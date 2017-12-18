الشاعرة بروين شمعون لـ (الزمان): الكتابة بالسريانية تفصح عن مشاعري

الموصل – سامر الياس سعيد

للشعرالسرياني خصوصية تطلقها طريقة الكتابة باقدم اللغات فضلا عن اختيار مفردات نابعة من تفاصيل مهمة عاشها الناطقون بهذه اللغة التي يرقى التحدث بها لاقدم العصور ..هذه الخصوصية ابرزتها قصائد شاعرة شابة تمكنت من ترسيخ بصماتها على المشهد الثقافي هي الشاعرة بروين شمعون التي لديها الكثير من القصائد التي انتجتها ظروف عاشها المكون المسيحي خصوصا في ظرف السنوات القليلة السابقة ..(الزمان ) ومن خلال اضطلاعها بمهمة تشجيع الطاقات الشابة حاورت شمعون عن مشوارها الشعري وقصائدها وكانت هذه الحصيلة :

{ تكتبين قصائدك باللغة السريانية ، ماذا تعني لك هذه اللغة وهل للشعر السرياني خصوصية تختلف عن الشعر باللغة العربية ؟

-اللغه السريانية بالنسبة لي هي اللغة الأم فهي هويتي وتاريخي وحضارتي ورمز وجودي وعندما أكتب الشعر باللغة السريانية أشعر بحرية أكثر في التعبير عما في داخلي وكأن الكلمات هي جزء مني فاكتبها بسلاسة بالمقارنة حينما اكتب الشعر بالعربية فلا أجد نفسي بهذه السلاسة ..

{ كيف تنضج القصيدة لديك وهل هنالك قصائد كتبتها بناء على حالات انسانية مررت بها ؟

– نعم اكيد القصيدة تنضج عندما يكتمل معناها من خلال ابراز الموضوع الذي تشير إليه. ولا ننسى بأن طريقة إلقاء الشعر تساهم أيضا في إنجاح القصيدة ،نعم هناك الكثير من القصائد كتبتها بناء على حالات اإنسانية مررت بها وواجهتها مثل( عمن مبربزلى) تبعثر شعبنا (ودشتت ننوى) سهل نينوى و(ديرى سيفو ) رجع السيف و(يونا دشلاما) حمامة السلام..

{ هل مازال الشعر يعتبر نزف الروح ، هل فكرت في جنس ادبي اخر تحاولين من خلاله نقل ارهاصاتك الادبية ؟

-بالطبع ، لان الشعر مازال السبيل الأفضل لنقل المشاعر والاحاسيس التي يمر بها شعبنا من حروب واضطهادات،فصوتنا وشعرنا ينقل رسالة إلكل العالم كي يلتفتوا الى ما نمر به اما بما يختص بالشق الثاني من السؤال فحاليا لا اجد نفسي في كتابه أي نوع من أنواع الأدب الاخرى ولكن ربما في المستقبل ..

{ ما الذي ينقص الشاعر السرياني ليستمر في ابداعه، برايك هل هي في اقامة جوائز وابراز مهرجانات شعرية تعمل على اذكاء روح التنافس والابداع في الميدان الشعري ؟

– اكيد أقامة المهرجانات الشعرية وتقديم الجوائز والشهادات التقديرية والإعلام وتشجيع الأهل والأصدقاء كل تلك المعطيات لها دور كبير في تطور الشعر والشعراءومنحهم الديمومة المطلوبة في استمرار ابداعاتهم ..

{ لهذا السؤال صلة بما سبقه وهي هل يستطيع الشاعر ان يقدم نتاجه ليسمعه كل العالم وبصورة ادق هل حركة النشر متاحة للشاعر لتقديم ابداعه الادبي ؟

– نعم اكيد حركة النشر الان هي فعاله ولها دور كبير في نمو وتشجيع الشاعر وكذلك وسائل التواصل الاجتماعي و المسابقات الثقافية والشعرية لدى الشباب ..

{ ما رايك بالمنتديات الادبية المقامة من قبل الشباب وهل تعمل على ابراز نفس شبابي في ميدان الشعر ؟

– المنتديات الادبية هي أساس نمو الشعر لدى الشباب فهي تعطيهم الثقة بانفسهم في الابداع وهم قادرون على إظهار عطائهم أكثر فاكثر وتنميته ونضوج الوعي الثقافي لدى الشباب..