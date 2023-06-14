إيناس طالب تفتح لـ (الزمان) صندوقها المغلق :

درست التمثيل ثم الإعلام برغم حبي الكبير للموسيقى

عبدالقادر الدليمي

الفنانة المتألقة إيناس طالب تفتح صندوقها المغلق وتتحدث لـ(الزمان) وتقول (أنا بصراوية وأفتخر قدمت العديد من المسلسلات التلفزيونية، عندي بنتين (تاج وجودي) أعشقهما كثيرًا، مثلت وأنا طالبة في المرحلة الثانية من معهد الفنون الجميلة،أنا خريجة الصحافة والإعلام وأعتز بكل إعلامي).

{ من هي ضيفتنا ؟

– هي الفنانة المتألقة الكبيرة إيناس طالب ، وإسمها الكامل : إيناس طالب مجيد الموسوي المولودة في البصرة بتأريخ 21/2/1980.

{ وفي سؤال لي: ست إيناس ،متى وقفت كممثلة لأول مرة ؟

– أجابت: كنت في المرحلة الثانية في معهد الفنون الجميلة.

{ أجابت: لم يتم قبولي في قسم الموسيقى رغم حبي الكبير للموسيقى والعزف على آلة الكمان إنما تم قبولي في قسم التمثيل والإخراج.

طيب ست إيناس أكملي سؤالي السابق.

قالت (وقفت لأول مرةً كممثلة في مسلسل (اللهيبية) وهو مسلسل بدوي من اخراج الأستاذة رجاء كاظم وكان عمري ستة عشر عاما).

{ وهنا وجهت لها السؤال التالي (وماهي المسلسلات التلفزيونية التي شاركتي بها ؟

– أحابت (الهرب الى الوهم) (فتاة عمياء) (سعاد خاتون) (رجال الظل) والكثير من المسلسلات منها (مناوي باشا) بنت (بهجت أفندي)(أرجوحة النار)(فاتنة بغداد عن الفنانة الراحلة عفيفة إسكندر) عام 2011.

{ وهل بالإمكان أن أسألك سؤالا شخصيً؟

– قالت دكتور عبدالقادر أنت أستاذي وأنا كنت واحدة من طالباتك نعم إسأل كما تشاء ،

{ قلت آلف شكر للثقة الطيبة التي تربطنا: حينما كنت في تلفزيون بغداد رئيسا لقسم شؤون المنوعات حدثني أحدٍ المخرجين (رحمه الله) بأنه كإن صديقًا لوالدك (رحمة الله عليه) بأنك شاركت بعدد من الأغاني لمغنيين معروفين ، هل هذا صحيح ؟

– أجابت فنانتنا المقتدرة: نعم هذا صحيح ، وماذا يا ست إيناس عن السينما.

{ وتقديمك لبعض البرامج التلفزيونية؟

– أجابت: فيلم بعنوان (الشوارع الخفية) وهو من إخراج الراحل أركان جهاد، فيما يتعلق بتقديمي لبعض البرامج التلفزيونية أيضًا نعم وصحيح .

{ سؤال (تخرجتي من معهد الفنون الجميلة ومن ثم دخلتي كلية الفنون الجميلة وفي السنة الثالثة تركتي وعلمت بأنك أكملتي دراستك في الأردن الشقيق ؟

– نعم حصل ذلك وأكملت دراستي في كلية الصحافة والإعلام بجامعة البتراء وأنا أعتز بجميع الصحفيين العراقين والإعلامييين وغيرهم.

{ وماهي الجوائز التي حصلت عليها؟

– حصلت على جائزة أفضل ممثلة واعدة ضمن المهرجان المسرحي عام 1995.

وفنانتنا الكبيرة ايناس طالب شاركت في عدد كبير جدا من الاعمال الفنية السينمائية والتلفزيونية والإذاعية كما شاركت كفتاة بصراوية في خليجي 25 العربي لكرة القدم ضمن الفعاليات التي قدمت بالقاء جميل بصوتها الجميل، والخوض في أعمالها الفنية يحتاج المرء الكاتب الى كتاب مصور كبير ليكتب بشكل مفصـــل عن هذه الفنانة المتألقة. وهنــــــا لا يسعني إلا أن أشـكر طالب وأغلق سماعة التلفون بين بغداد وبرلين.