إختتام فعاليات الدورة التاسعة للمهرجان الدولي للفيلم الوثائقي

طائر الشمس الفلسطيني يحصد الجائزة الكبرى

الرباط – الزمان

صرح الدكتور بوشعيب المسعودي مدير المهرجان الدولي للفيلم الوثائقي بخريبكة، المغربية عن اختتام فعاليات الدورة التاسعة للمهرجان الدولي للفيلم الوثائقي بخريبكة، التي اقيمت من السادس الى التاسع كانون اول الجاري بالمركب الثقافي.

واكد ان (المهرجان احتوى على الكثير من المستجدات، افلام الدورة المنتقات من 139 فيلما عددهم 9 من دول مختلفة وهي المغرب والجزائر وتونس وفلسطين وفرنسا وبلجيكا ومالي وقطر خلقت نقاشا مثمرا) وبين ان (اعضاء لجنة التحكيم التي يترأسها المخرج والمنتج المغربي مولاي إدريس الإدريسي والتي تضم في عضويتها الأكاديمي الباحث بجامعة السوربون بباريز فرانسوا جوست (فرنسا)، والأكاديمي والباحث بكلية الآداب أحمد القاسمي (تونس)، والفنان التشكيلي الصديق راشدي اليعقوبي (المغرب)، والمنتج والمخرج رمضان الفيومي (الأردن).وقد تنافست الأفلام على عدة جوائز: الجائزة الكبرى وجائزة لجنة التحكيم وجائزة الإخراج وكانت الأفلام كالتالي: فيلم شيماء لعبد الفتاح فرج عبد الفتاح من مصر،وإسلام كذاكرة لبنديك باغنو من فرنسا، وأنا هنا لفرح عيادة من الجزائر، ووراء الموجة لفتحي السعيدي من تونس، وإيقاعات خوف لحسام وهبة من فلسطين قطر ومالي، و فيلملا تفقد الشمال لأنطوان شيسني من فرنسا/ مالي،و حزب حلم الإسكان لبتر سنوداون من بلجيكا، وطائر الشمس لعائد نبعة من فلسطين، ثم معجزات قسم للبنى اليونسي من المغرب.

هواة ونقد

وفي نفس الإطار تم اختيار لجنة تحكيم مسابقة الهواة والنقد، برئاسة الشاعرة برعو خديجة، والباحثين والناقدين العربي قنديل ونورالدين محقق، حيث ستمنح هذه اللجنة جائزة النقد، وجائزة المجمع الشريف للفوسفاط وجائزة أحسن مخرج هاو (وهي عبارة عن منحة تكوينية يمنحها وللمرة الرابعة مركز الجزيرة للتدريب والتطويربقطر). وقد تم اختيار أربعة أفلام من بين عشرة للتنافس على هذه الجوائز، وتشمل قراصنة المتعة لجبير مجاهد و أوصيكا رهانات فوسفاط آخر لمصطفى الزواوي، والفلاحة المستدامة لسلوى لحمامي، إضافة إلى المتخوفو لرضاعماني.ويتضمن برنامج هذه التظاهرة الثقافية السنوية، تكريم المخرج والمنتج المغربي مولاي ادريس الادريسي والعالم العلامة المختص في السيميائيات والترجمة والذي تتلمد على العديد من الأطر المغربية الدكتور محمد الرافة البكري،وكذلك ندوة علمية دولية شارك فيها العديد من المتدخلين المهتمين بالميدان: الصورة بالمدرسة. وقد افرزت مداخلات الدكتورة فاطمة الزهراء اندوف والدكتور فرانسوا جوست والدكتور نورالدين حنيني و الدكتور احمد دكار والاستاذالحسين وحساة مع رئيس الجلسة الدكتور بوشعيب المسعودي عن مفاهيم عدة يمكن ان نقول انها لخصت موضوع الصور في المدرسة مع النبش في جل المشاكل واعطاء بعض الحلول.

الورشات انفتحت على المؤسسات التربوية والتعليمية بخريبكة وبني ملال وخنيفرة ووادي زم بمشاركة المخرجة لبنى اليونسي والاستاذ الطاهر العبدلاوي والأستاذ حسن الدحاني والمخرج رمضان الفيومي.

شملت فقرات الدورة معرضا للكتب السينمائية مع الأستاذ حسن بنعدادة ومعرضا لذاكرة المدينة مع الاستاذ عبدالواحد تمود ومناقشة مثمرة للأفلام من تسيير الأستاذ احمد السيجلماسي ومعرضا اخر لذاكرة المهرجان مع توقيع كتاب الهجرة في السينما للدكتور الحبيب ناصري والمجموعة القصصية شذرات من حياتي للدكتور بوشعيب المسعودي.

الجائزة الكبرى لطائر الشمس

واسفرت النتائج على تتويج الفيلم الفلسطيني طائر الشمس لمخرجه عائد نبعة بالجائزة الكبرى وعادت جائزة الاخراج للفيلم الفرنسي إسلام كذاكرة للمخرجة بنديكت بانو، فيما عادت جائزة لجنة التحكيم لفيلم “أنا هنا” للمخرجة فرح عبادة من الجزائر. اما بخصوص مسابقة افلام الهواة وجائزة النقد لأفلام المسابقة الرسمية فقد عادت جائزة المجمع الشريف للفوسفاط لفيلم اوصيكا رهانات فوسفاط آخر للمخرج المصطفى زواوي وجائزة مركز الجزيرة للتدريب والتطويربقطر لفيلم “المتخوفون” لرضا عماني، فضلا عن تنويهين لكل من فيلم قراصنة المتعة لجبير مجاهد، والفلاحة المستدامة لسلوى لحمامي، فيما الت جائزة النقد لفيلم إسلام كذاكرة للمخرجة بنديكت بانو من فرنسا.

يشار ان الدورة هي مدعمة بشكل رئيسي من المجمع الشريف للفوسفاط وجهة بني ملال خنيفرة، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بخريبكة والمركز السينمائي المغربي والجماعة الحضرية.

وطرح خلال حفل الختام سؤال على رئيسه بو شعيب المسعودي وهو هل من مستملحات أو بعض الأمور التي أثيرت في كواليس هذه الدورة؟فرد بالقول (سؤال مهم هناك الكثير ولكني سأتكلم عن حالتين يمكن أن أطلق عليهما الشعور العربي النبيل والكرم الطائي الكبير: الحالة الأولى تصب في تلاقح الثقافات والتقاء الإخوة من الوطن العربي، مخرجان عربيان ضيفا الدورة الأول كان موضوع فيلمه الوثائقي سيدة مثال للرجولة والتعب لإيجاد قوت يومها وقوت أولادها، نفسها أن تذهب لزيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة، فالثاني تبرع بمبلغ تعويضه لهذه السيدة وزاد عليه ولم يرها إلا على الشاشة.القصة الثانية جميلة: كرمنا رجل علم جليل من مدينة خريبكة ربى الكثير من الأجيال، دكاترة وأساتذة وكتاب وشعراء من أكبر الخبراء في اللغة العربية وفي الترجمة، منها مبادئ علم الدلالة لرولان بارث، إنه الدكتور محمد الرافة البكري. وكانت الكلمة التي ألقيت من طرف أحد طلبته الدكتور الحبيب ناصري مؤثرة، أسقطت الدموع من عيني الجميع وخاصة المنتج والمخرج الأردني رمضان الفيومي الذي هرع إلى المنصة وأعلن أمام الملأ بعد تقبيل رأسي المحتفى به أنه سينتج ويخرج فيلما عن هذا الهرم).

وعن هل يمكنك ان تتكلم عن الدعم؟

رد (بالنسبة للدعم هناك جهات كثيرة ذكرتها وشكرتها في كلمتي الختامية، على دعمها ولكن الدعم قليل وغير كاف للقيام بمهرجان دولي في أحسن الظروف. فالمهرجان الدولي للفيلم الوثائقي اكتسب سمعة طيبة ومصداقية كبيرة وسط الجمهور السينمائي الوثائقي كان متفرجا ومستهلكا أو الهيئات المحترفة من شركات انتاج ومخرجين. فالتهافت على الحضور إلى فعاليات الدورات خير دليل على ذلك. فقد عرف المهرجان بالمغرب وعرف بجهة بني ملال خنيفرة وعرف بمدينة خريبكة كعوالم للسينما الوثائقية ).