الزمان .. خليل وإخاء

الزمان .. لا ترمي بقوس الجهل

الزمان .. اخٌ منصف

الزمان .. لا تصدق التوهم

الزمان .. نفسها كبيرة

الزمان .. في الميعاد متممة

الزمان .. عزم ومكارم

الزمان .. لايغرُها ثغر مبتسم

الزمان .. شجاعة حازمة

الزمان .. سرور الناس مطلبها

الزمان .. لا تضع الكرامة في لئيم

الزمان .. قادرة على التمام

الزمان .. لقاؤها يكفي

الزمان .. عهدها ملزوم

الزمان .. حسنُ جميلها الإتمام

الزمان .. ردُ بصير حاذق

الزمان .. لاتخط على صحف من الماء احرفاً

الزمان .. جودها من كرم الغرائز

الزمان .. حُسنها في فعلها والخلائق

الزمان .. ليس عليها في الذرى اختبار

الزمان .. تروق لعين في قالب الحُسن واللياقة

الزمان .. لها بفعل الجميل طاقة

الزمان .. صديق ينفع يوم بؤس

الزمان .. مواكبة .. وجليسة

الزمان .. تُصلح بالرشاد , العقول

الزمان .. دائماً تعود إبريزا

الزمان .. أخبار .. وامثال

الزمان .. تجعل نفسها في صالح الاعمال

الزمان .. لحظها والفاظها رسول

الزمان .. سريرتها .. فعالها

الزمان .. إن نطـقت .. إيجاز وافصاح

الزمان .. صدر المجالس

الزمان .. كمالها في عزة النفس

الزمان .. تزرع الخير .. وتحصد السرور

الزمان .. سحرها يلين الغليظ القاسي

الزمان .. غواص يشق صدف اللآلئ

الزمان .. درٌ ايان قيمته الغائص

الزمان .. تبلغ قدر باعها ما تطيق

الزمان .. لاتصدق من اتى بباطل

الزمان .. معدنها .. كرمُ وعطر النفس

الزمان .. لا تستوي عندها الانوار والظلم

الزمان .. السر عندها في بيت له غلق وبابه مردوم

الزمان .. البشاشة عند اللقا

الزمان .. حسنها.. إتمام الجميل

الزمان .. تجمع الجدَ والفهما

الزمان .. الهوى .. قبل الفطام

الزمان .. حلم .. اتى بأقتدار

الزمان .. طول الحلم عندها محسوب

الزمان .. بالحلم تسود .. لا بالشتم والتسرع

الزمان .. وجهها .. في الكرام عريض

الزمان .. ساعة المس .. تراها جوهراً

الزمان .. صديق .. ينفع يوم بؤس

الزمان .. تأدية الواجــب الذي عليها

الزمان .. نلفُ .. ونحس بطول البعد عنها

الزمان .. نسمة صيف

الزمان .. على الشطوط تعوم

الزمان .. جودها دون تكلف

الزمان .. راغبة في ازدياد

الزمان .. صبر جميل

الزمان .. ترمي بالنظر , لا الحجر

الزمان .. مع الوطن .. أعلى من السلطة

الزمان .. تحقق الاحلام .. لا تفسرها

الزمان .. لاتصدق كل ما تقرأ

الزمان .. إذا تطعن من الخلف .. فهي في المقدمة

الزمان .. تشق طريقاً بابتسامتها .. لا بالسيف

الزمان .. إصغاؤها فن

الزمان .. ترفع مستوى كلماتها

الزمان .. حكمتها .. تسمية الاشياء بأسمائها

الزمان .. صفوها من طبيعتها

الزمان .. شيمتها السماح والوفاء

الزمان .. تنطق .. لا تهجو

الزمان .. من عاداها عن حسد

الزمان .. المجد مجدي , ليس انتحالاً

الزمان .. تتحرى عن الحقيقة ولوكانت في قاع البحار

الزمان .. خرائط النجاح في جيبها

الزمان.. حقد اللعض عليها اشتعال من غير نار

الزمان .. إدامة التفكير

الزمان .. توقظ قدراتها لتصنع مستقبلها

الزمان .. لاتخدعها المظاهر

الزمان .. المجد مجدي , ليس انتحالاً

الزمان .. نجاحها .. عدم تكرار الاخطاء

الزمان .. لا تظن ان الليث يبتسم

الزمان .. ابتسـامتها من غير حروف

الزمان .. همتها علياء .. همها طويل

الزمان .. فرد من جماعة الاسود .. وليست قائداً للنعام

الزمان .. صوتها هـادئ .. لا صراخاً

الزمان .. تجيد الحضور

الزمان .. لا تجعل العصفور صقراً

الزمان .. تمطر حرية .. حتى يحمل الخانعون مظلات

الزمان .. تسامح من جاء معتذراً وبحساب

الزمان .. كأنها في فم الدنيا ابتسام

الزمان .. وجه شاطره الضياء

الزمان .. تمزق الليل البهيما

الزمان .. لم تفتها شمس النهار

الزمان .. تحصن هيبة لا رهبة

الزمان .. تحير من فرط مهابتها

الزمان .. ابتسامتها غيث

الزمان .. تجاربها .. إلهام

الزمان .. نتاج رأيها ليس على عجل

الزمان .. سامع فهم

الزمان .. هشة لمن ينزل ببابها

الزمان .. ايامها فيما تريد قيام

الزمان .. تتبع الازمان خطوّها

الزمان .. لأهل المكرمات إمام

الزمان .. يهدأ الضمير بها

الزمان .. غيثها يخلفه الربيع

الزمان .. تُحسن فنّ الرد

الزمان .. تقرأ عقول الناس باحترافية

الزمان .. تستطيع قول الحق .. لا تصدق الباطل

الزمان .. تعرف قيمة نفسها

الزمان .. عدتها بطول العمر والعمل المتألق

الزمان .. اوقاتها الصعبة كشفت عن جوهرها

الزمان .. تدرك ما تحكم به لأنها مستفيضة

الزمان .. كالاعراب , رأيها

بعضهم يستحق الرفع

بعضهم يستحق النصب

بعضهم يستحق الجر

الزمان .. اناقة لسانها .. ترجمة لأناقة فكرها

الزمان .. تستطيع قول الحق .. لا تصفق للباطل

الزمان .. وجدت نفسها في طريق الاغلبية

الزمان .. تعطي اعلاماً بضمير

الزمان .. شجاعتها تحقق احلامها

الزمان .. لاتحزن عندما يحذفها شخص من حياته

الزمان .. ترفع مستوى كلماتها

الزمان .. صبرها جميل

الزمان .. قبل ان تحكم .. تسمع

الزمان .. بالاشواك حصدت ازهار السلام

الزمان .. حكمتها .. الكلام اللين .. يغلب الحقد الدفين

الزمان .. قولها يعرض كالهلال

الزمان .. تعلمتْ اسباب الرضا

الزمان .. لاتعادي (لا) .. ولا (نعم)

الزمان .. مثلها لا يضيعها الكرام

الزمان .. كريمة .. تجلُ الكرام

الزمان .. لا تمجد الاصنام

الزمان .. لاتقف مع خسيس المغنم

الزمان .. تلامس نخوة المعتصم

الزمان .. تخاف التواء الامر بعد استوائه

الزمان .. وداعها مثل وداع الربيع

وفقدها مثل افتقاد الديم (بيت شعر)

الزمان .. تشف خلال المرء لها .. قبل النطق

الزمان .. خير من تسعى اليها قدم

الزمان .. المجد خلط دمها .. حشو فمها الصدق

الزمان .. تسهد المجد .. إذا غط في الفراش لئيم

الزمان .. تجدع القضايا من انوف المظالم

الزمان .. ترقى بالعلياء.. لا بالسلام

الزمان .. امثالها يدرك المجد المؤثل

الزمان .. حسناء لم يغلها المهر

الزمان .. لم تنم الصبـح .. نوم مسهد

الزمان .. وجهها وآراؤها .. نجوم

الزمان .. إن تزورنا في الظلام ..نفتضح بنورها

الزمان .. تجعل المعــروف قبل سؤالها

الزمان .. تُشيع الغنى في الناس

الزمان .. نتاج رايها في وقت على عجل

كلفظ حرف وعاه سامع فهم

بتصرف

الزمان .. المتسابق اليها لا يصبح هرماً

الزمان .. ايامها .. فيما تريد قيام

الزمان .. يتجلى لها الالهام مزدهراً

الزمان .. زان النبل .. طلعتها

الزمان .. تتأنق .. في لبس ثيابها

الزمان .. لاتقول لا .. بعد نعم

الزمان .. لولا تشهدها .. كانت لاؤها .. نعم

الزمان .. كيسة فطنة

الزمان .. ترى خبايا الرؤوس

الزمان .. تبغي القمار بنفسها

الزمان .. تهافتوا على حديثها في المجالس

الزمان .. ترى البعض , كالثوم بين الورد والآسي

الزمان .. آبى واشمس

الزمان .. نهر تدفق في حديقة نرجس

الزمان .. تحصد من زهر الدجى نرجساً

الزمان .. طلوعها , من حيث لا تمسي

الزمان .. كفها يغني عن وابل الديم

الزمان .. حوت السبق في فضل وفي ورع وفي عفاف وفي دين وفي كرم

الزمان .. راحمة واحياناً تقسو على من لا يرحم

الزمان .. لايفرقها عن الناس حب الدراهم

الزمان .. كأنها ناظرة في كل قلب

الزمان .. بدر تكنى بالرشاد

الزمان .. نصحها غيث

الزمان .. تقول للشمس , اقبلي

الزمان .. ليس كالماء , الظل فيها لا يعكس

الزمان .. لا تبذل العطايا , بوجه غير منبسط

الزمان .. تسبك الزجاج لا الدر

الزمان .. يداها جودها يرتجى , واخرى لاعدائها غائظة

الزمان .. بصيرة بأعقاب الامور

الزمان .. تظن الظن , كأنها قد رأت وقد سمعت

الزمان .. وجهها , لا تغلب عليه الصلابة

الزمان .. عذرها لمن لا يستطيع

الزمان .. ماؤها فرات

الزمان .. تعقبها من طيب ذكراها , نفحة

الزمان .. تخلق ما تأتي وتبدع

الزمان .. الارحب ذراعاً

الزمان .. مستظهرة , بذخيرة من راسها

الزمان .. تتحرى عن الحقيقة , ولو كانت في قاع البحار

الزمان .. صفوها من طبيعتها

الزمان .. شيــــمتها , السماح والوفاء

الزمان .. لقيت نداء بالعراق واومضت

له بسمائه مزنة تتألق

يتصرف

الزمان .. لا توحش نفسها بماضي الزمان

الزمان .. تستصلح الناس , ولا تنسى نفسها

الزمان .. تعرّقتها الايام

الزمان .. تزيد الابصار نوراً

وتعمي مقلة الخفاش

الزمان .. تنطق , لا تهجو

الزمان .. جربت دهرها واهليها

الزمان .. تخـــذت صالح الاعمال سفناً

الزمان .. ترجو النجاة وتسلك مسالكها

ان السفينة لا تجري على اليبس

بتصرف

الزمان .. ما ركبت البحر , بل جرى بها

الزمان .. كل ما فيها من صنعتها

وافضل ما اشتغلت بها صحيفة

جليلة نفعة حلوة المذاق

بتصرف .