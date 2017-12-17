الجابري: التحرير صنعه العراقيون بتضحيات الشهداء

الثقافة تحتفي بالعيد الكبير

فائز جواد

انطلقت صباح الخميس الرابع عشر من كانون اول الجاري وعلى خشبة المسرح الوطني ببغداد باكورة مهرجان عيد النصر الذي حضره حشد كبير من الجمهور والفنانين والمثقفين والاعلاميين ليتابعوا جميعا فعاليات المهرجان الكبير الذي صدحت فيه حناجر المطربين والمجاميع في دائرة الفنون الموسيقية باغان واناشيد وطنية تفاعل معها جمهور الحاضرين بسيل من الهتافات وصفق لها بحرارة ملوحين بالاعلام العراقية. وأناب وزير الثقافة والسياحة والأثار فرياد رواندزي، الوكيل الأقدم في الوزارة رئيس اللجنة التحضيرية لفعاليات مهرجان عيد النصر جابر الجابري، لافتتاح المهرجان الذي استمر حتى ساعات مساء نفس اليوم.

قدمت دوائر الوزاره كافة مختلف الفعاليات الفنية والثقافية تخلد الأنتصارات الباهرة التي حققتها القوات الأمنية على قوى الشر داعش وتطهير التراب العراقي من رجسهم والى الابد. حفل المهرجان الذي أقيم تحت شعار بوحدتنا أنتصرنا ابتدأ بقرأءة سورة الفاتحة على أرواح شهداء العراق بعدها عزف النشيد الوطني، وكلمة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي في عيد النصر. بعدها القيت كلمة وزير الثقافة من قبل الوكيل الأقدم جاء فيها (أنه يوم النصر الكبير الذي توج هامات العراقيين جميعا حينما نوى العالم على الفتك بهم وعلى الاطاحة بارادتهم وعزيمتهم ووجودهم، انه يوم التاريخ والتحرير والحرية والكرامة الذي صنعه كل عراقي، صنعه الرجال والنساء الصغار والكبار حين تحدوا وتحملوا وضحوا وتأزروا مع بعضهم البعض كالبنيان المرصوص، حين وقفوا جميعا وقفة واحدة بحكمة وارادة ليثبتوا أمام كل المؤامرات التي حيكت وكل المخططات وكل الذئاب المنفلتة التي جمعت من كل أنحاء العالم الى هذه الأرض ليصنعوا منها غابة للوحشية والبربرية والتخلف والهمجية والظلام، حينما أرادوا أن يكون العراق حقل تجارب لاجرامهم ووحشيتهم وتخلفهم، حين ظنوا ان هذا البلد يمكن أن يستباح ويتحول الى رهينة، لكنهم تناسوا ان التاريخ العراقي منذ ان علم العراقيون الأسرة البشرية كيف تقرأ وتكتب، كيف تختم حروفها على الجدران وعلى جلود الماعز.

كل الاختبارات

العراقيون مروا بكل الاختبارات في التاريخ لانهم محسودون على نعمتهم ووجودهم ودورهم وبسالتهم، حين تألف وتأزر العدو والصديق القريب والبعيد للفتك بهم بكعب هذا البلد ). واضاف لم يبق مع شعب العراق الا الله، ان ربهم انضم اليهم لانه يعلم أنهم مع الله فكانوا في الحقيقة شعبه المختار وكانوا هم حملة رسالته والأمناء على سمائه وأرضه.يوم النصر الكبير هو الشهادة والتي أعترف فيها العالم، وجعل القائد العام للقوات المسلحة الدكتور حيدر العبادي بطلا عالميا، وهذه شهادة بحق كل عراقي أن يحملها أينما يتجه في هذا العالم ،وكان المثقفون شركاء الطلقة والفوهة والدم واللوحة التي رسمت برجالات الحشد الشعبي والأجهزة الأمنية والجيش الباسل وكل يد حملت السلاح ودافعت ووقفت في وجه الذئاب المنفلتة التي اجتمعت من كل دول العالم. أقلامنا وأوراقنا ولوحاتنا كانت امتدادا للجبهات التي أبدعت المعجزة وأذهلت العالم بمعارك لم يشهد التاريخ لها مثيلا منذ الحرب العالميتين وحروب المدن والحروب الأهلية التي خضتها بعض دول العالم. لم يتعرفوا على هذه البطولة والتضحية والفداء والشجاعة التي حصلت في المواجهة والقتال).

ونقل الجابري تحيات وتبريكات وزير الثقافة بعيد النصر، مبينا ان (مشاركة الوزارة أفراح العراقيين بعيد النصر صورة معبرة لمدى التلاحم لتوجيهها الى وزارات الثقافة العربية على أن تعيد النظر بقناعاتها ورؤيتها وتقييمها لهذا البلد. واليوم المثقفون العراقيون يجب أن يكونوا رسلا الى الشعوب والأمم والمجتمعات ليذكروا ما حدث ويحولوه الى براعة وابداع والهام لكل المجتمعات وخاصة الأوساط الأدبية والصحفية والفنية والثقافية فعلى الجميع أن يكونوا أمناء على هذه الرسالة، وان يكونوا الأمتداد الطبيعي لهذه الساحات والجبهات، ورب قول أنفذ من صول). بعدها القى شقيق الشهيدين حمزه عبد الجبار العبودي وحيدر العبودي كلمة عوائل الشهداء، قال فيها ( ليس هناك كلمة تصف كلمة الشهيد لانها اكبر من كل الكلمات والصفات لم قدمه الشهداء من بسالة و تضحية بالروح والدم فداءا” لهذا ااوطن الذي اسمه العراق).

عرض فيلم

وشهد الحفل عرض فيلم (مريم) وهو من انتاج مديرية الاعلام الحربي في هيئة الحشد الشعبي، والفيلم يجسد بطولات المقاتل العراقي في معركة الموصل وفي الذود والدفاع عن الوطن ضد عصابات داعش الارهابية، والفيلم يسلط الضوء على الانسانية العالية التي يتمتع بها المقاتل العراقي في أنقاذ المدنيين ضحايا الحروب والنزاعات وبشاعة ما مارسته عصابات داعش بحقهم. وليستكمل المهرجان بعروض فنية للفرقة الوطنية للفنون الشعبية بقيادة الفنان فؤاد ذنون، وقدمت الفرقة أوبريت النصر ولوحات راقصة. وفي المساء، صدحت حناجر شعراء المناطق المحررة بقصائد شعرية أشادت بالتضحيات الكبيرة التي أبداها المقاتل في سوح الوغى لتحرير الأرض من الغزاة المحتلين. وقدمت في الحفل ايضا اغاني كردية من الفولوكلور باللغتين العربية والكردية ودبكات راقصة. وأختتم المهرجان دائرة الفنون الموسيقية بمجموعة من الأغاني الوطنية ألهبت مشاعر الجمهور بقيادة الفنان نجاح عبد الغفور .وأقيمت على هامش المهرجان معارض للصور الفوتغرافية لدائرة الفنون التشكيلية لمصور قناة العراقية علي الغرباوي ومعرض اخر لهيئة الحشد الشعبي جسدت بطولات المقاتلين في معارك النصر.

وثائق مهمة

كما عرضت دار الكتب والوثائق الوطنية وثائق مهمة تعود لنهج تفكير عصابات داعش الارهابية وتعاليمهم الوحشية لطلاب المدارس ورياض الاطفال والمخاطبات الرسمية لجند الخرافة في دولتهم المزعومة . وشهد حفل الختام اطلاق الالعاب النارية في مساء الاحتفال والخروج بتظاهرة لجمهور الفنانين والمثقفين عند ساحة الفتــــــــــــــح ابتهاجا بعيد النصر.

كما شهد الحفل تكريم عوائل الشهداء ومصور فيلم (مريم) ومديرية الاعلام الحربي في هيئة الحشد الشعبي من قبل وزارة الثقافة حيث قدم الوكيل الاقدم في الوزارة جابر الجابري باقات الورد ودرع التميز.