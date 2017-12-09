رائحة حرب عراقية تترشّح لأفضل عرض لجائزة القاسمي

الشارقة – الزمان

رشحت مسرحية رائحة حرب للفرقة الوطنية للتمثيل ومخرجها عماد محمد وبطولة عزيز خيون وعواطف نعيم من العراق للمنافسة على جائزة الشيخ سلطان القاسمي، حيث تقدم 136 عرضا مسرحيا من الدول العربية حكمتها لجنة تحكيم اختيار العروض المتأهلة للمشاركة في الدورة العاشرة من مهرجان المسرح العربي بتونس ضمن مسارين.

الأول عروض مهرجان المسرح العربي بدورته العاشرة والثاني العروض المتنافسة على النسخة السابعة من جائزة الشيخ الدكتور سلطان القاسمي لأفضل عرض مسرحي للعام. وأعلنت الهيئة العربية للمسرح، نتائج النسخة الثانية من مسابقة البحث العلمي 2017 التي تخصصها للباحثين الشباب حتى سن الخامسة والثلاثين، وقد جاءت لهذا العام تحت عنوان الخطاب المسرحي بين المخرج والمؤلف، هذا وقد شكلت الهيئة العربية للمسرح لجنة تحكيم لهذه النسخة، تكونت من العميد البروفيسور جان داود – لبنان، الدكتور طارق العذاري – العراق، والدكتور محمد عبازة – تونس.

النقد والأبحاث

سجلت لجنة التحكيم حول الأبحاث المتنافسة في هذا العام، بروز ملامح للعقل النقدي في بعض الأبحاث، ولاحظت تميز بعضها بحرفية منهجية، وسجلت عدة ملاحظات، منها خروج بعض الباحثين عن أصول البحث العلمي، وتطويل بعض الباحثين في إيراد الشواهد، وضعف بعض الأبحاث من الناحية اللغوية، وخلو بعضها من النتائج والخواتيم التي تضفي عليها سمة الأصالة.

كما أن المؤتمر الفكري العاشرة من مهرجان المسرح العربي سينظم جلسة خاصة للتحكيم النهائي بين المترشحين للمراتب الثلاثة الأفضل، يتم خلالها نقاش علني محكم بين لجنة التحكيم من جهة والمترشحين من جهة ثانية، تصدر اللجنة بعدها حكمها النهائي.

العروض المتأهلة

11 عرضا من المسار الأول سورية – مديرية المسارح والموسيقا -اختطاف .

المغرب – دوز تمسرح الخادمتان

تونس – المسرح الوطني -ألهاكم التكاثر

الأردن – المسرح الحديث أوركسترا

تونس – تياترو – ثلاثين وأنا حاير فيك

لبنان – دوار الشمس -حرب طروادة

سورية/ ألمانيا شركة حركة للرقص حضرة حرة

تونس -المسرح الوطني – خوف

تونس -فن الضفتين للإنتاج – طوفان

الكويت -المسرح الكويتي – عن قصة لأنطون تشيخوف عطسة

العراق/ السويد – المركز العربي – للثقافة والإعلام في قلب بغداد

11 عرضا من المسار الثاني

مصر – مسرح الطليعة – الجلسة

تونس – بيفالو آرت للإنتاج الفني – الرهوط أو تمارين في المواطنة

تونس – فنون التوزيع – الريو – الشمع

السعودية – الوطن المسرحية – تشابك

العراق – الفرقة الوطنية للتمثيل – رائحة حرب

الأردن – أحفاد المسرحية – شواهد ليل

المغرب – مسرح أكون – صولو

الإمارات – مسرح الشارقة الوطني – غصة عبور

تونس – كتارسيس للإنتاج والتوزيع الفني – فريدوم هاوس

الجزائر – المسرح الجهوي بسكيكدة – ما بقات هدرة

سورية – المسرح القومي – هن.

رسالة بغداد

عرض فني تفاعلي

بالتعاون بين مؤسسة تركيب للفن المعاصر في بغداد ومهرجان امبولس للموسيقى المعاصرة الالماني، جسد عدد من الفنانين الشباب العراقيين والعازفين الالمان عرضا فنيا تفاعليا خلال ورشة عمل تم خلالها تقديم نص سردي للشاعر فريدرك شيلر، بالتناغم مع الموسيقى ونقر الطبل. اقيمت ورشة العمل في مبنى مؤسسة تركيب، وهي مشروع لمعهد كوته الالماني في العراق. حمل النص قصة حرب دامت ثلاثين عاما في القرن السابع عشر، جرى خلالها تدمير مدينة المانية بكاملها، ليترك هذا الدمار اثرا نفسيا كبيرا لدى سكانها.

تقول المشرفة على الورشة “السيدة استريت” في افتتاح العرض الفني (جئت انا وزملائي من برلين الى بغداد لنقدم ورشة عمل بتمثيل نص شعري قديم للشاعر فريدرك شيلر وترجمناه الى اللغة العربية، فبالرغم من قدم النص الا اننا نتمنى ان تتحسسوا ارتباطه بواقعنا الحالي) مضيفة ان الشاعر يعكس في اعماله العنف وآثاره على البشر، لأنه محارب من اجل حرية الشعب، وهو صاحب المقولة الشهيرة (ان الفن هو ابن الحرية).

مدة العرض الفني استغرقت عشر دقائق، ترجم النص خلالها دراميا من خلال اللغة والموسيقى والايحاءات الصوتية.

تضامن عبد المحسن