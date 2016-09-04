– September 4, 2016

من حافة التاريخ.. حياة أمير اللواء الركن المتقاعد طاهر الزبيدي 13

الجيش يطبّق فرضية الشيخ لقمع تمرّد مدعوم من ألمانيا

طارق النجار

بغداد

المقدمة

لا أود الخوض في حكاية مجردة لضابط عسكري عراقي أسهم في الكثير من انجازات الجيش العراقي وفي مختلف صنوفه ومراتبه، انما حدا بي الى هذه الحكاية التي انتبهت اليها، تلك الشخصية العسكرية الوطنية التي تركت اثراً في اديم العسكرية العراقية، وما ورد فيها من تفاصيل جعلتني أكثر قرباً من تاريخه العسكري تبوؤه عدة مناصب عسكرية تليق بالرجال. ليس لي احقية بهذا التاريخ غير سرده وأعانني فيه شخص ولده ” فيصل طاهر الزبيدي” الزميل السابق في العمل الوظيفي، وبالتحديد الخطوط الجوية العراقية، الذي زودني بمسوداته المبعثرة التي احسست بمشقـــة وعناء وجهد مضن في تناولها في ترتيبها وتدوينها وما لقيته من معاناة في تسلسلها الرقمي، بما تملكه من غزارة في المعلومات.

فحضرت فامرني ان اسافر الى السماوة لاحقق في بعض المخالفات الكثيرة على امر الفوج المرابط في السماوة، ثم طلب الي ان اسافر من السماوة الى البصرة ومنها الى العمارة بعد انتهائي من التحقيق في السماوة لاحقق في الخلاف الواقع بين متصرف اللواء (سعد صالح) وبين وكيل امر الحامية انذاك الرئيس (النقيب) عبد الوهاب القيسي.

فامتثلت للامر وسافرت وحققت في الموضوعين بصورة شخصيته وعدت ورفعت تقريري الذي جاء ببراءة امر الفوج المرحوم خير الله حسين الفضل اولا وتبرئة وكيل امر الحامية الذي اوصمه متصرف اللواء ببعض المخالفات التي لم يثبت منها حتى ولاحرف واحد.

نقلي الى امرية لواء الخامس عشر

وعند عودتي وجدت ان رئيس اركان الجيش قد امر بنقلي من مديرية الاستخبارات العسكرية الى امرية لواء الخامس عشر في 8/8/1944 الذي كان مقره مركز لواء الديوانية . وتعيين كل من المقدم الركن عادل احمد راغب امراً للفوج الاول والمقدم الركن يحيى نزهت امرا للفوج الثاني من اللواء المذكور، فالتحقنا نحن الثلاثة الى مقر عملنا في يوم 15/8/1944 فوجدنا منسبي الفوجين المذكورين ينقصهم التدريب بصورة قصوى وكذلك التجهيز .

فعندما التحق مفتشي الجيش في منصبة في مقرة في وزارة الدفاع اتخذ من المقدم الركن رفيق عارف مساعدا له اوكضابط ركن له.

تنظيم الجيش العراقي

وبدأ باعادة تنظيم الجيش (كماسموه في حينه) وقاما بما يلي:

اولا: تقليص الجيش العراقي وجعله من خمسة فرق كاملة بتشكيلها الى فرقتين، الاولى : تقليص الجيش العراقي وجعله من خمسة فرق كاملة بتشكليها الى فرقتين، الاولى منها ناقصه التشكيل.

أ- سميت الفرقة الاولى الفرقة الصحراوية . ومقرها الديوانية وتتكون من لوائين وكل لواء من فوجين.

ب- وسميت الفرقة الثانية بالفرقة الجبلية كاملة التشكيل ومقرها كركوك.

ثانيا : احالة الكثير من الضباط (بمافيهم الابرياء) الى التقاعد. بالاتفاق مع رئيس اركان الجيش الفريق اسماعيل نامق واعتقالهم في سجني (الفاو والعماره)

ثالثا: اجراء التمارين العسكرية لغربة الضباط الذين كانوا يقودون الالوية والافواج في تلك التمارين.

عندما اخبرني الرئيس الاول (الرائد) الركن حسين مصطفى العمري بعد عودتي من العمارة او بعد الانتهاء من التحقيق الذي كلفني به رئيس اركان الجيش من انه صدر امر نقلي في غيابي الى امرية لواء الخامس عشر . ذهبت الى رئيس اركان الجيش الفريق اسماعيل نامق وسالته مستفسرا . هل انا منقول؟ (حيث لم يصلن امر النقل التحريري بعد) فاجابني رئيس اركان الجيش .. نعم ! وانتم ستة اشخاص انتقيناكم لامرية ستة الوية التي بقت في الجيش كله ياشيخ فشكرته وخرجت بعد ان رجوته ان يمنحني اجازة اعتيادية لمدة سبعة ايام، فوافق.

التحقت بمقر اللواء في الديوانية: والتحق معي كل من آمر الفوج الاول والفوج الثاتي . وبعد اكمال تجهيز منتسبي اللواء بدأنا بتدريبهم وهنا لا اريد ان ابخس حق اخوي العزيزين .

آمري الفوجين كل من المقدم الركن عادل احمد راغب والمقدم الركن يحيى نزهت اللذان شمرا عن ساعديهما وبذلوا الكثير ليلا ونهارا لتدريب فوجيهما وكانا والحق يقال يتسابقان لايصال افواجهما الى قمة التدريب.

وهكذا اكمل اللواء تدريبه وشكلنا فرق الالعاب فوصلت هذه الفرق الى اقصى غاية التدريب وقد جمع الفوجين كل الكؤس التي خصصت للالعاب على اختلافها. وخاصة منها العاب (كرة القدم. كرة السلة، كرة الطائرة) فكان يشار الى فرق العاب لواء الخامس عشر بالبنان.

تقليص الجيش العراقي

وبعد ان انجز اللواء تمارينه وتدريبه من جميع الوجوه بدأت تمارين مديرية الحركات العسكرية في وزارة الدفاع . تلك التمارين التي كانت البعثة البريطانية تشرف عليها . وعلى رأسهم اللواء الانكليزي (الجنرال رنتن) رئيس البعثة البريطانية. ((كان قد ترشح رئيس البعثة البريطانية الجنرال (رنتن) من قبل المارشال مونتكومري رئيس اركان الجيش البريطاني واوعز اليه بما يلي:

أ. تقليص الجيش العراقي.

ب. غربلة الجيش العراقي من الضباط القدماء وخاصة من اشتغل منهم في الجيش التركي .

ج. غربلة الجيش العراقي من الوحدات وضباط تلك الوحدات التي حاربت الجيش البريطاني في حركات مايس 1941)).

فبدأ تطبيق تمرين (كومبرستيا) على لوائنا الخامس عشر ولأجل تطبيق هذا التمرين نقل اللواء بمقره وفوجيه إلى منطقة السماوة تمهيدا لتطبيق التمرين المذكور.

ثم نقله الى منطقة (الخضر) ليبدأ التمرين منه نحو السماوة وباشرنا بتطبيق التمرين بصورة فعلية وعملية ونجحنا النجاح كله وبينما كنا نتقدم في منطقة العارضيات. تلقينا فرضية فحواها ان القوة العشائرية المتمردة على الحكومة تمثل مخضر الدبيس وطلب مني ان اعالج هذا الموقف واحتل المخفر . فعالجت الموقف باستخدام فوج مشاة بطارية مدفعية وثم احتلال المخفر.

وبينما كان الفوج الثاني بقيادة آمره المقدم الركن يحيى نزهت يتقدم بفوجه نحو هدفه (مخفر الدبيس) . كنت واقفا تحت نخلة وبيدي ناظوري اشرف على المعركة وقد مر على الطريق العام وبالسيارة كل من الوصي عبد الاله وبرفقته رئيس اركان الجيش الفريق اسماعيل نامق، ومعهم المقدم عبيد عبدالله المضايفي ولما شاهدوني واقفا تحت النخلة، عرجوا علي وسألني الوصي عن التمرين فاوضحته له . وفي ذلك الوقت كان طير صغير يرفرف بجناحيه فوق المياه التي كانت تغمر منطقة التمارين، وكأن هذا الطير كان يلوح لنا وكأنه واقفا في محل تحليقه، فسألني الوصي عن هذا الطير وهو من عجب امر تحليقه هذا، فاجبته بان هذا الطير له عينان قويتان للرؤية، وهو يعيش على افراخ الاسماك الصغيرة جدا والتي تتناسب وحجمه، فيبقى بوصفه هذا حتى اذا ماشاهد فريسته خر عليها والتقطها وولى مدبرا ليقتات بها، واذا فلتت فريسته منه يعود الى وضعه السابق ليكون لفريسته بالمرصاد حتى اصطيادها .

واذا برئيس اركان الجيش لوجه لي سؤالا بهذه المناسبة قائلا : واذا كانت السمكة كبيرة؟ .. فاجبته وعلى الفور يلتقطها بجع باشا) فضحك الوصي وقال له او لم يقل لنا ان السمكة التي يصطادها صغيرة الحجم تتناسب وحجم هذا الطير . فأجابه رئيس اركان الجيش (ودت ان اختبر ذكاء آمر اللواء) فرد عليه (تختبر ذكاءه يالله تفضل؟)) وهكذا ركبوا سيارتهم وذهبوا الى حيث شاء. وانهينا التمرين بسلام ونجاح . وعدنا الى معسكرنا الدائمي في الديوانية.

عصيان الشيخ صالح

وبعد مدة بدأ تطبيق تمرين (ماشائع) للفرقة: فالفرضية كانت تقول: ان الشيخ صالح قد ثار على الحكومة العراقية بدعاية وتشويق الالمان الذين ملأوا منطقة قلعة صالح بوكلائهم وجواسيسهم فزودوا الشيخ صالح بما يحتاج من مال وسلاح، وعليه اعلن العصيان .

وقد طلبت الحكومة العراقية قمع حركات هذا الشيخ المتمرد فأمرت قائد الفرقة الاولى ان يعالج يما تيسر لديه من قوة هذا العصيان ليستتب الامن في تلك المنطقة.

فكانت خطة قائد الفرقة الاولى : ان يحشد لواء الخامس عشر في منطقة (الماجدية) شمال غرب البصرة . وان يحشد اللواء الرابع عشر في سوق الشيوخ ليتقدم برتلين يلتقيان في (قضاء القورنة) . ومن ثم يتقدم بلوائيه الى الشمال لتنظيف منطقة (قضاء قلعة صالح) فعسكرت بلوائي الخامس عشر : في الماجدية وقد اعطيت القوة النهرية (ناقص سفينه) واحدة تحت امرتي، وقد رست القوة النهرية في نهر شط العرب وبمحاذاة تعسكر لوائي في الماجدية وقبل ان يبدأ التمرين تمكنا من الحصول على ماطورين نهريين من الموانئ (بوريكا) وضعتهما تحت امرة آمر القوة النهرية وبرفقتهما (دوبتين نهرية) عدد اثنان .

فبدأنا بالتمرين وتحركنا من الماجدية الى (نهران عمر) .

ووقفت بلوائي ووقفت القوة النهرية ايضا بالماطورين والدوبيتين منها وفي الساعة السادسة مساء من ذلك اليوم جاءني المفتش الجنرال (رنتن) الذي كان بنفسه يقود التمرين وفتش معسكري فلم يجد ما ينتقده . فسألني هل ستبقى في معسكرك هذا ام ستتقدم . فاجبته نعم سابقى في معسكري هذا . فرد علي قائلا : لو لم تعتقد ان الثائر الشيخ صالح لابد وانه سيأتي ويحتل القورنة فاجبته لربما . فتركني وذهب الى معسكره (معسكر المديرين والمحكمين) الذي كانوا قد نصبوه شمال القورنة تماما، وكان يضم هذا المعسكر : 1. هيئة المديرين 2. هيئة المحكمين 3. معسكر الوصي عبد الاله 4. معسكر رئيس الوزراء وكان (نوري السعيد) 5. معسكر وزير الدفاع 6. معسكر رئيس اركان الجيش 7. ضباط ركن الحركات 8. البيئة العسكرية البريطانية وعلى رأسها الجنرال رنتن.

كانت اوامر هيئة المديرين تقضي بغلق الاجهزة اللاسلكية والتلفونات في الساعة (22,00) العاشرة مساءً من كل ليلة من ليالي التمرين . وفي تمام الساعة (10 مساء) جمعت امراء الوحدات وكانت تتكون من آمر ف 1 ل15 / آمر ف2 ل15 / امر كتيبة مدفعية صحراء / آمر سرية خيالة / آمر سرية مخابرة / آمر سرية الهندسة الثالثة آمر القوة النهرية. واصدرت لهم امر الحركة : وكان يتضمن (انظر المخطط رقم 6) .

أ. يركب الفوج الاول ل15 على الدوبتين وتجرهما الماطورين ووجهته شمال القورنة ويعمل انزال ماوراء معسكر المديرين ثم يحتل القورنة، ويعلن آمر الفوج المذكور نفسه حاكما عسكريا في القورنة ويتخذ الترتيبات التحقيقية باخراجه الربايا الثابتة والدوريات المتحركة على استقامتي قلعة صالح شمالا والمدينة غربا وتبقى القوة النهرية تحت امرة الفوج الى أشعار اخر.

ب. يتقدم الفوج الثاني حالا وبدون أي تاخير باستقامة الشمال (قضاء القورنه) ويتخذ الاجراءات العسكرية الكفيلة لتاسير قوة الشيخ صالح المزعومة (فوج من لواء الاول) الذي كان يمثل قوة الشيخ الثائر . وكان الشيخ صالح هذا يمثل بالعقيد محمود سيرت توفيق الذي كان مقره في المدينة.

ج. تسند تقدم ف2 ل5 كتيبة المدفعية بنيرانها الكثيفة .

د. تتقدم سرية الخيالة باستقامة المدينة بحماية جناح الفوج الثاني.

هـ . تبقى سرية الهندسة مع القسم الاكبر لمعالجة أي موقف يظهر اثناء التقدم.

بدأ تنفيذ امر الحركة في الساعة 15/22 العاشرة والربع من تلك الليلة . وكانت الاجهزة اللاسلكية مغلقة، وكذلك التلفونات وكانت هيئة المديرين والمحكمين في سبات عميق.

في الساعة 5,30 (الخامسة والنصف) من صباح اليوم الثاني كان قد قدم تاسير الفوج العائد الى لواء الاول . وبعد ساعتين من هذا الوقت . واثناء ماكنت واقفا الى جانب امر ف2 ل5 اشرق على التقدم وعلى ابواب بساتين القورنة، جاءني العقيد عبد الرزاق حسين واحتضنني وقبلني قائلا: (داد طاهر بيضت وجهنا)

وكان قائم بواجب رئيس المحكمين . وجاءني رئيس اركان الجيش آنذاك الفريق صالح صائب الجبوري وهنأني ايضا، ثم جاء ني الجنرال (رنتين) وقال لي : لم ازرك مساء امس في معسكر لوائك . فقلت له : نعم، ثم اردف سائلا : اولم اسالك عن حركتك في هذه الليلة، فقلت له : نعم . ثم او لم تقل لي انك لن تتحرك؟ فقلت له نعم . اذن لم لم تخبرني بالحقيقة؟ فقلت له : او لم تقل في صدر الفرضية اكن وضعتها لهذا التمرين من ان المنطقة هذه امتلأت بجواسيس ووكلاء الالمان؟ قال نعم ولكن لم يكن احد موجود بيننا آنذاك، فقلت له : من يضمن لي من ان الشيخ صالح نفسه او احد وكلائه المهمين يتمثل في شخصك . فقال لي : هل تعلم انك قد ضربتني بصاروخ الكتمان، ونجحت وان التمرين الذي كان سيطبق عليك كان يجب ان يستمر لمدة سبعة ايام، واليوم يومنا هذا لم يكن (ص+1) بل انه (ص+6) وقد انهيت التمرين بخطتك هذه بيوم واحد .

فاحتللنا القرنة واعادونا الى الضفة الجنوبية بحجة ان الجسر منسوف وعلي ان اتدارك امر عبود وحدات اللواء المتقدمة . فطلبت من سرية الهندسة ان تنشأ اسكلين في كل من صنفتي النهر واستخدمت الدوبتين بسحبهما الماطورين البوريكا في العبور .

وعبرت سرية الخيال سباحة مع خيلها وانتهى التمرين وقد حصلت على وسام الرافدين في هذا التمرين بنجاح الحركة . وانعقد مؤتمر بعد انتهاء التمرين في نادي الموظفين في العشار. وتكلم في هذا المؤتمر كل من قائد الفرقة الاولى اللواء الركن نور الدين محمود والجنرال (رنتين) مفتش الجيش ورئيس البعثة العسكرية البريطانية ورئيس اركان الجيش العراقي الفريق الركن صالح صائب الجبوري، وقد امتدحوا اللواء الخامس عشر في جميع صفحات قتال ذلك التمرين ثم عدنا الى مقر عملنا ومعسكرنا الدائم (الديوانية).